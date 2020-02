La photographie est un art incroyable. Ensuite, nous oublions combien il est difficile de prendre de bonnes photos dans un monde où nous avons tous la facilité de les prendre. Cependant, il y a un monde de différence entre la photographie professionnelle et amateur, qui à notre avis est basée sur la capacité du photographe à capturer dans une image une histoire que son cœur voit à travers la lumière et être prêt à tout Pour réaliser le tir. C’est pourquoi dans cet article, nous voulons partager avec vous les 10 photographes du National Geographic que vous devez connaître et suivre sur Instagram. Ces photographes avec leurs images touchent votre âme, vous connectent au monde et vous font réfléchir.

Les 10 photographes du National Geographic à connaitre

1. Paul Nicklen- C’est un photographe, cinéaste et biologiste marin canadien qui documente la beauté et la situation difficile de notre planète depuis plus de vingt ans. En tant que photographe affecté au magazine National Geographic, Nicklen capture l’imagination d’un public mondial. Son domaine d’activité est principalement les paysages naturels et la faune de cette planète. Il est l’un des meilleurs photographes du monde.

2. Tim Laman- Biologiste de terrain et photojournaliste animalier. Il attribue son enfance au Japon, où il avait facilement accès aux montagnes et aux océans, pour son grand intérêt pour l’exploration de la nature, à la fois au-dessus et en dessous de l’eau. Son travail est un hommage aux animaux de ce monde.

3. Annie Griffiths- L’un des premiers photographes à travailler pour National Geographic. Annie a photographié dans près de 150 pays au cours de sa carrière. Il a travaillé sur des dizaines de projets de magazines et de livres pour The Society, y compris des histoires sur Lawrence d’Arabie, la Basse-Californie, la Galilée, Petra, Sydney, la Nouvelle-Zélande et Jérusalem.

4. Steve McCurry- Photojournaliste américain connu pour son travail documentaire dans des guerres comme en Afghanistan, Iran-Irak, Beyrouth, Cambodge, Philippines et La guerre du Golfe. Ses portraits témoignent de l’histoire des cultures qui ont touché son appareil photo.

5. Michael Melford- «Ma mission est de partager les merveilles du monde naturel et d’aider les gens à voir la beauté qui nous entoure. J’espère que nous pourrons le préserver pour les générations futures. »

6. George Steinmetz- Surtout connu pour sa photographie d’exploration aérienne, George Steinmetz a une curiosité inquiète pour l’inconnu: les déserts reculés, les cultures sombres, les mystères de la science et de la technologie. Steinmetz a consacré ses derniers projets photographiques à la sensibilisation au changement climatique et à la destruction naturelle causée par l’homme.

7. Frans Lanting- Frans Lanting a été salué comme l’un des grands photographes de notre temps. Son travail influent apparaît dans des livres, des magazines et des expositions à travers le monde. Pendant trois décennies, il a documenté la faune sauvage de l’Amazonie à l’Antarctique pour promouvoir la compréhension de la Terre et de son histoire naturelle à travers des images qui véhiculent une passion pour la nature et un sentiment d’émerveillement et de préoccupation pour notre planète.

8. Priez Deghat- Philanthrope, idéaliste et humaniste, la carrière de Reza a commencé par des études en architecture. Aujourd’hui, il est devenu un journaliste graphique de renom qui, au cours des trois dernières décennies, a travaillé dans le monde entier, en particulier pour National Geographic. Ses missions l’ont conduit dans plus d’une centaine de pays en tant que témoin des conflits et des catastrophes de l’humanité. Son travail apparaît dans des médias internationaux tels que National Geographic, Time Magazine, Stern, Newsweek, ainsi que dans une série de livres, d’expositions et de documentaires.

9. Matthew Borowick- Il est photographe de paysage et pilote de drone habité basé à New York. Son travail est une combinaison d’éléments des beaux-arts, du photojournalisme et de la photographie avec des drones. Son travail comprend des portraits, de la photographie éditoriale, de voyage et d’aventure.

10. Luca Locatelli- Ce photographe a consacré sa vie à explorer de nouvelles façons de vivre sur notre planète pour faire face à la crise climatique. Locatelli allie photographie artistique et photojournalisme. Dans le cadre de son travail, Luca produit ses histoires en collaboration avec des journalistes, des environnementalistes et des scientifiques pour contextualiser davantage ses recherches. Profondément ancré dans la production documentaire et journalistique, son travail s’articule autour des interactions entre l’homme, la technologie et l’environnement, et traite de la “création” du futur.