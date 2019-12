Les 100 meilleurs films de la décennie [Part 5] – / Film

(Bienvenue dans / Compte à rebours du film Les 100 meilleurs films de la décennie, examinant les meilleurs films absolus sortis entre 2010 et 2019. Il s'agit de la cinquième partie d'une série en cinq parties et de notre Le meilleur de la décennie séries.)

La semaine dernière, l'équipe / Film s'est réunie pour un podcast étendu en deux parties afin de réduire les 100 meilleurs films de la dernière décennie. Lorsque la poussière s'est installée, nous nous sommes retrouvés avec une famille de films qui ne pourraient pas être plus différents: films d'action et drames intimes et films d'horreur et films d'animation et tout le reste. Ce qui les reliait était simple – ils représentaient le goût collectif de l'ensemble du personnel et tout ce que nous aimons des dix dernières années de cinéma.

Ce qui suit est 20-1 de cette liste, une collection de films que nous aimons du fond du cœur.

20. Sing Street

L'un des meilleurs films de passage à l'âge adulte de la décennie, Sing Street suit un groupe scrappy dans une école de garçons oppressive en Irlande des années 1980 qui se rebelle à travers leur musique. Ils sont influencés par certains des artistes les plus reconnaissables des années 80, et une partie de la joie du film est de voir comment ils écoutent un groupe comme Duran Duran ou The Cure et incorporent ces styles dans leurs prochaines chansons originales (qui sont toutes fantastique). Il y a une romance naissante au centre de l'histoire, mais c'est la relation familiale entre le leader du groupe et son frère burnout qui donne au film une grande partie de son poids émotionnel. (Ben Pearson)

19. La La Land

Un style musical classique, une histoire d'amour contemporaine, un hommage au jazz et au cinéma. Voilà tout ce qui fait La La Land une histoire d'amour qui ne se passe pas comme vous le pensez. Bien sûr, il y a de la romance et les séquences musicales rappellent une époque où l'amour semblait tellement plus simple. Mais peut-être que la vraie histoire d'amour du réalisateur Damien Chazelle est celle que nous avons tous avec nos rêves. Est-il tragique que Mia (Emma Stone) et Sebastian (Ryan Gosling) qui ont eu une grande histoire d'amour ne soient plus ensemble? Ou aurait-il été plus tragique que ces deux-là abandonnent leurs rêves pour être ensemble? À la fin de la journée, cela dépend du public, et c'est une question de division à poser. Mais de toute façon, le film nous rappelle que nous avons de la chance d’aimer, même si ce n’est que pour un moment. (Ethan Anderton)

18. Edge of Tomorrow

Probablement le film de pop-corn le plus divertissant de la décennie, Bord de demain est le meilleur argument que les grands films d’action de science-fiction brillants peuvent côtoyer le grand art. Tom Cruise joue brillamment contre le type en tant que soldat lâche pris dans une boucle temporelle tout en luttant contre une invasion extraterrestre et Emily Blunt le compare battement pour battement en tant que guerrier badass qui l'entraîne à lui botter le cul. Ces deux ancrent le film et le réalisateur Doug Liman les dépose dans une scène d'action inspirée après l'autre, amortissant l'intensité avec humour et esprit. J'ai revu Bord de demain plus que tout autre film sur cette liste et bon sang, je vais le regarder à nouveau maintenant. (Jacob Hall)

17. Elle

Vraiment une histoire d'amour qui ne pouvait être racontée que cette décennie, Spike Jonze Sa est la science-fiction calme et humaine à son meilleur. Oui, c'est le film où Joaquin Phoenix (étourdissant, comme toujours) tombe amoureux de l'A.I. dans son smartphone, mais c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un film sur la solitude, sur la relation que nous développons avec nos écrans et sur la façon dont la technologie nous offre autant de façons de nous connecter qu'elle nous offre des moyens de nous enfermer. Vous ne trouverez pas d'autre histoire d'amour véritablement romantique et radicale. perte qui est aussi une représentation d'une netteté remarquable de l'intelligence artificielle qui gagne en sensibilité et en singularité. Sa est le bonheur. (Jacob Hall)

16. Il était une fois à Hollywood

Le dernier né de Quentin Tarantino est l’un de ses plus grands. Une sorte de conte de fées sur la fin d'une époque et le début d'une autre. Leonardo DiCaprio est hilarant en tant que Rick Dalton, un acteur échoué sans aucune estime de soi. Et Brad Pitt possède le film en tant que cascadeur de longue date de Rick et meilleur (et seul) ami Cliff Booth. Ensemble, le couple navigue à Hollywood en 1969, tandis que le spectre de Charles Manson et de sa famille se profile à l'arrière-plan. Mais Il était une fois à Hollywood n'est pas un film de la famille Manson. Au lieu de cela, c'est un film sur ce qui aurait pu être, avec des personnages réfléchissant à ce qu'ils ont accompli et à ce qu'ils ne feront jamais. (Chris Evangelista)

