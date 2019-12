Les 10 personnages du film qui ont défini la décennie – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

Alors qu'une autre décennie tire à sa fin, il est temps de compter avec le meilleur de ce que nous avons vécu dans les films. En particulier, il est temps de jeter un œil à certains des personnages de films les plus mémorables, des personnages qui sont restés au plus haut de nos cœurs, de nos esprits et de la conscience publique. Les années 2010 nous ont apporté des sujets de mèmes surprenants et des arcs multi-films qui nous ont présenté de nouveaux personnages préférés et les ont laissé grandir dans nos affections. Voici dix personnages qui ont eu le plus d'impact.

COUREURS: Conner Friel / Conner4Real (Popstar: Never Stop Never Stopping), Rosemary & Dill (Easy A), Rey (Star Wars: The Force Awakens), The Bowery King (John Wick 2 and 3), Rod Williams (Get Out), Spider -Man Noir (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Okoye (Black Panther), M'Baku (Black Panther), Ernst Toller (First Reformed), Llewyn Davis (Inside Llewyn Davis)

10. Moïse (attaquer le bloc)

Moïse n'est peut-être pas le rôle le plus en vue de John Boyega, mais c'est celui qui lui a valu Star Wars. En tant que chef stoïque d'un gang d'adolescents dans le film d'invasion extraterrestre de Joe Cornish, Attack the Block, Moses se sent comme un membre à parts égales de Warriors et un héros de John Carpenter. Il est un leader naturel, empêché de réaliser son plein potentiel en grandissant dans une situation où ses options sont rares. Cornish et Boyega montrent la lutte de Moïse pour défier les suppositions de sa communauté à son égard, tout en étant à la hauteur de ce qu’il pense être attendu de lui. Il est un enfant en conflit qui maîtrise la dissimulation de ses insécurités. Le sourire sur le visage de Boyega à la fin, alors qu'une foule chante son nom, dit tout. Pour une fois, il devient le héros.

9. Le Babadook (Le Babadook)

La place de Babadook parmi les personnages bien-aimés de la dernière décennie va au-delà du film d'horreur qui porte son nom. Cette terreur ténébreuse est enchevêtrée dans la culture des mèmes des années 2010, grâce à son émergence surprise en tant qu'icône LGBTQ. Ce qui a commencé comme une erreur d'algorithme Netflix a fait son chemin sur Twitter, est rapidement devenu un gag en cours d'exécution, et enfin une image acceptée, légitimée dans sa symbolique par les savants queer et les membres de la communauté LGBTQ. Crier! Factory a finalement fait du Babadiscourse un artefact plus tôt cet été avec la sortie d'un DVD en édition spéciale sur le thème de la fierté.

8. Lancaster Dodd (Le maître)

La mort de Philip Seymour Hoffman en 2014 à 47 ans nous a volé des années de grandes performances et de personnages mémorables. Heureusement, nous avons encore beaucoup de bons tours, comme son travail de Lancaster Dodd dans The Master de Paul Thomas Anderson. Dodd était exactement le genre de personnage que Hoffman dépeignait si bien: un homme dont la folie extérieure et la confiance couvraient un vaste gouffre d'insécurité et un intense besoin de dévotion pour les autres. Dodd a armé ces besoins et maîtrisé cette confiance pour se transformer en un puissant chef de secte. Dans le désastre ambulant de Joaquin Phoenix, Freddie Quell, Dodd trouve une personnification de son id sauvage et indompté. Les moments où le compositeur égocentrique Dodd perd complètement son sang-froid, de plus en plus à mesure qu’il se rapproche de Freddie, sont le plus grand plaisir du Maître.

7. Ricky Baker (Hunt for the Wilderpeople)

Une fois rejeté, maintenant accepté. Ricky Baker fait partie des meilleurs personnages de la décennie non seulement à cause de son humour ou de sa douceur sous-jacente, mais aussi à cause de la précision avec laquelle il représente un sous-ensemble spécifique de la première adolescence. Son assistante sociale, Paula, aimerait que nous pensions que Ricky en difficulté est une menace pour la société, mais en réalité, il n'est qu'un enfant négligé qui a besoin d'un débouché. Quiconque travaille avec des enfants à quelque titre que ce soit connaît un Ricky, cet enfant avec une attitude snotty (et peut-être un penchant pour la gravure de trucs) qui est en fait juste après une attention positive et un peu de patience. Ici, il attire non seulement l'attention, mais devient le héros de sa propre histoire.

6. Gustave H. (The Grand Budapest Hotel)

Le Gustave H. du Grand Budapest Hotel a apporté une touche de classe ancienne au cinéma des années 2010. Il est toujours raffiné, même dans des décors sans raffinement. Sa politesse n'est pas seulement une bonne reproduction (bien que ce soit aussi le cas), mais générée par un sentiment d'empathie qui lui permet de se lier d'amitié avec toutes sortes de personnes, qu'il s'agisse de femmes de la société, de garçons de lobbying ou d'oiseaux de prison. Mais ne vous y trompez pas: Gustave H. ne détient aucun camion avec ceux qui le dénigreraient ou mettraient en danger les personnes dont il s'occupe. Ce n'est pas un combattant qualifié, mais il est volontaire et un bon ami dans une situation difficile. Parmi les nombreux grands personnages que nous avons rencontrés au cours des dix dernières années, il est parmi les plus élégants, ingénieux et aux manières uniques.

