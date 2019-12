Les 10 meilleures séries animées pour enfants de la décennie – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

L'animation est pour les enfants… mais pas pour les enfants. C'est pour les enfants parmi les adultes. Les «enfants» dans l'animation pour enfants sont à la fois un terme spécifique et universel, destiné aux esprits enfantins et ouvert à tous. L'animation fait bouger les personnages, les mondes respirent et le cœur danse d'une manière impossible à vivre.

Bienvenue dans notre liste des meilleurs spectacles d'animation pour enfants de la décennie.Beaucoup illustrent des mondes merveilleux, beaucoup sont drôles de côtes, beaucoup chantent des chansons douces, beaucoup sont des trous de lapin sombre dans l'étrange, beaucoup testent les limites de la narration et beaucoup livrent une validation pour son public jeune et vieux. Leurs gags, histoires et thèmes deviendront encore plus riches lorsque leurs enfants téléspectateurs auront atteint l'âge adulte.

Le monde incroyable de Gumball

Ben Bocquelet a concocté un chef-d'œuvre loufoque dans The Amazing World of Gumball pour Cartoon Network. Un chat bleu anthropomorphe, Gumball, et son frère adoptif Darwin, un poisson rouge anthropomorphisé qui a grandi les jambes, passent par l'absurdité quotidienne dans leur quartier.

Un ambitieux mélangeur moyen de marionnettes dessinées à la main, CGI, stop motion, animation Flash, action en direct, Gumball a cette subversivité instantanée. Il jongle avec l'escalade de la folie, creuse au statu quo et aux clichés, et commente l'excentricité et les maux de l'humanité. Il est dommage qu'il y ait eu peu de couverture de la finale de la série de juin 2019 compte tenu de son (littéral) cliffhanger.

Hilda

Adapté de la série de romans graphiques de Luke Pearson, une jeune fille courageuse, Hilda (Bella Ramsey), s'éloigne de son désert bien-aimé, s'adapte à la vie urbaine et fait face à des dilemmes sociaux. Avec son amie elfe sur son épaule et son renard blanc à ses côtés, elle rencontre des bestioles et des forces qui peuvent interférer – ou s'entremêler avec bonheur – avec leur quotidien. De nombreuses créatures vivent en marge, loin de l'œil nu de l'humanité, tandis que beaucoup vivent à la vue et coexistent avec l'humanité urbanisée.

Hilda est mythiquement attachante. J'ai hâte de sa prochaine aventure lorsque la saison deux sortira sur Netflix en 2020. Curiosity se cache à chaque coin de rue, dans la bibliothèque, dans les bois, à l'intérieur des murs, sous le lit et sous le canapé.

Steven Universe

Steven (Zach Callison), un jeune demi-Gemme, mi-humain, est élevé par les Crystal Gems, une équipe d'extraterrestres humanoïdes qui protègent la Terre. Alors que ses pouvoirs de gemme s'épanouissent, Steven aide ses joyaux et ses amis humains à vivre de leur mieux en apprenant à combattre et à capturer des monstres. Il devient pris au piège dans une toile emmêlée de bouts lâches laissés par sa défunte mère Gem.

Fabriqué avec amour par Rebecca Sugar pour Cartoon Network, Steven Universe est bien connu pour élever la barre dans la diversité animée, afficher la bizarrerie et divers types de corps pour les personnages féminins (codés). Il plonge dans la classe, le consentement, la santé mentale, la guerre, la survie et les relations toxiques avec une grâce profonde au score phénoménal d'Aivi & Surasshu. Pour autant de coups de poing bourrés d'action qu'il lance, Steven Universe embrasse l'idyllique. Profiter des carnavals, des beignets et des couchers de soleil à Beach City est tout aussi important que de vaincre les monstres.

C'est absolument l'un des fantasmes de science-fiction les plus difficiles et les plus sains et l'histoire se poursuit dans Steven Universe: The Movie et la série de suites Steven Universe: Future.

