Les 10 pires rôles sur la page IMDb de Robert Pattinson (et les 5 meilleurs)

Pour l’acteur londonien Robert Pattinson, il ne lui a fallu qu’un petit rôle pour faire sa grande pause à Hollywood. Depuis lors, l’acteur s’est impliqué dans divers projets de films. De plus, sa vie romantique est également devenue une source de fascination pour ses fans et les médias.

D’un autre côté, sa carrière a peut-être également surpris Pattinson. Lors d’une interview avec The Guardian, l’acteur a déclaré un jour: “Je ne sais pas vraiment comment agir.” Pour les vrais fans de Pattinson, ce commentaire peut paraître surprenant et difficile à croire.

Pendant ce temps, en regardant tous les films qu’il a réalisés tout au long de sa carrière, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que certaines des performances de Pattinson sur grand écran méritent d’être oubliées. Cependant, il y en a d’autres qui se démarquent aussi. Voici un aperçu de ses pires et meilleurs films à ce jour:

15 Le pire: basé sur un roman, Cosmopolis est quelque peu fascinant mais finalement, peu impressionnant

via imdb.com

Dans ce film de David Cronenberg, Pattinson joue un homme très riche qui trouve son monde à l’envers quand il décide de sortir pour une coupe de cheveux dans sa limousine étirée. Le film peut commencer comme intéressant, mais en fin de compte, vous vous demandez si cela aurait pu être plus. Le film met également en vedette Paul Giamatti et Juliette Binoche.

14 Pire: le scénario englobant l’eau pour les éléphants est assez familier

via cbr.com

Pour mémoire, ce n’est pas le pire film que Pattinson aurait pu décider de faire. Après tout, la prémisse de sauver des animaux et de tomber amoureux dans le processus semble plutôt charmante. Cependant, il est également prévisible. Néanmoins, il faut noter que Pattinson partage une très bonne chimie avec l’actrice vétérane Reese Witherspoon dans ce film.

13 meilleurs: Harry Potter et la coupe de feu marque un début d’acteur réussi pour Robert Pattinson

via pinterest.com

Comme vous le savez, le personnage de Pattinson n’a jamais été vraiment en vue dans cette franchise de films à succès. Néanmoins, ses débuts dans “Goblet of Fire” étaient suffisamment impressionnants pour qu’Hollywood prenne note de son potentiel d’acteur. Dans le film, Pattinson joue Cedric Diggory. Du personnage, il l’a décrit un jour comme “un gars calme qui ne fait pas instinctivement des choses horribles”.

Connexes: 15 moments Harry Potter qui étaient étonnamment sans script

12 pire: sa performance dans les cartes des étoiles a des critiques mitigées

via sheknows.com

À propos du film, Pattinson a fait remarquer: «Tout le monde dit que le film est tellement mordant, mais je pense qu’il est sympathique à une multitude de personnages. L’acteur a ensuite ajouté: “C’est intéressant et c’est pourquoi les gens sont intéressés par le sujet, c’est un tas de cinglés qui passent beaucoup de temps à s’auto-obséder et en parlent ensuite.”

11 pire: sa représentation d’un vampire dans les films Twilight n’est pas vraiment attachante pour les critiques

via eonline.com

Pattinson a discuté d’Edward en disant: «Chaque personnage que je joue a un problème de doute de soi. Mais j’ai pensé que quand il tombe amoureux de Bella, ça le fait se sentir de plus en plus faible et de plus en plus faible. Et il – et elle devient ce genre de genre énorme – qu’elle devient sa figure fantastique, et c’est ce qui le terrifie, le fait se sentir de plus en plus faible.

10 meilleurs: il a tenu son propre opposé à Charlie Hunnam dans la cité perdue de Z

via geeksandgamers.com

Beaucoup de gens peuvent dire que «La cité perdue de Z» est principalement le film de Hunnam. Néanmoins, la représentation de Pattinson de l’officier militaire Henry Costin est plutôt impressionnante en face de Percy Fawcett de Hunnam. Outre Hunnam et Pattinson, le film met également en vedette Sienna Miller, Tom Holland et Angus Macfadyen. C’est un film qui mérite d’être vu plusieurs fois.