5. Thor (Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame)

De tous les héros de l'univers cinématographique Marvel, Thor a eu l'arc le plus fou. Les films de Thor ont également subi les plus grands changements de tons de tous dans l'univers cinématographique Marvel, avec Thor: Ragnarok de 2017 qui a finalement adopté la formule gagnante qui a fait passer le dieu du tonnerre du moindre Avenger au favori du culte.

Bien que tous les Avengers aient connu une décennie mouvementée, il est permis de penser que Thor a eu les expériences les plus intéressantes. Depuis sa première apparition en 2011 à Thor, il a été confronté aux luttes intestines de la famille, à la perte et au rétablissement de sa divinité, à la perte de son marteau bien-aimé, de sa famille et de sa maison – sans parler de son bref passage en tant que gladiateur intergalactique. Le fait qu'il ait traversé tout cela avec son sens de l'humour encore intact témoigne d'une écriture forte, de la jouabilité de Chris Hemsworth et de sa formidable incarnation du personnage.

4. Shuri (Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame)

Black Panther était une entrée révélatrice dans le MCU pour plusieurs raisons. C'est le plus délicieux? L’introduction de Shuri de Letitia Wright, le génie effronté de la science de 16 ans et petite sœur du roi T’Challa. L'ingéniosité de Shuri et sa séquence de snarks à l'échelle du mile ont fait honte à Tony Stark et Bruce Banner. Ses inventions visent à aider à protéger les autres, plutôt qu'à amplifier ses propres capacités. Shuri apporte une légèreté et une énergie à Black Panther qui élève toute l'entreprise, affichant des prouesses techniques et de la confiance et possédant absolument son talent. C'est une petite soeur embêtante avec des côtelettes incroyables, le pouvoir littéral derrière le trône, et elle ne laisse jamais personne l'oublier.

3. John Wick (John Wick, John Wick: Chapitre 2, John Wick: Chapitre 3 – Parabellum)

Il y a une certaine beauté dans les nouvelles que le quatrième film Matrix et le quatrième film John Wick partagent une date de sortie en 2021 (pour l'instant). Ce n'est pas seulement à cause de «Keanu Day», mais parce que Keanu Reeves occupe si pleinement les deux rôles, ils font désormais partie de la façon dont nous le comprenons. John Wick, en particulier, est devenu une partie de la façon dont nous comprenons la façon dont Reeves lui-même a mûri en tant qu'acteur.

Neo a été un tournant pour Keanu Reeves: Action Star. Dans John Wick, l'assassin badass vivant avec une vie de regret, nous avons la forme finale. Là où il y avait autrefois un jeune sérieux, prêt à l'action avec une touche de mélancolie, il y a maintenant un homme capable d'action mais las du monde avec une touche d'humour et de vulnérabilité. Les grands attraits de la série John Wick sont peut-être son monde clandestin et son action incroyable, mais le personnage de John Wick, et la façon dont il est entrelacé avec la personnalité publique de Reeves à ce stade de sa carrière, est tout aussi fascinant.

2. Imperator Furiosa (Mad Max: Fury Road)

Mad Max de George Miller: Fury Road plaide pour le leadership féminin et l'autonomisation tout au long de l'histoire, mais exprime ce sentiment plus fortement dans Imperator Furiosa de Charlize Theron. Au départ, Furiosa ressemble presque à une femme équivalente à Tom Hardy's Max. Elle est dure, intelligente et, contrairement aux instincts de la culture post-apocalyptique qui l'entoure, se soucie des autres. Mais elle est aussi plus forte que Max. Il est (naturellement) fermé émotionnellement après des années de perte, mais Furiosa a dû vivre avec son ennemi depuis son enfance, mais maintient en quelque sorte l'espoir qu'un jour les choses changeront – un espoir qui finit par l'emporter. Cette illustration de la force présageait ce dont nous aurions besoin au cours de la décennie qui a vu l'émergence de #MeToo et une lutte continue pour la parité entre les sexes.

1. Paddington Bear (Paddington, Paddington 2)

Y a-t-il un personnage plus pur sur Terre que Paddington? Je vais répondre à cela pour vous: bien sûr que non. Le petit ours a volé nos cœurs collectifs dans deux films au cours de la dernière décennie, semant la joie (et la marmelade) partout où il allait.

Les films de Paddington de Paul King sont largement appréciés pour leur art et leurs blagues bien exécutées, mais aussi pour leur message sur le pouvoir de la gentillesse et les bonnes choses qu'un étranger peut apporter à leur communauté d'adoption. Paddington transforme la vie de la famille Brown et de la communauté environnante en essayant d'améliorer la vie des autres – une mentalité qu'il apporte avec lui partout où il va, même dans des endroits où la bonté semble impossible à trouver. Paddington est un phare brillant d'empathie, d'espoir et d'optimisme à une époque caractérisée par l'égoïsme et la méfiance. C’est un meilleur héros que nous ne le méritons, mais exactement le héros dont nous avons besoin.

