Les 10 séries télévisées Netflix les plus en vogue cette semaine – est-ce que vous êtes le favori de la liste? – .

L’un des résultats de la mise en quarantaine généralisée des coronavirus et des ordonnances de maintien à domicile dans le pays est que les gens beuglent Netflix plus que jamais auparavant.

La liste des émissions les plus regardées de Netflix cette semaine comprend des favoris comme Tiger King et Money Heist, ainsi que de nombreuses émissions Netflix de longue date comme Stanger Things et Ozark.

Les données de cette semaine sur ce qui est chaud sur Netflix couvre la semaine du 9 avril au 15 avril.

Une semaine de plus, une autre période de travail à domicile et d’essayer de ne pas devenir fou pendant que nos quarantaines de coronavirus continuent. Maintenant que le week-end est là, il y a fort à parier que le trafic Netflix est sur le point de monter en flèche – en supposant que tout le monde reste à la maison comme il est censé le faire et ne viole pas les directives de distanciation sociale.

Pour une raison qui me dérange, Tiger King est près du sommet de la liste, comme il l’a été presque chaque semaine depuis sa sortie. Mais il y a d’autres séries de tirages au sort partout dans la liste cette semaine, et surtout près du haut du classement (fournies à ., comme toujours, par l’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood). Money Heist, par exemple, est la série en espagnol sur un groupe de criminels qui se réunissent pour réussir un casse épique – une série qui a remporté pratiquement tous les prix disponibles dans son pays d’origine, et qui se trouve être au sommet de la liste des émissions les plus regardées cette semaine sur Netflix.

L’équipe Reelgood a compilé des données basées sur le comportement et les modèles de visualisation de ses plusieurs millions d’utilisateurs pour arriver au classement que vous voyez ci-dessous (couvrant la semaine du 9 avril au 15 avril).

Comme nous l’avons dit, Money Heist et Tiger King sont en tête de cette nouvelle liste de ce que tout le monde regarde le plus sur le streamer en ce moment. Pour un peu plus de ce dernier, en passant, consultez notre article sur une série de vidéos tournées par Carole Baskin pour essayer de convaincre tout le monde que Tiger King la dénature totalement.

Le reste de la liste est dominé par les favoris des fans comme Ozark, une autre série en espagnol très appréciée créée pour Netflix appelée Elite, plus Stranger Things et Breaking Bad. Je soulignerai, une fois de plus, qu’un fantastique drame coréen est en tête de liste cette semaine, avec Money Heist et Tiger King. Cela s’appelle Crash Landing on You, et il s’agit d’une héritière sud-coréenne qui se retrouve accidentellement perdue de l’autre côté de la frontière, en Corée du Nord. De loin, ma chose préférée que j’ai regardée sur Netflix jusqu’à présent cette année.

Money Heist

Tiger King: meurtre, chaos et folie

Crash atterrissant sur vous

Ozark

Éducation sexuelle

Élite

Peu orthodoxe

Docteur Foster

Choses étranges

Breaking Bad

