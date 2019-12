Les 10 meilleurs films de Gene Hackman, selon Rotten Tomatoes

Gene Hackman est un talent qui fait cruellement défaut dans les films d'aujourd'hui. Bien que Hackman profite probablement de sa retraite bien méritée, nous ne pouvons pas nous empêcher de souhaiter que nous puissions obtenir quelques performances supplémentaires de cette légende agissante. Mais nous sommes au moins reconnaissants qu'il nous ait laissé un certain nombre de films classiques à apprécier pendant des années à venir.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Robert De Niro, selon Rotten Tomatoes

Hackman est toujours considéré comme l'un des plus grands acteurs à avoir jamais travaillé dans des films et sa filmographie reflète ces talents. Il a été dans certains des films les plus acclamés de tous les temps. Mais quels sont ses meilleurs? Voici les meilleurs films de Gene Hackman selon Rotten Tomatoes.

dix Rouges (90%)

Hackman a travaillé avec Warren Beatty sur un certain nombre de projets très appréciés au fil des ans. Rouges est une de ces collaborations qui présente également certains des travaux les plus acclamés de Beatty derrière la caméra. C'est l'histoire épique d'un journaliste américain qui s'implique dans la révolution communiste en Russie et tente d'apporter ces idéologies en Amérique.

CONNEXES: Les 10 meilleurs films de Jack Nicholson, selon Rotten Tomatoes

Le film de trois heures peut être trop intimidant pour certains téléspectateurs, mais il en vaut la peine. Beatty crée une histoire énorme et expansive et constitue une piste convaincante tout en étant soutenue par Hackman, Jack Nicholson et Diane Keaton.

9 Aucune issue (91%)

Les thrillers politiques peuvent être un genre captivant, en particulier avec les bons acteurs aidant à raconter l'histoire. Sans issue stars Kevin Costner comme officier de marine qui est chargé d'enquêter sur la mort de la maîtresse du secrétaire à la défense (Hackman). Avec ses propres liens avec la victime, l'officier se retrouve bientôt suspect dans l'affaire et découvre une dissimulation massive.

L'histoire complexe vous fera deviner à travers des rebondissements passionnants. Hackman et le reste de la distribution élèvent également le matériau, ce qui en fait un thriller encore plus convaincant.

8 Antz (93%)

Hackman ne semble pas être l'acteur typique d'un film d'animation pour enfants, mais sa voix faisant autorité est mise à profit dans cette aventure centrée sur les insectes. Le film suit une fourmi névrotique à la recherche de sa place dans la société au sens large quand il est accidentellement confondu avec un grand guerrier. Hackman incarne le vilain chef de l'armée des fourmis qui cherche à renverser la reine.

Le film est un film d'aventure drôle et inventif avec un casting de stars composé d'acteurs de la voix, notamment Sharon Stone, Christopher Walken et Sylvester Stallone. C'est un divertissement agréable pour les enfants ainsi que suffisamment d'amusement pour les adultes.

7 Jeune Frankenstein (94%)

Hackman n'apparaît pas souvent dans les comédies, mais il a prouvé qu'il avait un talent surprenant pour ce genre de rôles. Jeune Frankenstein est une parodie de Mel Brooks racontant le Frankenstein avec Gene Wilder comme un savant fou cherchant à ramener les morts à la vie. Hackman a un camée hilarant et slapstick en tant qu'aveugle qui aime le monstre de Frankenstein.

Le film parvient à maintenir un rythme impressionnant de plaisanterie par minute. Les performances sont toutes incroyablement divertissantes et il y a quelques moments emblématiques de rire à haute voix, y compris l'apparence inoubliable de Hackman.

6 Superman (94%)

Les films de super-héros sont peut-être la chose la plus importante à Hollywood de nos jours, mais il fut un temps où amener Superman sur grand écran était considéré comme un risque. Christopher Reeves incarne l'homme d'acier qui se déguise en journaliste Clark Kent sauve la situation dans Metropolis et combat le génie maléfique Lex Luthor (Hackman).

CONNEXES: Lex Luthor: 10 meilleurs portraits de télévision et de cinéma, classés

Comme le dit le slogan, "vous croirez qu'un homme peut voler". Le film était une histoire magique en direct du personnage emblématique avec Reeves à la hauteur de l'image du héros qui, selon de nombreux fans, n'a pas encore été surmontée. Hackman semble également avoir un ballon avec son rôle exagéré.

5 Impardonnable (96%)

Bien qu'il soit agréable de voir Hackman jouer divers rôles, il est indéniable qu'il est extrêmement efficace en tant que méchant. Cet western est peut-être son meilleur rôle de méchant dans une histoire qui subvertit les attentes du genre. Clint Eastwood joue le rôle d'un hors-la-loi vieillissant engagé par un groupe de prostituées pour tuer un homme qui les a brutalisées. Hackman regarde comme un shérif menaçant qui s'en prend au flingueur.

Eastwood a également réalisé le film qui présente une distribution incroyable et une nouvelle interprétation d'un conte occidental familier. Hackman joue un méchant terrifiant mais complexe tandis qu'Eastwood dissèque avec succès sa propre image d'icône occidentale.

4 The French Connection (98%)

Hackman est passé d'un acteur de personnage célèbre à l'une des meilleures stars du cinéma avec ce chef-d'œuvre du crime. Hackman incarne Popeye Doyle, un flic de New York qui rejoint son partenaire pour vaincre un seigneur du crime français qui se trouve derrière un réseau de trafic de drogue.

Le film est un parfait exemple des histoires de crime graveleuses et audacieuses qui ont été mieux racontées dans les années 70 avec Hackman jouant un héros difficile à aimer. La performance est divertissante, puissante et sans ego, ce qui contribue à faire de Hackman un acteur incontournable.

3 La conversation (98%)

Francis Ford Coppola est connu pour des chefs-d'œuvre comme Le parrain films et Apocalypse Now, mais La conversation est un ajout brillant à sa filmographie qui mérite de se tenir aux côtés de ces classiques. Hackman joue le rôle d'un expert en surveillance qui surprend une conversation privée qui l'entraîne dans une conspiration meurtrière.

CONNEXES: 10 faits en coulisse sur la trilogie du parrain que vous ne pouvez pas refuser

Le film est un thriller paranoïaque savamment réalisé mettant en vedette l'une des meilleures performances et des plus discrètes de Hackman. C'est aussi intéressant qu'une étude de personnage sur cet homme réservé car c'est un mystère complexe. Il présente également l'un des rebondissements les plus intelligents et les plus simples de l'histoire du cinéma.

2 Lilith (100%)

Lilith est un autre film dans lequel Hackman fait équipe avec Warren Beatty, bien que cette fois c'était avant que Hackman ne se soit fait un nom à Hollywood. Beatty incarne un héros de guerre qui obtient un emploi dans un sanatorium où il se rencontre et est attiré par la toile d'une fille intrigante et mystérieuse nommée Lilith.

C'est amusant de voir Hackman dans un rôle plus petit avec d'autres étoiles reconnaissables. Le film lui-même est une histoire fascinante et engageante d'une relation improbable entre deux personnes avec leurs propres secrets.

1 Je n'ai jamais chanté pour mon père (100%)

Avant de mettre en vedette certains des plus grands projets d'Hollywood, Hackman a joué dans des drames négligés mais brillants comme Je n'ai jamais chanté pour mon père. Hackman incarne un homme désabusé cherchant à changer sa vie en épousant sa petite amie et en s'éloignant. Cependant, il trouve cela plus difficile qu'il n'y paraît grâce à son père autoritaire.

Il s'agit d'un excellent petit drame familial qui permet à Hackman de montrer ses compétences puissantes et subtiles en tant qu'homme de premier plan. Bien qu'il ne soit pas l'un de ses films les plus populaires, il vaut la peine d'être recherché.

SUIVANT: Les 10 meilleurs films d'Al Pacino, selon Rotten Tomatoes