Les 12 meilleurs films sur Gearheads classés

Comingsoon.net regarde des films qui mettent en évidence ce que signifie être un réducteur – le besoin de vitesse. Découvrez nos choix dans la galerie ci-dessous!

À de nombreuses reprises dans le film Will Ferrell Talladega Nights: Le Ballard de Ricky Bobby, le personnage titulaire exprime le désir d'aller vite. Bien que cette comédie ne fasse pas notre liste de drames, le sentiment persiste. Il incarne le type de mécanicien méticuleux qui étudie leur métier afin de construire la machine la plus rapide possible.

Le plus récent film tourné autour de la mécanique assoiffée de vitesse est celui de James Mangold Ford contre Ferrari; le film a attiré l'attention sur un genre (parfois appelé «films de papa») qui n'a pas été pris au sérieux depuis un certain temps. Quand il s'agit de films sur la course, le plus souvent, ils sont ridicules. Ces films sont amusants (et nécessaires) mais de temps en temps un bon biopic de course arrive et met en évidence certains des travailleurs les plus durs du monde. Voici une liste des meilleurs films sur les réducteurs, et à leur tour les courses, qui ont fait de ce genre particulier ce qu'il est aujourd'hui.