/ Les 10 meilleurs films de 2019 de Jacob Hall, le rédacteur en chef du film – / Film

Publié le mardi 7 janvier 2020 par Jacob Hall

Voici le sale petit secret des listes de fin d’année sur les sites de films: chaque année est en fait une excellente année pour les films si vous en voyez assez. Pourtant, avec cela à l’écart, 2019 a été une année exceptionnellement grande pour le cinéma. Les films qui ne figurent pas dans cette liste pourraient remplir un autre top 10 et personne ne clignerait des yeux! Mais parce que les mentions honorables sont une issue lâche, je ne vous offre la liste finale qu’après avoir gratté tout ce que je pouvais me permettre de perdre. Désolé, tout le reste.

Ce sont les 10 meilleurs films de 2019 selon little ol ’me.

Les 10 meilleurs films de Jacob Hall en 2019

10. L’adieu

Le drame autobiographique de Lulu Wang est un miracle discret, le récit d’un choc culturel qui a le même respect et l’amour pour les deux côtés tout en n’ayant pas peur d’être brutalement honnête à propos de chacun d’eux. Ce qui semble déprimant sur le papier – une grand-mère est diagnostiquée avec un cancer et sa famille chinoise décide de lui cacher la vérité pendant que sa petite-fille américaine a du mal à dire au revoir sans dire au revoir – est étonnamment joyeux et drôle dans l’exécution, avec Awkwafina se tournant vers une carrière- redéfinir les performances. C’est un film sur les petits moments, les minuscules interactions avec les gens que nous aimons qui persistent longtemps après que le chaos des grands événements se soit installé. Wang est assez patiente avec ces moments pour se sentir comme si elle était la sienne. Et le nôtre.

9. Histoire de mariage

La dissection étonnamment pleine d’espoir, ironiquement drôle et émotionnellement dévastatrice de Noah Baumbach dans sa phase finale est l’un des films les plus humains de 2019. Plutôt que de réduire la moitié de ce mariage raté à un méchant, Baumbach nous force à accepter la vérité la plus dure – ces deux personnes s’aimaient, se connaissent toujours mieux que quiconque sur la planète, et elles méritent toutes les deux notre empathie alors qu’elles endurent le moment le plus merdique de leur vie. Adam Driver et Scarlett Johansson donnent les meilleures performances de leur carrière, aboutissant à un argument qui va plus loin que la plupart des films d’horreur. Personne ne sait comment vous blesser comme la personne qui vous a aimé.

8. Il était une fois à Hollywood

L’ode de Quentin Tarantino à un Hollywood qui était, n’a jamais été et ne sera plus jamais, est son film le plus joyeux, mélancolique et doux. Même s’il se livre à sa violence extrême caractéristique (l’une des scènes les plus drôles et les plus choquantes de 2019), c’est surtout un film de repaire, nous permettant de vivre quelques jours à Hollywood en 1969, tout comme l’industrie et le monde, allait changer pour toujours. En tant qu’acteur vieillissant et son cascadeur dévoué, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt présentent une chimie sans pareille et leurs aventures amusantes sont aussi divertissantes et étonnamment poignantes que tout ce qui est à l’écran ces dernières années.

7. One Cut of the Dead

J’évangélise One Cut of the Dead de Shin’ichirô Ueda depuis que je l’ai vu il y a près de deux ans lors d’un festival du film (il a finalement eu une sortie nord-américaine en 2019) et je vais dire ici ce que je disais depuis tout ce temps: regardez celui-ci en sachant le moins possible. Ce qui commence comme un film de zombie de mauvaise qualité rempli de mauvais acteurs, d’une mise en scène moche et de mauvaises valeurs de production se révèle bientôt être autre chose. Ce n’est pas un film d’horreur de classe Z – c’est une lettre d’amour à la réalisation de films, une ode aux familles (à la fois naturelles et trouvées), et une comédie hurlante de drôles dont les très, très étranges 30 premières minutes mettent en place l’une des séries les plus brillantes de des gags et des gains que j’ai jamais vus. Ignorez cela à vos risques et périls.

6. Nous

Get Out a suggéré que Jordan Peele était l’un des cinéastes les plus passionnants du 21e siècle. Nous le prouve. Ce film d’horreur à concept élevé met en valeur le pouvoir du cinéma de genre à son meilleur – des concepts scandaleux et terrifiants et impossibles qui ne peuvent pas exister dans une histoire traditionnelle peuvent se déchaîner ici, éclairant des vérités dures et posant de grandes questions qui ne pouvaient pas s’inscrire dans un cadre traditionnel. récit. Nous réussissons à avoir son gâteau et à le manger aussi, offrant un film d’horreur viscéral et agréable à la foule tout en offrant un buffet de commentaires sociaux mordants qui inspirent la conversation et le débat pendant des semaines après le générique. Et si les Oscars importaient vraiment, Lupita Nyong’o serait en considération pour son travail étonnant ici, jouant deux rôles qui ne pourraient être plus différents (y compris le méchant du film de 2019).

