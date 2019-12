Les 10 meilleures bandes dessinées de la décennie qui se termine (2010-2019)

Bien que nous pensions généralement que la décennie au cours de laquelle les meilleures bandes dessinées ont été publiées était les années 80, Au cours des 1 dernières années, l'industrie de la bande dessinée a connu de grandes sorties, qui, heureusement, vont au-delà des grands éditeurs et atteignent des labels indépendants qui obtiennent la faveur d'un public averti. Alors que, pour la plupart, les éditeurs qui sortent des bandes dessinées de super-héros ont stagné, avec des répétitions de choses précédemment vues, il est également vrai qu'ils ont publié des pois chiches d'une livre qui ont tout pour devenir des classiques. La décennie nous a également laissé de tristes nouvelles, comme la fin de Vertigo et MAD, le retrait d'Alan Moore ou la surexposition de Watchmen, mais l'image n'est pas mauvaise pour l'art séquentiel, et la preuve en est ces dix bandes dessinées qui seront un délicieux Lire pour tout le monde.

La sélection de bandes dessinées a été faite par Marco Ortiz, Sergio Hidalgo et Edgar Olivares, de nombreuses bandes dessinées que nous aimions aussi ont été laissées de côté, et nous aimerions que vous mentionniez que les bandes dessinées ne méritaient pas d'entrer dans cette sélection et qui devraient prendre leur place.

10. La Multiversité

Par: Marco Ortiz

(Photo: DC Comics)

Ce qui, à première vue, pourrait être une exploration du potentiel des différents univers au sein de DC est, en fait, un examen final magistral des tendances les plus remarquables mais épuisées de la bande dessinée de super-héros de l'époque. Dans un univers, nous voyons une deuxième génération de justice qui vit dans les limbes, sans atteindre le potentiel de classiques comme Batman et Flash. Dans un autre, Superman est nazi et a remporté la Seconde Guerre mondiale pour l'Allemagne. Dans une autre, inspirée des années quarante, les hommes mystères rendent justice avec une morale en noir et blanc.

La Multiversity est la bande dessinée qui clôt l'ère initiée par Promethea et Astro City, et qui a été consolidée avec All Star Superman, The Authority et Marvel's Knights et Ultimate Marvel. Et, en même temps, il annonce l'arrivée d'une nouvelle scène caractérisée par la diversité.

9. Arbre généalogique Hip Hop

Par: Edgar Olivares

(Livres Fantagraphics)

Arbre généalogique de la famille Hip Hop

Si Ed Piskor a démontré quelque chose avec Hip Hop Family Tree, un autre type de bande dessinée est possible. Il n'est pas le premier à s'inspirer de la réalité, mais il est l'un de ceux qui l'ont le mieux fait. Il a pris l'histoire orale du Hip Hop, s'est documenté de manière appropriée, a créé un graphisme exceptionnel et a tout mélangé dans un mélange sans précédent. Il a rejoint deux moyens complètement différents pour créer quelque chose de complètement nouveau. Comme le Hip Hop lui-même.

Il n'y avait rien dans cette décennie qui était le même que l'arbre généalogique Hip Hop et nous ne verrons probablement pas comment cela fonctionnera bientôt. C'est le grand roman américain que le monde attendait, un rapport et une œuvre d'art, tout à la fois. Parfait pour les amateurs de musique et les amateurs de bandes dessinées.

8. Maison de X / Pouvoirs de X

Par: Marco Ortiz

(Photo: Marvel)

L'ami de Charles Xavier, Moira MacTaggert, garde le secret le plus important de l'histoire des X-Men. En réponse, une alliance est formée entre le professeur X, Magneto et même Apocalypse lui-même.

Normalement, il y a des histoires du groupe de mutants qui impliquent un voyage dans le temps, d'autres sont des opéras spatiaux, d'autres mettent en garde contre les vicissitudes éthiques du clonage. L'histoire formée par House of X / Powers of X combine tous ces éléments et les amène à leurs conséquences finales dans les bandes dessinées les plus créatives, audacieuses et visionnaires jamais vues au cours de ce siècle. Comme dans les années 80, les X-Men sont à nouveau l'emblème de la bande dessinée Marvel. Dites adieu au présent familier et chaleureux, car l'avenir est enfin arrivé.

