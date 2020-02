Les 10 meilleurs films et émissions à venir sur Netflix en février 2020 – .

Maintenant que BoJack Horseman est parti pour de bon, je cherche désespérément de nouvelles émissions Netflix pour combler le vide. La bonne nouvelle est qu’il y a quelques prétendants intéressants qui devraient tomber au mois de février, y compris Locke & Key, basé sur la bande dessinée du même nom. Les premières critiques n’ont pas été extrêmement positives, mais j’ai adoré les bandes dessinées, donc je suis prêt à essayer, même si elles ne peuvent pas répondre aux attentes.

Je suis également intrigué par le nouveau spectacle I Am Not Okay With This, qui est du producteur de Stranger Things et du réalisateur de The End of the F *** ing World. Je n’en sais rien, mais ce sont deux des meilleurs originaux de Netflix jamais réalisés, donc je vais absolument essayer à la fin du mois.

Voici le reste des points forts du service de streaming Netflix en février:

Maintenant que vous avez vu le meilleur, jetez un œil au reste – voici la liste complète de tout ce qui sera ajouté au catalogue de Netflix ce mois-ci, ainsi que tout ce dont le service se débarrassera.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