15. Blade Runner 2049

Blade Runner 2049 fait ce que font les meilleures suites: améliorer et dépasser les ambitions de l'original. Les questions que l'original de Ridley Scott de 1982 pose – sur la nature de l'humanité et sur l'essence de l'âme – Blade Runner 2049 réponses. Dans un renversement du voyage du coureur de lame d'origine de Harrison Ford, Ryan Gosling incarne l'agent K, un réplicant qui aspire à être humain, l'envoyant dans une quête pour trouver le Rick Deckard (Ford) disparu depuis longtemps. Denis Villeneuve livre un néo-noir contemplatif et visuellement magnifique ancré dans la performance introspective silencieuse de Gosling. (Hoai-Tran Bui)

14. Moonlight

Après des décennies à être poussé dans les coins et caché dans l'ombre, le cinéma LGBTQ a explosé dans le courant dominant de cette décennie, avec clair de lune menant la charge. Le rare gagnant du meilleur film qui mérite réellement l'honneur, l'histoire punissante et finalement pleine d'espoir de Barry Jenkins d'un jeune garçon noir se réconciliant avec sa sexualité dans une culture qui l'oblige à cacher sa vérité est l'un des meilleurs films jamais réalisés. Avec une performance exceptionnelle de Mahershala Ali (un autre lauréat d'un Oscar méritant), clair de lune n'a pas peur de regarder dans l'abîme émotionnel et, plus important encore, il n'a pas peur d'offrir un coup de main pour nous en sortir. (Jacob Hall)

13. Annihilation

Un groupe de femmes scientifiques se dirige vers une dimension envahissante appelée The Shimmer, dans l'espoir de découvrir comment arrêter son expansion. Mais une fois qu'ils ont franchi le seuil, ils finissent par obtenir bien plus que ce qu'ils avaient négocié. Le scénariste / réalisateur Alex Garland travaille à un autre niveau ici, offrant au public une expérience captivante, «vous frappe sur le plan astral», semblable à celle de Stanley Kubrick. 2001: Une odyssée spatiale. Il peut être considéré comme une puissante exploration de la dépression, une quête contre la propagation de la violence et probablement une douzaine d'autres choses aussi. Je ne suis pas le moins du monde surpris qu'il ne soit pas devenu un succès au box-office, mais je pense que c'est une réalisation cinématographique imposante. (Ben Pearson)

12. À l'intérieur de Llewyn Davis

Chacun a son film préféré des frères Coen. C'est à moi. À l'intérieur de Llewyn Davis est très probablement le meilleur film jamais réalisé sur le fait d'être un artiste, un film qui n'a pas peur de livrer la vérité la plus froide et la plus dure de toutes: vous pouvez être véritablement talentueux, brillant même, mais vous pouvez toujours tomber sur le bord de la route et ne jamais éclater. Oscar Isaac donne une performance étonnante en tant que personnage principal, un musicien folk qui est probablement quelques années trop tôt ou quelques années trop tard, qui endure une semaine remplie de chagrin d'amour, de stress élevé, de compromis créatif et de longues périodes de garde de chat. . C'est hilarant (la séquence "Please Mr. Kennedy"!), C'est bouleversant (la scène avec F. Murray Abraham!), Et il présente un défilé de vos acteurs de personnages préférés faisant ce qu'ils font le mieux (bonjour, John Goodman) . Aucun film aussi misérable, aussi dur émotionnellement, ne devrait être aussi observable et divertissant. Mais À l'intérieur de Llewyn Davis vous frappe dans l'intestin encore et encore et vous voulez en demander plus. (Jacob Hall)

11. À l'envers

À l'envers est le film le plus ambitieux conceptuellement de Pixar et son film le plus indéniablement émouvant. Le réalisateur Pete Docter transforme les émotions en êtres tangibles À l'envers, qui suit la fille heureuse Riley qui a du mal à s'adapter après un déménagement à San Francisco. À la dérive et émotionnellement confuse, la lutte interne de Riley est jouée par Joy (Amy Poehler) et Sadness (Phyllis Smith), dont la bagarre les fait se propulser dans les profondeurs de son esprit. À l'envers traite des émotions complexes jamais abordées dans un film Pixar et – le plus étonnant – n'a pas de méchant. Cela permet une expérience Pixar beaucoup plus riche que jamais, dans une exploration surréaliste et imaginative du fonctionnement interne de nos émotions. (Hoai-Tran Bui)

