Les 10 meilleurs films pour adolescents de la décennie – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

Ahh, le film pour adolescents. L'histoire du lycée. L'hommage hormonal. C’est un genre qui a vécu dans mon cœur bien avant que je ne devienne adolescent, et qui y restera quand je serai hétéro. La maladresse et l'inadéquation, la mode et les sentiments – il y a peu d'autres moments dans notre vie où tout est tourné vers la haute définition de la même manière que lorsque nous sommes adolescents.

Les années 2010 ont été un moment formidable pour les films pour adolescents. Poignant, drôle, torride, perspicace, c'était une décennie où tout a cessé d'être sur les enfants populaires de l'emporte-pièce et a commencé à être sur de vrais adolescents. Et ce sont, je le sens le plus ardemment, les dix meilleurs films pour adolescents des dix dernières années.

Présenté par ordre chronologique…

Facile

Will Gluck, 2010

La décennie a commencé fort avec l'un de mes films pour adolescents préférés de tous les temps. Le jeu pour ados Hawthorne-by-way-of-Hughes de Gluck est une nouvelle version moderne de The Scarlet Letter avec Emma Stone dans le rôle qui nous a tous fait dire: "Hé, Emma Stone devrait être dans tout." Mettre à jour l'une des premières histoires sur la honte de salope pour une adolescente moderne est un geste assez génial, et Easy A est tellement drôle et sympathique en plus de tous les messages intelligents.

Paria

Dee Rees, 2011

L'écrivain / réalisateur Dee Rees a ensuite fait exploser les esprits avec son candidat aux prix 2017 Mudbound, mais ses débuts sont tout aussi puissants, bien que racontant une histoire un peu plus petite. Pariah parle d'Alike, une jeune lesbienne de Brooklyn qui se cache vraiment dans une famille qui ne la comprend pas. Alike est une brillante étudiante, une poétesse, une adolescente chaleureuse et sage qui apprend finalement la leçon cruciale que nous pouvons toujours construire nos propres familles lorsque ceux avec lesquels nous sommes nés ne nous acceptent pas, et elle est jouée par un vraiment étonnant Adepero Oduye. Le film est de mauvaise humeur et viscéral, avec une cinématographie à couper le souffle de Selma Bradford Young.

Le monde de Charlie

Stephen Chbosky, 2012

L'auteur Chbosky a adapté son propre roman sur le fait d'être un étranger introverti dans les années 1990 à Pittsburgh, une méditation réfléchie et magnifique sur la santé mentale, les traumatismes et l'importance vitale de nos amitiés juvéniles. Avec de jolis virages honnêtes Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller, Perks nous apprend que, parfois, être un inadapté n'est pas si mal. Parfois, c'est beau, même (ou surtout) quand ça fait mal.

Dope

Rick Famuyiwa, 2015

Oh mec, Dope règne. Quatrièmes stars de cinéma de Famuyiwa Shameik Moore comme Malcolm, un geek intelligent qui vit dans "The Bottoms" d'Inglewood avec ses besties Jib (Tony Revolori) et Diggy (Kiersey Clemons). Pas plus d'une semaine dans la vie – avec des drogues de haut niveau qui font bouger les choses – la force de Dope réside dans son humour frais et son énergie charmante, et dans les performances terriblement affables de Malcolm et de ses amis.

Sing Street

John Carney, 2016

Dieu merci, Sing Street, un film sur l'utilisation de l'art pour combattre les intimidateurs (et, d'accord, impressionner les filles) que je viens de regarder la nuit après l'élection présidentielle. La comédie musicale de Carney dans les années 80 à Dublin est douce, originale et puissante, et elle contient les meilleures chansons originales de tous les films de cette année, malgré un snob de saison de récompenses dont je suis encore salé. Conduisez-le comme vous l'avez volé, mes amis. Conduis la comme si tu l'avais volé.

The Edge of Seventeen

Kelly Fremon Craig, 2016

The Edge of Seventeen est le deuxième des trois hochements de tête de John Hughes sur la liste, chacun adoptant sa propre approche douce et intelligente du bébé du Breakfast Club. Le film de Craig fait le meilleur travail pour nous rappeler à quel point les adolescentes sont en colère (et quelle bonne cause elles doivent être), avec Hailee Steinfeld piétinant son chemin dans tous nos cœurs comme une Nadine furieuse en permanence. Nadine est un peu troublée, mais hé, n’étions-nous pas tous à cet âge?

Lady Bird

Greta Gerwig, 2017

Oh, et en parlant de l'adolescente en colère, Lady Bird remporte le prix du film le plus susceptible de me faire grincer des dents, à cause de tous les adolescents de cette liste, Saoirse RonanLa reine dramatique piquante, prétentieuse et académiquement rebelle est celle qui ressemble le plus (malheureusement) à votre écrivain à un jeune âge. Gerwig présente une personne et une place si spécifiques dans un film aussi particulier et précieux que gênant de seconde main.

Amour, Simon

Greg Berlanti, 2018

Amour, Simon débute une année très chaleureuse pour les films pour adolescents, avec nos trois derniers titres à partir de 2018. Basé sur Becky AlbertalliLa romance YA de Simon contre l'agenda Homo Sapiens, c'est une comédie romantique douce et simple qui se trouve être un enfant gay. Bien que cela ne devrait pas être une grosse affaire en 2018, c'est plutôt le cas, en particulier dans un film grand public (relativement) à gros budget du hit-maker Berlanti. C'est aussi génial, et Nick Robinson est un dreamboat total comme Simon.

Huitième année

Bo Burnham, 2018

En se concentrant sur la foule waaaaaay plus maladroite qui vient de devenir adolescente, le film de Burnham sur la bizarre star de YouTube Kayla est l'un des films les plus atroces que j'ai jamais vus. C'est aussi drôlement drôle et vraiment gentil. Et il a présenté au public Elsie Fisher, qui est à la fois une merveilleuse actrice et une icône du tapis rouge. La fille peut faire vibrer la mode masculine.

À tous les garçons que j'ai aimés avant

Susan Johnson, 2018

Une autre adaptation extrêmement réussie d'un roman de YA (cette fois, le livre de Jenny Han en 2014 du même titre), le film Hughesian de Johnson a été un tel succès que Netflix a immédiatement éclairci les deux suites. Lana Condor est puissamment mignonne comme Lara Jean Covey, un nerd passionné de romance qui se retrouve dans une fausse romance de style Can't Buy Me Love avec le garçon cool Peter Kavinsky. Peter est joué par le débutant de l'époque, Noah Centineo, qui s'est avéré être un rôle romantique si parfait pour YA qu'il est maintenant dans presque tous les films pour adolescents. Hé, les 2010 ont besoin de leur propre Brat Pack!

***

Cette liste était extrêmement difficile à réduire (je suis désolé, Booksmart! Pardonnez-moi, attaquez le bloc!), Donc j'aimerais entendre vos choix dans les commentaires ci-dessous.

