Les 10 relations les plus ridicules et folles de Fiona, classées

Depuis le premier épisode, Fiona Gallagher et ses relations ont toujours été au sommet de Shameless. Bien que la série ait été dépensée (la plupart du temps) comme la sœur la plus responsable, ses romances sont vraiment là où Fiona montre sa séquence imprudente. Tout a commencé avec un voleur de voitures du nom de Steve et n'a décroché qu'à partir de là.

Alors que les fans peuvent se moquer des relations entre Fiona, c'est quelque chose qui fascine les fans chaque semaine. Va-t-elle prendre de bonnes décisions ou cette romance sera-t-elle aussi ridicule que la dernière?

Eh bien, nous devons les classer. Voici Les 10 relations les plus ridicules de Fiona, classées.

CONNEXES: Shameless: 10 choses les plus impudiques que Fiona ait jamais faites

10 Steve

La relation de Fiona avec Steve a commencé une course folle, littéralement. Étant donné qu'elle sortait avec un gars qui volait des voitures pour gagner sa vie, ce serait bien sûr le cas. Bien qu'il ne soit pas trop fou de se connecter avec un gars que vous rencontrez dans un club, il y avait une machine à laver et quelques autres panneaux qui le rendaient un peu ridicule.

Heureusement pour "Steve", comme Fiona le connaissait à l'époque, c'était le genre de ridicule parfait pour elle. Fiona et Steve sont tombés amoureux rapidement et durement, ce qui a compensé la folie initiale. Cela n'a peut-être pas absous tout son mensonge, mais quand même.

9 Ford

Beaucoup de fans ont une relation d'amour / haine avec Ford, un tricheur qui peut parfois être ennuyeux impuissant par rapport à d'autres romances Fiona. Cependant, Ford a également eu sa juste part de moments ridicules, entre aider la propriété locative de Fiona et l'état de son mariage mourant en relation avec sa romance avec Fiona.

Honnêtement, le fait que le gars ait duré si longtemps dans sa vie est une sorte de miracle. De loin, cependant, la partie la plus ridicule de Ford est le fait que Fiona ne semble pas pouvoir rester célibataire très longtemps. La fille doit prendre une pause avec les hommes.

CONNEXES: Shameless: 10 personnages de soutien les plus détestés

8 Tony

Tout au long de la vie des Gallaghers, Tony a toujours été un gars formidable à avoir dans le quartier. Il est utile, fiable et assez chaud. Pas étonnant que Fiona ait fini par se connecter avec lui. Étant donné que Tony avait le béguin pour elle depuis qu'ils étaient enfants, cela a plutôt bien fonctionné pour eux. Au début, du moins.

Leur relation a atteint le ridicule lorsque Tony et Fiona ont comparé leur sensibilité à propos des relations. Fiona était assez ouverte aux rencontres et aux aventures, gardant les choses décontractées. Tony, en revanche, s'était épargné pour le mariage. Ouais, le gars était vierge jusqu'à Fiona.

Il la poursuivit un peu plus longtemps, mais cela prit leur romance sur une route rapide vers yikes-ville.

7 Gus

De tous les gars avec qui Fiona sortait, Gus était probablement le plus gentil et le plus gentil. Il avait sincèrement l'impression d'être tombé amoureux d'elle au moment où il l'avait rencontrée et était trop prêt à lui consacrer toute sa vie. Peut-être que cela aurait pu être un tournant pour Fiona, tombant amoureux d'un gars très différent.

Mais, comme toutes les autres relations qui ont échoué, les choses sont devenues assez absurdes assez rapidement. Après tout, ces deux enfants fous ne sont sortis qu'une semaine avant de se marier.

Puis Fiona a largué Gus comme un sac de pommes de terre. Et puis Gus a écrit une chanson cinglante sur combien il la détestait. Ouais, aïe. Encore un qui mord la poussière.

CONNEXES: Shameless: 5 couples qui sont parfaits ensemble (et 5 qui n'ont aucun sens)

6 Sean

Lorsque Fiona et Sean ont commencé à sortir sérieusement pour la première fois, c'était sur les queues de queue de son expérience Gus ratée, donc les choses étaient déjà un peu bizarres. Cependant, il a frappé un endroit idéal que la plupart des gars qu'elle aimait pas: c'était un bon gars qui essayait de faire mieux, mais il comprenait ce que c'était que de prendre de très mauvaises décisions et de vivre du côté sauvage. Il comprenait les deux côtés d'elle.

Leur relation reposait sur le fait d'essayer d'être meilleurs les uns pour les autres et les gens qu'ils aimaient, et ils sont rapidement tombés amoureux follement.

Seul problème? Sean était vraiment, vraiment bon à échouer dans ses promesses et à retomber dans la prise de décisions horribles pour sa vie. À la fin, toute leur romance était en ruine et n'existait que comme un problème ridicule.

5 Adam

Fiona et Adam ont eu toute l'étincelle lors de leur première rencontre. C'était un beau mec intrigant qui s'intéressait à tout ce qui la concernait, pas seulement aux jolies choses. Au début, ils semblaient avoir beaucoup de promesses.

Eh bien, Jimmy est revenue dans sa vie.

Cette relation mignonne et croissante s'est arrêtée ridiculement quand Adam a découvert que Fiona et Jimmy avaient couché dans la salle de bain lors de leur double rendez-vous avec sa femme. S'il y a une façon absurde de détruire les affections d'un nouveau petit ami, c'est bien cela.

Pauvre Adam. DÉCHIRURE.

4 High School Crush Craig

Quand Fiona était au lycée, elle avait un énorme béguin pour ce beau type de jock, Craig Heisner. Dans l'une de ses différentes périodes de courte durée, Fiona a rencontré Craig et ils ont décidé de se rencontrer pour un rendez-vous. Cela semblait aller bien, mais pas génial. Fiona gardait espoir, cependant, parce qu'elle l'aimait tellement au lycée. Ensuite, ils ont eu un branchement étrange dans sa voiture, avec Cheerios partout et rien n'était génial.

CONNEXES: 10 mèmes sans vergogne qui sont trop hilarants pour les mots

Mais le ridicule a vraiment atteint son apogée lorsqu'elle a découvert que Craig était en fait un père marié et que sa femme lui avait jeté un soda au visage. Si Fiona n'était pas éteinte avant de tous les problèmes, cela l'a définitivement fait.

3 Davis

Fiona fait beaucoup de choses étranges pour les garçons, mais dans ce cas, elle est allée voir un gars jouer de la musique parce qu'elle pensait qu'il était sexy. Bien qu'elle et Davis aient flirté, elle a rapidement découvert que le gars était un con de femme et avait en fait une petite amie. Il était juste heureux de la traiter comme une groupie.

Alors qu'il la secouait et ne méritait plus aucune affection de sa part, Fiona était celle qui avait rendu ce flirt ridicule. Après tout, elle s'est méchamment liée à son ami bienveillant, Gus, puis l'a épousé par la suite une semaine plus tard.

Manière d'aller trop loin.

2 Jimmy

La plupart des fans appellent la véritable âme sœur de Jimmy Fiona. Alors que la paire s'accordait mieux que quiconque avec qui elle est sortie, leur relation était assez ridicule. Après tout, Jimmy a menti sur son travail, puis son identité et son nom, puis est revenu d'un autre pays avec une femme et un seigneur de gang après lui.

La seconde Fiona a compris que Steve était en fait Jimmy, fils d'une famille riche et ex-médecin en formation, leur relation a commencé à devenir incontrôlable. L'amour ne suffit pas pour surmonter ce genre d'absurdité.

Peut-être qu'ils pourraient encore être en phase finale, mais cela ne change rien au fait que leur relation est devenue vraiment ridicule.

1 Robbie

De loin, le vainqueur du ridicule était Robbie, la folle aventure de Fiona. Il était le frère hors de contrôle de son petit ami, Mike. Alors que Fiona se souciait de Mike et appréciait la stabilité qu'il lui offrait, une partie plus sombre d'elle était toujours attirée par la folie. Entrez Robbie, l'enfant le plus fou à avoir jamais existé.

L'attirance de Fiona pour Robbie a conduit à plusieurs connexions précipitées. Quand elle ne voulait pas rompre avec Mike et faire ce qu'il voulait, Robbie lui a alors forcé la main. Puis, pour mettre une cerise sur le gâteau, il lui a donné les médicaments qui finiraient par mettre son tout petit frère en bas âge, r Liam, à l'hôpital et la mettre en prison.

Aie. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il gagner sa relation la plus ridicule?

SUIVANT: 10 choses les plus éhontées que Fiona ait jamais faites

Prochain

Les 10 plus grosses bombes Sci-Fi Box-Office de l'année (selon Box-Office Mojo)



A propos de l'auteur

Stephanie Marceau est écrivain, avocate, YouTuber, joueuse et passionnée de romans classiques. Bien qu'elle aime la science-fiction depuis l'enfance, elle aime aussi tous les livres de bandes dessinées, films, émissions de télévision, dessins animés et livres fascinants. Bien qu'écrire des articles soit son travail de jour, elle travaille au noir sur des livres et gère une chaîne YouTube appelée Creatively Disordered. Elle est toujours à la recherche d'aventure partout. Nick Carraways n'a pas besoin de postuler.

En savoir plus sur Stéphanie Marceau