9 Pire: la vie du film aurait pu utiliser un peu plus d’intensité

via parade.com

Dans ce biopic de 2015, Pattinson incarne Dennis Stock, un photographe du Life Magazine qui a pour mission de prendre des photos de la star d’Hollywood, James Dean. Pattinson a déclaré à NME que Stock «était quelqu’un de mal à l’aise dans tous les aspects de sa vie. Il pense toujours qu’il est censé faire autre chose ou qu’il fait quelque chose de mal. “

Connexes: Robert Pattinson remet en question ses propres talents d’acteur et révèle son anxiété sur le plateau

8 Pire: Robert Pattinson et ses talentueux co-stars ne pouvaient rien faire pour sauver la reine du désert

via slantmagazine.com

Dans ce film, Nicole Kidman joue le rôle principal de Gertrude Bell tandis que Pattinson dépeint T.E. Lawrence. Ils sont également rejoints par James Franco et Damian Lewis de «Homeland’s». Selon le consensus des critiques, «il est difficile de discerner ce qui les a réunis – ou de comprendre comment son histoire fascinante de la vie réelle est devenue un tel gâchis.»

7 Best: Robert Pattinson a joué un père qui doit survivre contre toute attente dans High Life

via imdb.com

Le rôle était un travail de rêve puisque Pattinson a toujours voulu travailler avec la réalisatrice Claire Denis. Il a rappelé: «Je me suis assis sur un trottoir, près d’ici. Et j’en étais tellement haut! Il n’y a rien de mieux pour les acteurs que d’obtenir les emplois que vous souhaitez. Rien de mieux. Surtout quand ils sont difficiles à obtenir. Il n’y a rien de mieux que la réussite! “

6 Pire: Attendre les barbares est considéré comme faible et décevant

via imdb.com

Dans ce film de 2019, Pattinson joue aux côtés de l’acteur Johnny Depp. Malheureusement, la puissance des étoiles n’est pas suffisante pour rendre ce film captivant. Selon The Hollywood Reporter, “En tant que spectateur, il faut un travail acharné pour ressentir quelque chose qui va plus loin que la pitié de bon sens lorsqu’il est confronté à des personnages boursiers coincés dans une situation générique dans un temps et un lieu non spécifiques.”

5 pire: malgré un casting stellaire, Bel Ami est à la fois vague et plat

via nytimes.com

Dans ce film de 2012, Pattinson dépeint Georges Duroy, un homme qui accède au pouvoir en se frayant un chemin dans la société supérieure. Malheureusement, cela ressemble à quelque chose que vous avez peut-être déjà vu. Outre Pattinson, le casting comprend également Uma Thurman, Christina Ricci, Kristin Scott Thomas, Philip Glenister, Colm Meaney et Holliday Grainger.

Connexes: Robert Pattinson aurait cessé d’agir si ce n’était pas pour ça

4 Meilleur: dans le phare, il a été félicité pour sa performance en face de Willem Dafoe

via esquire.com

Pattinson se souvient avoir fait face à une grande intensité pendant le tournage, déclarant à Deadline: «Il n’y avait pas de point intermédiaire. Vous ne pouviez pas détourner le regard ou essayer d’obtenir un peu de lumière sur votre œil ou quelque chose. C’était littéralement, soit vous étiez dans l’obscurité totale, soit vous étiez totalement exposé. C’est ce qui, pour moi en tout cas, a apporté beaucoup d’intensité à tout. “

3 Pire: Souviens-toi de moi apporte une touche plutôt offensive en raison de son lien avec le 11 septembre

via imdb.com

Pattinson a un jour commenté cette fin en disant: «Si elle était éditée de quelque façon que ce soit, je ne pense pas que ce serait la même chose. J’ai toujours l’impression qu’il y a une sorte de pouvoir dans le script. Je voulais garder ça dans le film. ” Si vous vous en souvenez, le personnage de Pattinson meurt de façon inattendue lors des attaques du 11 septembre.

Pire: les petites cendres peuvent avoir bien fonctionné, mais beaucoup disent que c’est tombé à plat

via imdb.com

Situé à l’époque de la guerre civile pré-espagnole, Pattinson dépeint l’artiste Salvador Dali qui forme un lien avec le poète Federico Garcia Lorca (joué par Javier Beltrán). Aussi ambitieux que soit ce film, il devient finalement assez insupportable. Comme le notent les critiques, il “souffre d’un ton inégal et d’un surplus de moments involontairement stupides”.

1 Meilleur: en temps utile, il dépeint un homme prêt à tout pour sauver la vie de son frère

via nytimes.com

Pour Pattinson, son implication dans le film est apparue très tôt. En fait, les réalisateurs Benny et Josh Safdie ont écrit la biographie de son personnage en pensant à l’acteur. Pendant ce temps, pour se préparer au rôle, Pattinson a également été envoyée vivre à Harlem pendant un certain temps. L’acteur et les réalisateurs ont également décidé de visiter une prison pour de nouvelles recherches.

Suivant: 11 acteurs qui voulaient être Batman (4 que nous avions castés avant Robert Pattinson)

Suivant

15 blockbusters surprenants qui ont perdu plus de 100 millions de dollars