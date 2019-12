Les 10 meilleurs films pour passer un Noël à la maison | Instagram

Nous vous présentons 10 des meilleurs les films que pouvez-vous apprécier Noël Avec vos proches, dans cette sélection, vous trouverez le romantisme, l'aventure, l'amitié et les meilleures histoires qui vous inspireront pour partager cette date spéciale afin que vous puissiez choisir votre préférée.

Le grinch

Le grand méchant grincheux "El Grinch", qui découvrira le vrai sens de la fête à Whoville, son lieu de résidence. L'acteur et comédien Jim Carrey donne vie à ce personnage du film sorti en 2000 et qui est un classique Noël.

La pause

Les actrices Cameron Díaz et Kate Winslet sont les vedettes de ce film, Amanda Woods et Iris décident d'échanger des maisons. Woods se rend à Londres, au pays d'Iris, alors qu'il vole aux États-Unis, au cours de sa aventure ils connaîtront l'amour et leur amitié Cela pourrait en subir les conséquences.

Une autre occasion d'aimer

Un film récemment sorti et avec Emilia Clarke et Henry Golding. L'histoire raconte la vie de Kate qui connaît son garçon idéal, qui va complètement transformer sa vie.

Mains de ciseaux homme

L'acteur Jhony Deep immortalisé ce personnage populaire qui chaque Noël vole le cœur de tous les spectateurs. Tout commence par une vieille histoire racontée par la protagoniste à sa petite-fille dans laquelle elle partage son malheur de amour dans lequel il tombe amoureux d'une personne hors du commun, la protagoniste est Winona Ryder.

Un prince de Noël

La la magie American saisit cette cassette dans laquelle Amber, un journaliste est envoyé au couronnement du prince Richard dans le royaume d'Aldovia.

Échange de princesse

Le film avec Vanessa Hudgens et Sam Palladio sorti en 2018, Stacy et Lady Margaret décident d'échanger des rôles, mais les plans ne se déroulent pas comme ils le pensaient.

Une princesse pour Noël

Katie McGrath et Sam Hueghan donnent vie à cette romance Noël. Les parents de ses neveux Maddie et Milo se lanceront dans une aventure avec les petits au château de Castlebury où il rencontrera le prince Ashton, qui sera quelqu'un de très important.

Un souhait pour Noël

La protagoniste, Sara (Lacey) apportera certaines corrections à sa vie après le vol de sa grande idée au travail. Un grand casting fait partie de ce grand histoire

Laisse la neige

Un groupe de jeunes du secondaire se retrouvera coincé dans une tempête de neige, donc certains valeurs comment l'amour et l'amitié se refléteront dans cette histoire.

Il était une fois Hollywood

La princesse européenne Katie réalisera un rêve lors de son voyage d'affaires après avoir rencontré un homme humble et très altruiste.

Briana Evigan, Paul Campbell, Greg Evigan, Jacqueline Samuda font partie de la distribution.