5. Le phare

Le suivi de Robert Eggers de The Witch est l’un des meilleurs films jamais réalisés sur le fait d’avoir un colocataire terrible. Robert Pattinson et Willem Dafoe se déchirent comme deux gardiens de phare qui deviennent lentement fous lorsqu’ils sont isolés sur une minuscule île et les résultats sont terrifiants, hilarants et puissamment, profondément, enivrants étrangement étranges. Pattinson mijote tranquillement et les cris et les pets et les mouettes de Dafoe peuvent apporter des malédictions et il pourrait y avoir une sirène maléfique et peut-être que les dieux de la mer ont maudit ces hommes et ce rocher abandonné. C’est… eh bien, c’est beaucoup. L’imagerie d’horreur suggère que ces hommes sont hantés par quelque chose de cosmique et de puissant, quelque chose hors de leur contrôle. En fin de compte, The Lighthouse est l’histoire du machisme exécuté dans un espace où il n’y a nulle part où aller et aucune échappatoire à trouver.

4. L’Irlandais

L’Irlandais utilise contre vous votre connaissance des films de Martin Scorsese. Juste au moment où vous pensez que c’est un autre riff sur Goodfellas, au moment où vous pensez que c’est Casino 2.0, au moment où vous vous sentez à l’aise avec quelque chose qui vous semble familier, le plus grand cinéaste des 50 dernières années commence à poser les questions les plus dures et à proposer des réponses plus dures. On a déjà beaucoup parlé des effets visuels impressionnants qui vieillissent et vieillissent Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino (donnant tous des performances extraordinaires), mais ce n’est pas un gadget. Au lieu de cela, ce film nous oblige à regarder ces hommes, puissants et séduisants et assurés, vieillir sous nos yeux, les années passant parfois en une seule coupe. Le rythme rapide de ces deux premières heures est une mauvaise direction – les dernières 90 minutes agonisantes ralentissent intentionnellement alors que nous nous attardons avec ces hommes dans leur vieillesse, leur jeunesse est partie en un éclair alors qu’ils font face à un avenir sans héritage. L’Irlandais n’est pas seulement un gangster. C’est Scorsese qui fait intentionnellement écho à ses plus vieux tours avant de se demander, et à nous, “Qui va se souvenir de moi? Mon travail importera-t-il? »Ce film y répond définitivement: bien sûr.

3. Couteaux

La première fois que j’ai regardé Knives Out, j’ai compris que c’était l’un des films les plus divertissants de l’année. La deuxième fois que je l’ai regardé, j’ai réalisé que ce retour en arrière d’Agatha Christie-stlye masque soigneusement l’un des films les plus spectaculaires et les plus humains de l’année dans la coquille la plus agréable et la plus accessible possible. Le détective frit du sud de Daniel Craig est le premier tirage ici (et il est merveilleux), mais l’écrivain / réalisateur Rian Johnson se rend compte que Ana de Armas est le véritable cœur du film, jouant une jeune infirmière immigrée qui se retrouve impliquée dans un mystère de meurtre vicieux qui expose les coins les plus sombres du cauchemar américain. C’est drôle et c’est doux et chaque torsion atterrit et chaque scène est un plaisir absolu à voir.

2. Petites femmes

En tant qu’expérience émotionnelle, il est difficile de battre Little Women, un film qui avait des larmes de joie et de tristesse coulant sur mon visage pendant toute sa moitié arrière. Le roman classique de Louisa May Alcott attire toujours un public pour une raison: ça marche, bon sang. Mais au-delà de ces piliers classiques, la scénariste / réalisatrice Greta Gerwig insuffle discrètement à son adaptation une sensibilité moderne, puisant dans la vie et les expériences d’Alcott pour enrichir davantage le texte et offrir une passerelle vers un public moderne. En restructurant l’histoire pour sauter entre le passé et le présent, Gerwig permet aux tragédies et aux joies de coexister et de se mélanger, un cocktail de souvenirs et d’expériences qui se sentent aussi glorieusement, puissamment désordonné qu’une vie humaine. C’est tout simplement merveilleux.

1. Parasite

Si Alfred Hitchcock avait une conscience à la hauteur de ses compétences à couper le souffle en tant que pourvoyeur de frissons et de sensations cinématographiques, il aurait fait Parasite. Le chef-d’œuvre de Bong Joon-ho est impossible à cerner lorsque vous le regardez et impossible à définir après la fin. C’est une comédie satirique. C’est un film de braquage discret. C’est un thriller tordu. C’est un film d’horreur. C’est une tragédie familiale. C’est toutes ces choses à la fois, ne jamais se laisser enfermer, jamais se contenter d’être familier ou de faire quoi que ce soit attendu. Mais même alors qu’il fait vibrer et choque et que des barils descendent des virages à gauche que personne n’a vu venir, Parasite ne perd jamais de vue ses personnages et leur sort, portant un coup dévastateur après l’autre. Et à travers notre vision floue, nous réalisons que Parasite ne concerne pas seulement ces personnages. C’est pour nous tous.

Articles sympas du Web: