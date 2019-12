Les 10 meilleurs films de la décennie sur le handicap – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

L'importance et l'expansion de la représentation et de la diversité continuent de se répercuter dans toute l'industrie cinématographique. Alors maintenant, je me sens aussi bien que n'importe quel moment pour réfléchir à un espace personnel proche et cher à mon cœur; handicap au cinéma.

Cependant, il n'est pas nécessaire de se concentrer spécifiquement sur les deux dernières années environ (lorsque la représentation et la diversité ont vraiment été poussées à s'améliorer), pour toute la décennie, nous avons un échantillon de films formidables étudiant un large éventail de handicaps, allant du blockbuster films au cinéma français. Alors passons à la liste, et s'il vous plaît, tentez quelque chose si cela vous semble intéressant. Il n'y a rien de mieux que de profiter d'un grand film et de se renseigner sur des sujets essentiels.

Mention honorable: Gratte-ciel – 2018

Certes, ce n'est pas le meilleur des films artistiquement mais mérite une place ici pour plusieurs raisons. Le premier est qu'un grand studio a donné le feu vert à un film d'action de pop-corn où le personnage principal a besoin d'une jambe prothétique. Lorsque vous attrapez Dwayne Johnson, alias The Rock lui-même, pour jouer ce rôle et montrer une certaine vulnérabilité sous sa présence sculpturale ciselée, vous avez des explosions mortelles qui promeuvent au moins l'idée que les héros d'action n'ont pas besoin de membres pleinement fonctionnels. Cela aide également que Skyscraper garde le handicap au centre du film, même pendant ses nombreux décors ridicules.

10. Les intouchables – 2011

La prise en charge des handicapés physiques n'est pas souvent un domaine exploré au cinéma, mais c'est exactement ce dont Philippe Cluzet a besoin après un incident de parachutisme qui le rend quadriplégique. Évidemment, le passage soudain du casse-cou à la mobilité zéro déclenche une dépression désagréable aux côtés de pensées suicidaires, créant une dynamique intrigante qui n'est pas souvent bien gérée à l'écran. Les Intouchables se sentent très bien, car le gardien Driss (Omar Sy) remonte le moral de Phillipe et l'aide à découvrir un nouveau souffle, mais il y a aussi un angle romantique encadré de lettres qui finit par dire quelque chose de plutôt triste et véridique sur la nature de rencontres quand il s'agit de nombreuses personnes physiquement limitées. L'intrigue secondaire et le reste de l'histoire de base sont restés intacts avec le remake américain du film sorti en janvier de cette année renommé The Upside (une prise résolument plus comique compte tenu du casting de Bryan Cranston et Kevin Hart), et vous pouvez lire mon une analyse plus approfondie du traitement de cette version vers son caractère désactivé ici. Cependant, le fait est que c'est clairement une histoire qui a résonné avec un public mondial.

9. Enchaîné pour la vie – 2019

Un certain nombre de films de cette liste sont des approches holistiques généralisées de l'utilisation de divers handicaps comme source d'inspiration pour l'âme, tandis que Chained for Life (réalisé par Aaron Schimberg, qui est en fait né avec une fente palatine bilatérale) emploie un film dans un cadre. dispositif de cadrage de film pour analyser une telle chose aux côtés des interactions de la société avec ces individus souvent ostracisés. Au centre du film à l'écran (une pièce de la période d'horreur européenne schlocky impliquant des Allemands effaçant des anomalies physiques) est une histoire d'amour entre Rosenthal d'Adam Pearson et Mabel de Jess Weixler. L'un d'eux abrite une beauté traditionnelle, tandis que l'autre est diagnostiqué avec une neurofibromatose (essentiellement, des tumeurs du visage), les deux étant entourés d'un assortiment de joueurs de soutien (des jumeaux siamois aux géants)

Rareté parmi les films de cette liste, Adam Pearson a légitimement la condition. Des dynamiques relationnelles compliquées commencent à s'épanouir qui, bien qu'elles ne deviennent jamais coupées et sèches, parlent de perceptions erronées de personnes valides. Pearson lui-même se déprécie comme charmant, tandis que le personnage de Jess Weixler se réchauffe rapidement et est plus que disposé à donner à son personnage des conseils d'acteur. Naturellement, les deux films dans une même structure ouvrent la voie à quelque chose de confus et de vague, mais non sans plusieurs segments touchants, y compris un moment d'amertume de Rosenthal concernant la romance, et une séquence intime contenant de la nudité des deux parties qui est à la fois maladroite et belle pour un nombre de raisons en couches.

S'il n'y avait pas de méta-complaisance occasionnelle, Chained for Life serait facilement en tête de liste (Schimberg est en train de construire une filmographie centrée sur les handicaps), mais est toujours assez vital et enrichira très probablement les mentalités des personnes capables- corsé.

8. Wonder – 2017

Et maintenant pour la version grand public de ce qui précède. Il est important de comprendre aux jeunes du monde que les handicaps nous rendent uniques, pas différents, et ne sont surtout pas une invitation au ridicule blessant. Basé sur le roman de R. J. Palacio, Wonder suit le Auggie Pullman (Jacob Tremblay) d'âge scolaire, un garçon né avec le syndrome de Treacher Collins (qui se traduit essentiellement par de graves déformations faciales). Les parents du garçon (chaleureusement interprétés par Owen Wilson et Julia Roberts) sont réticents à l’inscrire à l’école publique, et à juste titre. Il s'ensuit une quantité attendue d'intimidation bouleversante qui fait place à un changement de gentillesse réconfortant. Le film a également pris feu au box-office, ce qui a vraisemblablement fait prendre conscience de cette condition, mais a finalement servi d'expérience de visionnement agréable et touchante sur la façon dont ce qui est à l'intérieur est ce qui compte le plus.

7. Le discours du roi – 2010

Voici un biopic anglais récompensé d'un Oscar de la meilleure image s'adressant au roi George VI (Colin Firth, offrant une performance si authentique qu'il a également remporté un Oscar) amitié avec l'orthophoniste de Geoffrey Rush Lionel League qui l'a aidé à surmonter un bégaiement au point où il était même capable de lire les déclarations de guerre. La direction du discours du roi de Tom Hooper et le scénario de David Seidler (également lauréats des Oscars) ont également évité la congestion, y compris la capacité de George à parler clairement en maudissant, ce qui a donné lieu à une scène comique impliquant de nombreuses bombes F. Plus important encore, c'est un beau film sur le fait de ne pas laisser les handicaps définir l'identité.

6. La théorie de tout – 2014

Probablement l'entrée la plus explicite de la liste, The Theory of Everything de James Marsh raconte la vie du célèbre physicien Stephen Hawking, qui continuerait à recevoir un diagnostic de SLA au début de sa vie adulte et de sa relation florissante avec Jane Hawking (Felicity Jones). En choisissant d'embrasser la sentimentalité et le mélodrame (vraiment, il n'y a pas de meilleur moment qu'un film comme celui-ci), le film explore la résilience de Stephen Hawking pour vivre et ouvrir la voie dans son domaine, en utilisant sa vie amoureuse comme une épine dorsale émotionnellement captivante. La fin s'avère difficile de résister à certains ouvrages hydrauliques de la manière la plus inspirante.

5. Le faucon au beurre d'arachide – 2019

Dans la veine d'un roman de Mark Twain, les premiers cinéastes Tyler Nelson et Michael Schwartz ont élaboré un conte de réalisme magique impliquant l'homme trisomique Zak, qui sans famille à lui, s'échappe de la maison de retraite dans laquelle il réside (non sans l'aide de Bruce Dern dans un drôle de rôle de soutien) afin de retrouver un lutteur célèbre des années 80 qu'il idolâtre. Ce qui sépare le faucon au beurre d'arachide en dehors du reste de la bande, c'est que l'acteur Zack Gottsagen a effectivement le syndrome de Down, ce qui en fait une performance réaliste qui affecte véritablement et est douce. Il croise un rebelle joué par Shia LaBeouf (qui hésite initialement à s'associer pour un voyage) et crée inévitablement un lien avec lui alors que lui et le gardien de Zak joué par Dakota Johnson déterminent ce qui est le mieux pour lui. Ce lien est contagieux.

4. Shazam! (2019)

Alors que la plupart des fans de bandes dessinées sont probablement venus pour l'histoire de Billy Batson (un adolescent qui a le don de se transformer en un adulte avec des capacités de super-héros), l'arc de Freddy Freeman à Shazam! est sans doute plus engageante. Jack Dylan Grazer joue le garçon avec des béquilles, qui est essentiellement obligé de regarder son ami jeter un peu les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont imposés, ce qu'il aimerait avoir encore moins pouvoir marcher sans aide. Il arrive un moment où Freddy devient un super-héros, et c'est toujours l'une des meilleures scènes de l'année. Nous espérons que Warner Bros. dépensera une partie de cet argent Joker pour donner à Freddy son propre film, car l'idée d'un film de super-héros axé sur une personne handicapée est une perspective alléchante.

3. Plus fort – 2017

Jake Gyllenhaal pourrait être l'acteur le plus volé en termes de nominations aux Oscars (puisque Leonardo DiCaprio a finalement brisé sa malédiction et a en fait remporté une statue d'or, de toute façon). Stronger le voit dépeindre la véritable victime du bombardement du marathon de Boston, Jeff Bauman a rendu un amputé, luttant pour accepter sa nouvelle identité comme un symbole de résilience. Et c'est compréhensible; les personnes handicapées veulent être définies par qui elles sont, mais Stronger fait valoir que lorsqu'un acte de terrorisme et de tragédie donne à quelqu'un ce statut, il est de la responsabilité de cette personne de se comporter de manière inspirante. Il doit y avoir un équilibre, et c'est un changement de vitesse difficile à régler pour la vie. Le film se concentre également sur la rééducation intensive qu'un talent comme Jake Gyllenhaal incarne tout en un. C'est un travail brut et émotionnellement épuisant.

2. Rust and Bone – 2012

Il est maintenant évident que le thème récurrent de cette liste semble être des films axés sur les hommes, soit traitant de leur condition, faisant quelque chose d'héroïque, soit servant de source d'inspiration. Le réalisateur Jacques Audiard retourne ce récit avec Rust and Bone alors que Marion Cotillard joue Stephanie, une passionnée de boîte de nuit pro-sexuelle et entraîneur de baleines qui subit un accident bizarre (au cours de cette dernière) lui prenant les deux jambes. Pendant ce temps, son nouvel ami, le combattant de rue agressif et violent Ali (Matthias Schoenaerts) montre un côté sensible alors qu'il l'emmène à la plage et l'aide à sortir de la crise émotionnelle et à redécouvrir que la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Il aide également à remettre ses esprits sexuels sur la bonne voie (le désir n'est pas parti mais elle ne sait pas si elle peut encore avoir des relations sexuelles), tout d'abord en gardant les choses strictement comme de l'amitié.

Naturellement, il ne faut pas longtemps avant que ces deux personnalités dépareillées réalisent à quel point elles s'aiment et s'affectent profondément. Cela aide également Rust et Bone à représenter hardiment l'intimité sexuelle avec des prises de vue grand angle capturant le corps amputé dans toute sa beauté. Il s'agit d'une juxtaposition brillante entre la rage et la passivité faisant appel à la romance, à la famille (Ali a également un fils) et à l'appréciation du corps humain lui-même.

1. La forme de l'eau – 2017

Ce qui est fascinant à propos de The Shape of Water qui arrive au premier rang de cette liste, c'est que l'on peut faire valoir qu'Elisa (Sally Hawkins) et l'Amphibian Man (Doug Jones) pourraient être perçus comme des êtres handicapés. La première est muette et parle en utilisant la langue des signes, vivant une vie solitaire (elle a été abandonnée par sa famille) en chambre avec son ami enfermé (un énorme tabou dans les années 70) joué par Richard Jenkins et travaillant comme nettoyeur pour un laboratoire gouvernemental (aux côtés de son amie jouée par Octavia Spencer apportant une certaine légèreté comique). Pendant ce temps, le colonel Richard Strickland (l'un des méchants les plus cruels de Michael Shannon à ce jour découvre et tient l'homme amphibien pour des recherches inhumaines).

Essentiellement, Guillermo del Toro a conçu une fable cinématographique intemporelle construite sur l'acceptation (non seulement limitée aux handicaps), avec les scènes physiquement intimes entre Elisa et l'homme amphibien souvent excitées (mais célibataires et probablement rejetées fréquemment) exécutées comme une beauté inoubliable. Ils sont également juxtaposés à des relations sexuelles plus intenses impliquant Michael Shannon et la femme de son personnage, faisant peut-être une déclaration sur l'amour et le sexe. Bien plus que le chef-d'œuvre de Guillermo del Toro ou le gagnant du meilleur film de 2017, The Shape of Water est une histoire d'amour entre deux parias qui parle directement au cœur de la communauté des personnes handicapées; c'est un conte de fées réaliste montrant que le véritable amour est accessible à tous.