Gravity Falls

Dans Gravity Falls d'Alex Hirsch, une paire de jumeaux emménage dans la cabine de leur grand-oncle (ou Grunkle) pour l'été et ils se retrouvent au carré avec le surnaturel. Dipper (Jason Ritter) déterre un mystérieux journal qui répertorie tous les secrets étranges autour de Gravity Falls.

Dipper, sa sœur pétillante Mabel (Kristen Schaal), leur kooky Grunkle Stan (Alex Hirsch) et d'autres habitants de Gravity Falls sont une émeute avec laquelle traîner. Des révélations passionnantes et des manigances sont déployées à chaque épisode. Hirsch et son équipe sont également connus pour avoir planté des trésors d'arrière-plan (psss, surveillez le symbole du triangle dans chaque épisode), jouant avec l'affinité du fandom pour les théories et les prédictions.

Gravity Falls est un délire stupide qui fait miroiter merveilles et mystères autant qu'il vous pousse à vous amuser. Hirsch a mis fin à l'émission selon ses propres termes après deux saisons sur Disney Channel et Disney XD.

Sur le mur du jardin

Créée par Patrick McHale, Over the Garden Wall est une mini-série obsédante de Cartoon Network de 10 épisodes. Il suit l'aventure de deux demi-frères, le doux et distant Wirt (Elijah Wood) et l'amusant Greg (Collin Dean), alors qu'ils trouvent leur chemin à travers les bois, guidés par un oiseau bleu parlant, Beatrice (Melanie Lynskey) , cherchant à se débarrasser d'une malédiction.

Les arrière-plans grisaillesques, les décors simples, les personnages excentriques et les mélodies évanouissantes font impression. Bien qu'il se termine joyeusement, l'ambiguïté persiste et les énigmes résonnent longtemps après la chanson finale.

Promenez-vous là-bas

Wander Over Yonder de Craig McCracken est un délice intergalactique. Un mec à fourrure orange du nom de Wander (Jack McBrayer) et son copain Sylvia (April Winchell) voyagent à travers la galaxie pour empêcher – et harceler – le pétulant Lord Hater (Keith Ferguson) d'imposer le mal sur les planètes.

La vitesse et la portée sont son jeu. Wander Over Yonder zips à la vitesse d'un flipper ricochant sur les pare-chocs. Malheureusement après deux saisons, Disney l'a annulée en 2016.

Le prince dragon

Un premier spectacle prometteur de Wonderstorm qui a atterri sur Netflix en 2018, The Dragon Prince est un fantasme de Tolkien à l'ombre cel dans un pays de magie, de dragons, d'elfes et d'humains. Deux jeunes princes humains, Callum (Jack De Sean) et le jeune Ezran (Sasha Rojen), découvrent un œuf de dragon intact dans le château. Déconcertés par la révélation que l'histoire les avait trompés, les enfants concluent une alliance difficile avec une jeune elfe assassin Rayla (Paula Burrows) pour remettre l'œuf à sa juste place dans l'espoir de résoudre la tension séculaire entre les royaumes magiques et humains.

Outre les personnages vibrants, un récit de guerre complexe et une partition radicale de Frederick Wiedmann, il fait ce que font de grandes histoires fantastiques, alléchant le spectateur avec le processus de magie. Il y a une séquence particulière dans la saison deux où un personnage interagit avec une image dans le miroir, absorbant la pantomime et le mystère.

Tron: soulèvement

Sous l'œil visionnaire de Charlie Bean, le monde du Tron: Uprising 2012 est câblé avec les ambitions élégantes comme les films de franchise dont il est issu. Florissant de joncs et de gratte-ciels de néon cyberpunk, Uprising clignote avec le plein potentiel d'animation cel-shaded dans toute sa portée et un réseau élégant de circuité chrome.

Dans le monde numérique de la Grille où résident des programmes de type humain, une force tyrannique occupe une ville paisible. Un local endeuillé, Beck (Elijah Wood), assume le rôle d'un sauveur masqué dans l'espoir d'inspirer d'autres programmes. Puis il rencontre le gardien présumé mort de la Grille, Tron (Bruce Boxleitner), qui l'entraîne à prendre sa place.