10. Gone Girl

C'est fou que David Fincher n'ait fait que trois films dans les années 2010, et que le dernier d'entre eux, le thriller noir Fille disparue, est sorti moins de la moitié de la décennie. Heureusement, cette adaptation du best-seller de Gillian Flynn est l'un des meilleurs films de toute la filmographie de Fincher: une méditation surprenante, effrayante et tordue sur le mariage, la trahison et les mensonges que nous nous racontons parfois. Le féroce Rosamund Pike joue ici un grand méchant de tous les temps, Ben Affleck offre l'une des meilleures performances de sa carrière, et Fincher semble en fait s'amuser un peu au milieu de sa minutie typique. (Ben Pearson)

9. Mad Max: Fury Road

Grand et opératique, Mad Max: Fury Road est un film d'une simplicité trompeuse dont les images scandaleuses et les séquences d'action anarchiques soutiennent une fable féministe au sujet des victimes de mauvais traitements qui ont repris leur vie. Le titulaire de Tom Hardy, Mad Max, n'est qu'un témoin silencieux de la fureur vertueuse et du voyage cathartique de Furiosa de Charlize Theron, une guerrière de l'essence qui organise le sauvetage d'un groupe de femmes maltraitées à la recherche d'une vie meilleure. George Miller crée un chef-d'œuvre d'action dérangé et spectaculaire qui médite sur la nature du pouvoir et de l'espoir, tout en portant un coup fatal au patriarcat. (Hoai-Tran Bui)

8. Le loup de Wall Street

La condamnation foudroyante de Martin Scorsese du capitalisme et de la cupidité le loup de Wall Street est tellement drôle que beaucoup ne semblaient pas comprendre que le réalisateur ne glorifiait pas son personnage principal, un fluage monstrueux joué à la perfection par Leonardo DiCaprio. Jordan Belfort de DiCaprio est un agent de change tordu qui ment, triche et vole son chemin vers la richesse. Apprend-il quelque chose de ses méfaits? Vient-il les regretter? Non et non. Il se contente du mal qu'il a fait, et pourquoi ne le serait-il pas? L'Amérique a rendu extrêmement facile pour des gens comme lui de s'en tirer avec ce qu'ils font et n'en subissent presque jamais les conséquences. (Chris Evangelista)

7. Création

Il est assez hilarant de penser au thriller d'action massif et multiniveaux de Christopher Nolan en 2010 Début comme le «un pour lui» personnel entre Chevalier noir films, mais c'est exactement ce que c'était. Ce projet passionnel visionnaire a prouvé que le public avait toujours faim de superproductions intelligentes: il était suffisamment intelligent pour que tout le monde en parle et pas si intelligent qu'il rebutait les cinéphiles habituels. Le script et la partition étaient des as, l'excellente distribution d'ensemble a fait un travail formidable tout autour, et Nolan et le directeur de la photographie Wally Pfister ont conçu des images innovantes et influentes qui ont cimenté Début comme l'un des meilleurs films de la décennie. (Ben Pearson)

6. Spider-Man: dans le Spider-Verse

Spider-man: dans le Spider-Verse est l'une des meilleures fonctionnalités d'animation et des meilleurs films de bandes dessinées jamais réalisés. Je ne pense pas qu'un autre film réussisse mieux à donner vie à une bande dessinée sur grand écran et c'est l'un des films d'animation les plus excitants visuellement que j'ai vu depuis des années. C'est plein de cœur, d'héroïsme et d'humour – je pense que Stan Lee serait fier. Quand j'ai vu le film pour la première fois, je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement payé pour m'abonner à Marvel Unlimited juste pour que je puisse parcourir des dizaines de bandes dessinées de Miles Morales parce que je ne voulais pas que mon temps avec ces personnages se termine. (Peter Sciretta)

