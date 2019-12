Les 10 meilleurs débuts de la décennie au cinéma – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

La décennie, sans doute plus que toute autre, a créé des changements révolutionnaires sismiques dans la façon dont nous percevons et consommons le film. Les super-héros ont consolidé leur rang d'énormes mastodontes au box-office, et Disney a poursuivi son règne théâtral, mais la montée des services de streaming et de la VOD a modifié la façon dont le public abordait le cinéma. Les studios hollywoodiens augmentaient les droits de distribution de leurs films et programmes télévisés aux sociétés Internet sur les chaînes traditionnelles. Plus important encore, l'ère numérique a ouvert les portes à de nouvelles voix. Acteurs, scénaristes et réalisateurs qui ont fait leurs débuts au cours de la décennie et ont captivé notre attention. Des talents émergents qui ont marqué et défini les années 2010 au cinéma. Ces dix débuts ont façonné la décennie de manière surprenante.

10. John Boyega – Attaquez le bloc

John Boyega est devenu un nom connu grâce à son tour en tant que courageux protagoniste Finn dans la nouvelle trilogie Star Wars. C’est à travers les débuts de Boyega, cependant, qu’il est devenu célèbre dans son Royaume-Uni natal et a impressionné J.J. Abrams assez pour le lancer dans The Force Awakens. Ca a du sens; Finn et Moses Attack the Block font tous deux des héros improbables. La performance de Boyega en tant que chef stoïque, gardé et ingénieux d'un gang d'adolescents lui a valu des éloges, à juste titre. Il a navigué avec humour, satire et séquences pleines d’action du scénario de Joe Cornish. Le succès d’Attack the Block, du moins d’un point de vue critique, doit autant à la performance de Boyega qu’au scénario et à la direction intelligents de Cornish. Il n'est pas surprenant que cela ait fait de Boyega l'une des stars les plus en vue de la décennie.

9. Gillian Flynn – Gone Girl

Adaptée pour l'écran de son roman à succès, Gone Girl marque les débuts de l'écriture de Flynn. Dans une décennie pleine de représentations compliquées de femmes, Flynn présente un regard indéfectible sur le côté sombre de la féminité. Elle a réorganisé la structure unique et complexe de son roman de 500 pages pour livrer un thriller captivant donné vie au réalisateur David Fincher et à l'actrice Rosamund Pike. Gone Girl a fait sensation au box-office et a récolté une foule de récompenses, dont beaucoup pour le scénario de Flynn. La marque de femmes endommagées de Flynn a continué avec sa série HBO Sharp Objects et le thriller policier Widows, qu'elle a co-écrit avec Steve McQueen. La vision tordue de Flynn sur l'archétype des filles cool n'a pas seulement lancé sa carrière cinématographique; cela a créé un phénomène.

8. Ari Aster – Héréditaire

L'un des distributeurs et producteurs de films les plus déterminants de la décennie est A24, une société chérie indépendante avec une base de fans dédiée en raison de stratégies de marketing uniques et d'une capacité incroyable à sélectionner des projets et des voix de qualité. Ce n'est donc pas un mince exploit que les débuts d'Ari Aster ont renversé tous les films impressionnants de leur catalogue pour devenir le film le plus rentable au pays pour la société. Dans Hereditary, jamais une représentation de la douleur n'a été aussi complètement effrayante ou aussi choquante. Le mélange distinct de drame familial d'Aster avec l'horreur de la vieille école a frappé un accord majeur avec les critiques et le public, et a contribué à la vague majeure de «l'horreur élevée». À tel point que A24 a immédiatement accéléré son long métrage de suivi, Midsommar.

7. Alex Garland – Ex Machina

Cela a été une sacrée décennie pour la science-fiction, et Alex Garland est au premier plan. Alors qu'il a commencé sa carrière en tant que romancier devenu scénariste, avec des films notables comme Dredd, Sunshine et Never Let Me Go, ses débuts de réalisateur ont marqué un nouveau chapitre notable et innovant pour la voix vitale. Un thriller élégant et cérébral, Ex Machina contient beaucoup d'idées lourdes dans un thriller claustrophobe qui semble beaucoup plus grand et plus somptueux visuellement que son budget relativement petit. Il n’a pas seulement valu à Garland une nomination aux Oscars du meilleur scénario original; cela a stimulé la carrière de l'actrice Alicia Vikander, qui a remporté de nombreuses nominations pour son interprétation complexe d'Ava. Ex Machina a conduit à l'annihilation encore plus ambitieuse et visuellement impressionnante pour Garland, et il ne ralentira pas de si tôt.

6. Chad Stahelski – John Wick

L'une des franchises d'action les plus exaltantes à émerger de la décennie est sans conteste John Wick. Élégant, élégant et sans cesse excitant, John Wick est d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un premier long métrage de réalisateur. Certes, si quelqu'un pouvait livrer un nouveau héros pour les âges, qui mieux que les cascades extraordinaires et les arts martiaux attendent Chad Stahelski. Il s'avère que c'est son travail en tant que coordinateur des cascades d'arts martiaux sur la série The Matrix qui lui a valu le concert. Une fois que Keanu Reeves a été assuré de jouer l'anti-héros éponyme, il a cherché Stahelski, ayant voulu chorégraphier des séquences d'action avec lui depuis The Matrix. Non pas que Reeves se soit jamais éloigné des projecteurs, mais John Wick a inspiré une sorte de renaissance de Reeves et a lancé une brillante carrière de réalisateur pour Stahelski.