7. The Love Bungles

Par: Sergio Hidalgo

(Fantagraphics)

Une bande dessinée de Jaime Hernández dont nous pourrions profiter en 2014, dans laquelle la vie et l'amour de Margarita Luisa "Maggie" Chascarrillo, l'un des personnages principaux de l'emblématique Love and Rockets, sont toujours racontés. Contrairement aux bandes dessinées des frères Hernández qui sont sorties dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, Maggie a maintenant cessé d'être la jeune Chicana que nous avons rencontrée et se présente comme une femme mûre, avec plus de quarante ans, qui cherche toujours à trouver sa place dans le monde dans un environnement violent, tandis que les souvenirs de sa vie troublée et des occasions perdues galopent dans son esprit

L'expérience d'Hernandez avec son personnage vient dans cette bande dessinée à des points incroyablement complexes, parce que dans ses histoires, l'artiste d'origine mexicaine a raconté une vie complète, avec un réalisme immense, que dans ce roman graphique atteint un point très élevé. L'une des bandes dessinées incontournables de la décennie, qui est plus appréciée si le travail approfondi de l'auteur avec le personnage de Maggie a déjà été lu, mais c'est une très bonne histoire en soi.

6. Monsieur Miracle

Par: Marco Ortiz

(Photo: DC Comics)

Une enfance détruite par les abus mène à l'évasion Scott Free au suicide, mais sa femme, Big Barda, le sauve en l'emmenant à l'hôpital à temps. Sa vie reprend son cours normal jusqu'à ce que, dans une conversation décontractée tard dans la nuit, le conducteur fasse comprendre à Scott que bien qu'il soit vivant, il est peut-être tombé dans un piège plus complexe. De là, le monde de Scott, qui ne semble plus si réel, commence à s'effondrer. L'histoire en douze numéros de Tom King et Mitch Gerads C'est une réflexion existentialiste sur la paternité, que la même chose concerne Kirby que Kafka.

5. Rachel Rising

Par: Sergio Hidalgo

(Photo: studios abstraits)

La série d'horreur régulière qui a amené Terry Moore, l'auteur de la bande dessinée culte Stranger in Paradise, nous raconte l'histoire de Rachel, une jeune femme qui se réveille au milieu d'une forêt, se sentant bizarre après être allée à une fête la nuit dernière. , seulement pour découvrir qu'elle est morte. Bien que la prémisse de la bande dessinée ne semble pas si originale au début – des morts qui marchent dans une ville qui cache une histoire sinistre – et parfois il semble que l'histoire ne progresse pas trop, le traitement des personnages et, surtout, Les ambiances de Moore avec ses dialogues et ses dessins créent à bien des moments les mêmes sensations que les meilleurs films d'horreur. Sans aucun doute, une BD incontournable et facile à trouver dans notre pays.

4. Daytripper

Par: Edgar Olivares

(Vertigo / DC Comics)

DAYTRIPPER

À travers le Vertigo éteint, DC Comics a publié l'un des dessins animés déterminants de cette génération: Daytripper. Le réalisme magique latino-américain rendu comique grâce à l'expertise des jumeaux brésiliens Fábio Moon et Gabriel Bá.

Daytripper est une histoire entre les lignes, de ce qui peut devenir une vie selon le chemin emprunté, toujours avec la même fin: la mort. L'écrivain nécrologique Brás de Oliva Domingos est le fil conducteur de cette histoire qui parle des relations affectives entre parents et enfants, amants et amis dans un univers où la magie existe à chaque instant et s'appelle la vie quotidienne. Bien que la mort domine tout, c'est une bande dessinée sur la vie et tout ce qu'elle a. Fábio Moon et Gabriel Bá ont réussi à apporter aux États-Unis les coutumes et les coutumes d'Amérique latine sans effrayer les gringos, qui veulent toujours tout détruire. C'est déjà un bon signe.