5. Parasite

Les thrillers «Eat the rich» sont devenus la culture pop du jour, et Parasite à première vue, cela semble bien correspondre à cette catégorie de comeuppance pour les riches obscènes. Mais le film de Bong Joon-ho a un message beaucoup plus complexe et finalement plus déchirant. Ce qui commence comme une tragi-comédie d'un noir absolu descend dans des horreurs qui vous font repenser comment vous existez dans le tissu même de la société. Les parasites titulaires dans le film de Bong sont la famille Kim appauvrie, dirigée par le malheureux patriarche Ki-taek (collaborateur fréquent de Bong Song Kang-ho). Lorsque le fils de la famille (Choi Woo-shik) trouve un emploi en tant que tuteur anglais de la riche famille Park, les Kim profitent instantanément des ressources de la famille plus riche pour essayer de se sortir de la pauvreté. Mais alors que Bong arrache le tapis sous nous et que le film se transforme de thriller social en film d'horreur, Parasite rend claire la révélation: si vous mangez les riches, vous êtes toujours un cannibale. (Hoai-Tran Bui)

4. Sortez

L'astuce la plus sournoise de Sortez c'est que c'est deux choses simultanément. Oui, c'est une éviscération sombre de l'Amérique moderne et de la suprématie blanche qui se cache même sous les communautés les plus progressistes. Et oui, c'est aussi un film d'horreur qui plaît à la foule, aussi passionnant et hilarant que n'importe quel film de pop-corn sorti en multiplex à ses côtés. La réinvention de Jordan Peele de l'humoriste au cinéaste de genre a livré au monde un auteur dont l'étonnante imagination a à peine été exploitée – Sortez se sent comme le début de quelque chose de vraiment unique et spécial. Si quelqu'un me demandait de recommander un film qui représente le mieux les peurs et les angoisses de la décennie, ce serait mon premier choix. Et lorsque nous avons fini d'applaudir, de crier et de crier sur l'écran, nous pouvons digérer tranquillement la pilule amère intégrée dans chaque cadre de ce chef-d'œuvre. (Jacob Hall)

3. Star Wars: les derniers Jedi

Rian Johnson a poussé le Guerres des étoiles franchise dans des directions audacieuses et inattendues, il n'est donc pas surprenant que ce film ait été source de division. Il s'agit d'un film sur l'interrogation des voies du passé, la création d'une nouvelle voie lorsque les anciennes ne sont plus viables et la création d'un nouvel héritage pour la prochaine génération. Les héros sont faillibles, The Last Jedi dit, et la déception en eux est inévitable. Mais que faisons-nous face à cette déception? Allons-nous nous allonger pendant que les fascistes prennent le relais? Sûrement pas. Parce qu'il reste encore une étincelle d'espoir – l'espoir qu'ensemble, nous pouvons accomplir ce qui n'a jamais été fait auparavant. (Ben Pearson)

2. Arrivée

Si la science-fiction a été inventée pour imaginer le meilleur de ce dont l'humanité est capable, alors Arrivée est le summum de la science-fiction. Comme dans n'importe quel morceau de science-fiction, le sort du monde est en jeu – mais ce n'est pas dû aux armes à feu ou aux astéroïdes géants pour sauver la situation, mais à la langue. Le chef-d'œuvre de science-fiction cérébrale de Denis Villeneuve peut frapper un ton étrange et une palette visuelle curieusement minimaliste, mais sa vision est aussi ensoleillée et optimiste que possible: affirmant que si nous pouvons changer d'avis, nous pouvons changer le monde. Amy Adams met en vedette un professeur de linguistique qui doit apprendre à communiquer avec les extraterrestres qui ont atterri sur Terre, de peur que les nations du monde ne dégénèrent en une attaque mondiale. Arrivée est un film au bord du précipice, mais au lieu de regarder dans un abîme, le film lève les yeux pour montrer que la grâce salvatrice de l'humanité n'est pas une logique froide et dure, mais la chaleur de la connexion humaine. (Hoai-Tran Bui)

1. Le réseau social

Facebook change la façon dont nous nous présentons sur Internet. Maintenant, cela change le visage de notre démocratie telle que nous la connaissons. Et c'est fou de penser que tout a commencé avec Mark Zuckerberg, un génie informatique qui a apparemment créé le site Web des médias sociaux qui change la donne dans le but de contrarier une ex-petite amie. L'enfer n'a pas de fureur comme un nerd méprisé. Le scénario précis d'Aaron Sorkin et l'attention brillante de David Fincher sur la définition de Zuckerberg comme personnage main dans la main avec la création de Facebook en font un film qui transcende la formule typique de l'histoire vraie. Le résultat est un film qui ne concerne pas seulement Zuckerberg et Facebook, mais chacun d'entre nous, essayant de cacher nos insécurités en attirant uniquement l'attention sur nos succès en ligne, en inventant un monde pour nous-mêmes qui est tellement meilleur que notre vie réelle. Comme Jesse Eisenberg comme Zuckerberg le disent si bien: «C'est comme un club final, mais nous sommes le président.» (Ethan Anderton)