Le mentorat entre Tron et Beck, Beck faisant face aux hauts et aux bas d'être un sauveur en cours, et un personnage de soutien à la croissance d'un révolutionnaire ont mis en évidence le développement de la rébellion de Beck. Alors que la finale de la première saison s'est terminée par une micro-révolution inspirante avec des implications plus larges, la rébellion souhaitée de Beck et Tron à l'échelle de la ville ne s'est jamais concrétisée lorsque le spectacle a été malheureusement annulé après une saison.

Mais les 19 épisodes sont quelque chose à vivre. (Curieusement, à ce jour, seuls 18 épisodes se trouvent sur Disney +.)

She-Ra et les princesses du pouvoir

Un redémarrage du dessin animé de 1985 de la filmation She-Ra de l'univers He-Man, She-Ra et les princesses du pouvoir sur Netflix possède un charmant groupe de personnages.

La jeune orpheline Adora a été élevée par la Horde maléfique toute sa vie. Mais une fois qu'elle aperçoit le monde extérieur, elle se rend compte que tout ce qui lui a été enseigné est faux. Ensuite, elle rencontre une épée magique qui lui confère des pouvoirs spéciaux et un personnage choisi du guerrier She-Ra. C'est à Adora et à ses amis d'arrêter la Horde maléfique.

Avec une sensibilité et une étrangeté éhontée qui ne sont pas sans rappeler Steven Universe, Stevenson a écrit She-Ra avec un soin universel pour les héros, les méchants et ceux qui luttent entre les deux. She-Ra regorge d'un arc-en-ciel de leçons sur l'amitié et la communication. Adora endure un arc incontournable de Chosen One, une forgée d'anxiété et de fardeaux, et son parcours évolue vers une version plus sombre de son statut de Chosen-One d'ici la quatrième saison. Le spectacle est également remarquable pour la chimie de l'héroïne avec son ancienne amie, l'arc-némésis Catra (AJ Michalka), une figure tragique et toxique qui a de nombreuses chances de rejeter sa toxicité mais se creuse toujours plus profondément dans la fosse dans sa montée. à la méchanceté.

Temps de l'aventure

Nous devons ce spectacle à des gens comme Steven Universe et Over the Garden Wall. La percée des limites est une nature sans limites, Adventure Time de Pendleton Ward émet une ambiance de froid même en dansant au bord de l'abîme. Adventure Time est l'un de ces dessins animés qui souffle les framboises lors des formalités et les roues libres dans la folie. Il lance des gags à sourcils bas comme des blagues de pet mais peut s'engager dans une sophistication bizarre, en spirale dans des thèmes de guerre, d'apocalypse, de maladie mentale et de traumatisme.

Un garçon humain, Finn (Jeremy Shada), et un chien parlant extensible, Jake (John DiMaggio), s'aventurent au pays d'Ooo, poursuivent des quêtes, interagissent avec la princesse Bubblegum (Hynden Walch) du royaume des bonbons, repoussant – ou apprendre à ressentir de l'empathie pour le roi des glaces (Tom Kenny) et découvrir de nouveaux coins dans un monde étrange.

Dans sa forme la plus légère, Adventure Time est un récit maladroit, avec des épisodes où les citoyens de bonbons s'emballent, Abraham Lincoln règne en tant que roi de Mars, ou les héros se rendent dans le monde souterrain pour ramener une plante à la vie. Mais elle frappe le plus durement dans ses ruminations franches sur la mortalité, le cycle de la vie et de la mort, comment des immortels comme Marceline la reine des vampires font face à ceux qui s'estompent autour d'elle, et comment l'existence se faufile dans la continuation même quand on est loin du monde où les souvenirs et les statues sont profanés au-delà de la reconnaissance. Et pourtant, aussi lourd que soit ce spectacle, il ne perd jamais sa légèreté.

Mentions honorables: Legend of Korra, Craig of the Creek, We Bare Bears, Infinity Train