3. Hawkeye

Par: Edgar Olivares

(Marvel Comics)

Hawkeye

La bande dessinée est un moyen d'expression artistique très puissant qui peut atteindre tout le monde de manière simple, dont les héros masqués constituent une partie fondamentale (que cela nous plaise ou non). Parmi tous, Hawkeye a toujours été mon préféré et la version créée par Matt Fraction et David Aja est celle qui exploite le mieux les capacités du personnage: la capacité d'être un gars ordinaire avec un bon objectif.

Hawkeye n'est pas une comédie, mais elle est hilarante, car on s'identifie à sa vie quotidienne. Il est un héros de profession, lorsqu'il n'a pas vraiment besoin de risquer sa vie chaque jour en sautant des bâtiments et en combattant des organisations de tueur dangereuses lorsque Thor, Captain America et Iron Man existent dans le même univers. Cependant, sa vocation le force et le conduit à se lever de jour en jour (parfois après avoir été dans le coma pendant des semaines) pour combattre le mal sous toutes ses formes. Hawkeye est une histoire sur les héros quotidiens, à pied, dont les petites actions transforment des vies. Cela semble réel sans atteindre les fléaux existentialistes des années 80 d'Alan Moore ou les versions sanglantes de super-héros que nous avons vues dans, par exemple, The Boys.

Cette série est un exemple clair de l'endroit où les super-héros devraient se déplacer et quitter les éternelles maxiseries et les croisements qui, de plus en plus, deviennent ennuyeux. Une histoire de moments mûrs, divertissants, nostalgiques et hilarants, avec un dessin qui sait préserver le mystère sans perdre en dynamisme.

2. Le sculpteur

Par: Sergio Hidalgo

Le travail de Scott McCloud, le plus important théoricien de l'art séquentiel d'aujourd'hui, est extrêmement ambitieux: utiliser les idées et les techniques qu'il a expliquées dans Understanding Comics et Making Comics pour raconter une histoire adulte et complexe. Le roman graphique reflète les années de recherche sur le genre dans une mise à jour de la légende de Faust, dans laquelle l'artiste David Smith fait un pacte avec le fantôme de son oncle pour pouvoir créer n'importe quoi avec ses mains. Au-delà de l'intrigue, les différentes techniques, plans et cadres que McCloud utilise pour raconter l'histoire se démarquent. Un délice graphique qui montre l'ampleur et les qualités uniques d'un médium encore à exploiter.

1. Saga

Par: Sergio Hidalgo et Edgar Olivares

Photo: Image

Alana, de la bande dessinée Saga, vient de la planète Landfall; et Marko de Wreath, une de ses lunes

Né de l'esprit de Brian K. Vaughan, créateur d'autres œuvres magnifiques telles que Y: Le dernier homme, Ex Machina ou Runaways et les crayons Fiona Staples, dans Saga, ils nous racontent une grande histoire de science-fiction pleine d'espèces exotiques, une riche mythologie, des guerres interplanétaires et, au milieu de tout, l'histoire de deux amoureux de factions différentes qui décident de mettre de côté les préjugés et tentent ensemble de fonder une famille.

Rarement dans l'histoire du médium nous avons pu voir une histoire comme celle que Saga nous a proposée. Ce n'est pas seulement l'un des meilleurs dessins animés de la décennie, mais l'un des plus importants de la science-fiction et de la fantaisie moderne. Une épopée sur la guerre, la tolérance et l'amour dans l'espace qui se mêlent à des situations familières, comme les intrigues politiques, la cruauté, le racisme et les références à la culture pop. L'histoire d'amour entre Alana et Marko, la naissance de leur fille et la saga qu'ils ont vécue avec leur famille à travers l'espace, échappant à une guerre qu'ils détestent, a grandi et s'est développée dans des endroits matures inattendus. La mythologie créée par K.Vaughan ne peut être comparée qu'à Le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou le meilleur moment des Quatre Fantastiques et le récit visuel de Staples a élevé l'histoire à un niveau artistique rarement vu dans les bandes dessinées.

Saga est dans une pause, nécessaire après les tours déchirants que l'intrigue a eu dans ses derniers numéros, et il n'y aura sûrement pas beaucoup de chapitres à venir, mais c'est une bonne chose. Nous sommes confrontés au grand roman sur l'humanité de cette décennie.