5. Greta Gerwig – Lady Bird

Après des années à attirer l'attention sur la scène des rumeurs et à collaborer sur de nombreux longs métrages avec son partenaire Noah Baumbach, Gerwig s'est lancée seule pour livrer un premier film en solo, une comédie autobiographique de la maturité qui résonne. Avec Lady Bird, Gerwig a habilement capturé les années 90 et a trouvé un équilibre délicat entre sophistication réfléchie et maladresse de l'adolescence. Le film le plus rentable au niveau national pour A24, au moins jusqu'à l'arrivée d'Héréditaire, Lady Bird a remporté une remarquable collection de distinctions, dont cinq nominations aux Oscars.

4. Lupita Nyong’o – 12 ans d’esclave

À peine sortie de l'université avec sa maîtrise de la Yale School of Drama, Nyong’o a décroché son premier rôle dans un long métrage; Patsey dans le drame historique de Steve McQueen 12 Years a Slave. Sa performance en tant que Patsey, une jeune esclave qui est devenue l’obsession de la culture sadique du coton, maître Edwin Epps (Michael Fassbender), est de loin l’un des débuts les plus fascinants et saisissants de tous les temps. Représentation puissante et multiforme, Nyong’o a dévasté le public avec sa représentation déchirante de la figure historique. Plus qu'une performance révolutionnaire bouleversante, elle a remporté un Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce rôle. À partir de là, Nyong’o est apparu dans Star Wars, le MCU et les films Disney, complétant le trifecta des propriétés les plus dominantes du box-office. Un double virage inspirant en nous, plus récemment, a également créé des grondements de récompenses. En d'autres termes, 12 Years a Slave a une dette pour nous avoir présenté un acteur remarquable.

3. Jennifer Lee – Congelé

L'un des films les plus rentables de Disney de la décennie est à l'origine de deux premières; c'est la première réalisation de la scénariste Jennifer Lee, et c'est aussi la première fois qu'une femme réalise un long métrage de Walt Disney Animation Studios. Initialement attirée par Phil Johnston pour co-écrire Wreck-It Ralph, on lui a demandé de rester à bord et de voir le film jusqu'à la fin. Cela l'a amenée à s'impliquer dans l'écriture de Frozen, qu'elle a aidé à passer d'un film d'action-aventure à une aventure de comédie musicale à laquelle les petites filles du monde entier pouvaient s'identifier. Cela a fait des merveilles. Frozen est devenu un succès instantané, totalisant plus d'un milliard de dollars dans le monde au box-office, a remporté de nombreux prix, dont un Academy Award du meilleur film d'animation, et a lancé une franchise. En ce qui concerne les débuts de réalisateur, cela ne va pas beaucoup plus loin.

2. Jordan Peele – Sortez

Avant 2017, Jordan Peele était déjà plongé d'une décennie dans une carrière d'acteur prolifique dans la comédie. Juste l'année précédente, Keanu a marqué le premier long métrage mettant en vedette Peele et son partenaire comique Keegan-Michael Key dans les rôles principaux, un film que Peele a également co-écrit. Tout cela pour dire que personne ne prévoyait à quel point les débuts de réalisateur de Peele auraient un impact sur le genre d'horreur, sans parler du box-office. Peele a imprégné son thriller à blessure serrée d'esprit, d'intelligence, d'humour et de cœur. Get Out est une satire mordante qui divertit et effraie dans une égale mesure. Les critiques et le public ont tout mangé, créant le film le plus rentable, au niveau national, réalisé par un cinéaste noir. Le film a accumulé une multitude de nominations et de récompenses, y compris une victoire aux Oscars du meilleur scénario original pour Peele. Get Out a rejeté la réévaluation critique d'un genre souvent décrié et a attiré un public plus large que jamais. Entre les débuts de Peele et son suivi, Us, il est clair qu'il ne fait que s'échauffer.

1. Ryan Coogler – Station Fruitvale

Un des réalisateurs modernes les plus excitants, et penser qu'il n'y travaille que depuis moins d'une décennie. Il a commencé l'université avec une bourse de football et un professeur l'a encouragé à poursuivre la scénarisation. Il a fini par tomber dur pour le cinéma, et la perte du football est devenue notre gain. Coogler était un étudiant diplômé de l’école des arts cinématographiques de l’Université de Californie du Sud lorsque Oscar Grant III a été tourné le 1er janvier 2009, l’inspirant à faire un film le dernier jour de Grant. C'est devenu le début de Fruitvale Station, un appel passionné aux armes et des débuts émotionnellement accomplis. De là, Coogler a revitalisé la franchise Rocky avec Creed avant de battre de sérieux records avec Black Panther. Coogler est en train de sculpter son héritage juste sous nos yeux, et cela a commencé avec un début impressionnant à Fruitvale Station.

