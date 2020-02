Les 10 nouvelles émissions les plus attendues sur Netflix, Hulu et TV en mars 2020 – .

Mars 2020 devrait être un mois fantastique pour les nouvelles séries sur la télévision traditionnelle ainsi que sur les services de streaming comme Netflix et Hulu. Heck, même Apple TV + a un nouveau contenu à publier qui fait le buzz. Netflix est évidemment le service de streaming le plus populaire du moment, alors concentrons-nous là-dessus un instant. Le mois prochain seulement, Netflix devrait sortir 55 nouveaux films originaux, spéciaux et saisons complètes de séries télévisées. Cinquante cinq! Netflix dépense une fortune sur le contenu et comme nous le savons tous, c’est certainement payant. Aucun autre service de streaming n’est comparable à Netflix en ce qui concerne le contenu original. Heck, aucun réseau de télévision traditionnel ne se rapproche non plus.

Vous devriez certainement consulter toutes les nouvelles versions originales de Netflix à venir en mars dans notre couverture précédente, mais il y en a quelques-unes en particulier qui sont assez chaudes pour être parvenues à la liste des nouvelles versions les plus attendues de mars. Et incroyablement, peut-être, il y a une émission d’un autre réseau qui a battu tous les originaux de Netflix pour grimper en haut de la liste.

Chaque semaine, nous partageons régulièrement les récapitulatifs TV Time des nouveaux contenus les plus en vogue sur les services de télévision et de streaming. En fait, nous avons couvert le dernier hier, révélant les 10 émissions les plus chaudes en ce moment que tout le monde regarde de façon excessive. Le contenu original de Netflix occupait cinq endroits différents sur cette liste, y compris les deux premières positions. Mais en ce qui concerne le nouveau contenu très attendu qui sortira en mars, il existe un autre réseau qui a battu toutes les meilleures premières de Netflix en mars.

En ce qui concerne les émissions populaires avec de nouvelles saisons qui débuteront le mois prochain, HBO a réussi à dépasser toutes les grandes premières de Netflix en tête de la liste des émissions de TV Time revenant en mars. C’est vrai, Westworld est arrivé en tête de liste malgré une deuxième saison si compliquée qu’elle a réussi à effrayer une grande partie du public de la série. Ceux qui sont restés avec lui ont apparemment hâte de voir ce qui se passera après le cliffhanger fou de la saison 2, et vous pouvez nous compter dans le groupe. Au cas où vous vous poseriez la question, la première moitié de la saison 2 a été un gâchis mais elle s’est terminée très, très fort.

En dehors de Westworld, les machines à sous restantes dans la liste des 5 meilleures émissions de retour en mars sont toutes des séries Netflix. Vous trouverez Elite au # 2, Paradise PD au # 3, Ozark dans le slot # 4 et Castlevania au # 5. Nous ne pouvons pas croire qu’Ozark ne se soit pas classé plus haut sur la liste, mais la compétition est rude le mois prochain.

La partie supérieure du graphique ci-dessus montre l’autre moitié de la liste de TV Time, les 5 émissions les plus attendues qui devraient être diffusées le mois prochain. Little Fires Everywhere et Devs sont en tête de liste dans les spots # 1 et # 2, ce qui est une énorme victoire pour Hulu. Nous attendons avec impatience les développeurs en particulier – compte tenu de la qualité d’Ex Machina et d’Annihilation, nous avons hâte de voir ce que fait Alex Garland avec encore plus de temps pour raconter l’histoire. The Plot Against America de HBO est n ° 3, Amazing Stories, l’émission Apple + TV +, est n ° 4, et Dispatches From Elsewhere d’AMC complète le top 5.

En ce qui concerne la méthodologie de TV Time, la société gère une application iOS et Android utilisée par des millions de personnes pour suivre les émissions télévisées qu’elles ont regardées ainsi que les émissions qu’elles envisagent de regarder. La société anonymise les données et les utilise pour évaluer la série que la plupart des gens attendent avec impatience chaque mois.

