Les 12 nouvelles séries qui vous obséderont ce printemps

Le printemps sera chargé de nouvelles dans le monde des séries. À l’arrivée de Disney + en Espagne – qui met l’odyssée spatiale de «The Mandalorian» sous son bras – ils seront ajoutés au fil des semaines les retours de titres aussi essentiels que ‘Killing Eve’, ‘La Casa de Papel’ ou ‘Fargo’ ou l’extension de “The Walking Dead” avec “World Beyond”, mais cette fois, quand il s’agit de passer en revue les propositions les plus appétissantes de la saison à venir, nous voulions nous concentrer sur des productions totalement nouvelles, qui tentera de trouver une place sur le marché en série bondé.

Bien que de nombreux progrès aient été réalisés ces dernières années dans la sortie simultanée de la série américaine, il reste encore un long chemin à parcourir, notamment pour garantir la distribution dans notre pays de des fictions aussi prometteuses que «Little Fires Everywhere», le drame tendu avec Reese Witherspoon et Kerry Washington, ou ‘Solar Opposites’, la nouvelle comédie du co-créateur de «Rick et Morty»; à la fois de Hulu et orphelins en Espagne. Malgré ce manque, le calendrier de sortie ne nous donnera pas de trêve, donc de FormulaTV Nous avons sélectionné les paris que vous ne pourrez pas passer au cours des prochains mois:

1 «Poison»

Daniela Santiago comme Cristina Ortiz dans ‘Veneno’

Au lieu de se contenter des fruits du succès récolté avec “The Call” et “Paquita Salas”, Javier Ambrossi et Javier Calvo ont grimpé d’ambition avec “Veneno”, le portrait de la vie (et de la mort) de Cristina Ortiz. De son enfance traumatisante à Adra à sa chute de grâce après s’être fait un nom en tant que figure de télévision, la fiction Atresplayer Premium originale montre les hauts et les bas d’une icône, entrelacés avec l’histoire de Valeria Vegas, la journaliste qui trouverait une référence à La Veneno pour embrasser sa véritable identité, écrivant même les mémoires sur lesquels sa propre fiction est basée.

Première: 29 mars à Atresplayer Premium.

2 «À la maison avant l’obscurité»

Brooklynn Prince avec ses partenaires de recherche dans «Home Before Dark»

Depuis son lancement en novembre, Apple TV + a donné des raisons de faire confiance à sa proposition, bénéficiant d’une constance lors de l’offre de contenu nouveau et diversifié. Après les comédies hors concours ‘Little America’ et ‘Mythic Quest’, avec ‘Amazing Stories’ la plateforme a essayé de s’ouvrir à un public plus large, et ‘Home Before Dark’ pourrait être la prochaine étape logique sur cette voie. C’est un thriller raconté du point de vue d’une fille, mais pas n’importe quelle fille, car la série est inspirée de l’histoire vraie de Hilde Lysiak, le petit journaliste qui a donné le meurtre exclusif avec seulement neuf ans. Brooklynn Prince a assumé le rôle principal après avoir franchi la porte d’Hollywood avec “The Florida Project”, et, pour promouvoir un rythme irrésistible, Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”) a été chargé de diriger les deux premiers épisodes et établir l’esthétique de la série, qu’il définit comme “un mélange entre les vieux films d’Amblin et Instagram“

Première: 3 avril sur Apple TV +.

3 «Contes de la boucle»

Art conceptuel de Simon Stalenhag pour ‘Tales from the Loop’

Tales from the Loop est l’un des projets les plus déconcertants et engageants à venir. Inspirée par l’œuvre suggestive de Simon Stalenhag, qui dépeint des paysages suédois entremêlant des éléments futuristes avec des ancres rurales, cette série de science-fiction se passe autour de la boucle, une puissante machine conçue pour expliquer les grands mystères de l’humanité. Plus précisément, la fiction montre la population qui vit de ce prodige technologique, en explorant les effets qu’elle a sur eux. Devant l’équipe créative se trouve le showrunner Nathaniel Halpern, qui a démontré dans ‘Legion’ que a la capacité d’aborder les problèmes les plus élevés avec une approche stimulante et originale, promu cette fois par le réalisateur Mark Romanek, qui dans “Never Leave Me” a également donné un bon exemple de sa performance éloquente dans la science-fiction émotionnelle.

Première: 3 avril sur Amazon Prime Video.

4 ‘Run’

Merritt Wever et Domhnall Gleeson renouent leur lien dans «Run»

Un simple mot change la vie des protagonistes de «Run», la nouvelle comédie originale de HBO. Tenir une promesse convenue il y a dix-sept ans, Ruby (Merritt Wever) rencontre sa bien-aimée d’université, Billy (Domhnall Gleeson), à New York, mais pas pour réparer leur relation, mais pour entreprendre un voyage à travers les États-Unis qui leur permet de profiter à nouveau du moment après être tombé dans la rêverie de la trentaine. Tout au long de ce parcours, qui mêlera action, thriller, comédie et romance, ils croiseront leur chemin avec celui des personnages incarnés par Archie Panjabi, Tamara Podemski ou Phoebe Waller-Bridge, qui est également productrice exécutive aux côtés de la créatrice de la série Vicky Jones., avec lequel il a déjà collaboré à «Killing Eve» et aux itérations théâtrales et télévisées de «Fleabag».

Première: 13 avril sur HBO Espagne.

5 «La ligne invisible»

Joan Amargós, Anna Castillo, Àlex Monner et Patrick Criado dans «La ligne invisible»

«La ligne invisible» regarde vers le passé pour comprendre le présent, dépeignant l’un des moments marquants de l’histoire récente de l’Espagne: l’incursion de l’ETA dans la violence armée. Dans la nouvelle collaboration entre Mariano Barroso et Movistar + après le succès de ‘El día de Mañana’, l’accent est mis sur l’origine du groupe et, surtout, sur le moment qui a tout changé: le meurtre de la garde civile José Antonio Pardines en 1968, le premier perpétré au nom de l’ETA. L’exécuteur testamentaire, Txabi Etxebarrieta, serait abattu peu de temps après, faisant ainsi exploser une histoire de vengeance qui transcenderait les frontières du Pays basque au cours des décennies suivantes. Tandis que Àlex Monner donne vie à Etxebarrieta dans la minisérie, Antonio de la Torre mène le camp opposé comme l’inspecteur Melitón Manzanas. Et ce n’est pas tout, car le casting stellaire est complété par Anna Castillo, Patrick Criado, Enric Auquer, Patricia López Arnaiz ou Asier Etxeandía.

Première: 17 avril sur Movistar +.

6 «Penny Dreadful: City of Angels»

Daniel Zovatto et Nathan Lane dans «Penny Dreadful: City of Angels»

Bien que né sur le même plan astral que «Penny Dreadful», ‘City of Angels’ n’est pas intéressé à être un complément à la série parentale. Dans cette expansion de l’univers créé par John Logan, l’action passe de l’ère victorienne à Los Angeles en 1938, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, un meurtre scandaleux met les inspecteurs Vega (Daniel Zovatto) et Michener (Nathan Lane) sur la piste d’une enquête qui plongera dans la culture mexicaine et à l’ombre du Troisième Reich, en plus de s’intégrer dans ce sombre cocktail à Natalie Dormer dans la peau de Magda, un démon capable d’assumer diverses apparences à loisir. Et bien qu’il ait établi son cadre il y a quatre-vingts ans, Dormer a assuré que les thèmes abordés par “City of Angels” ne pouvaient pas être plus actuels: “Il traite des dangers de la démagogie, de la diabolisation des autres, de la ferveur nationaliste, la terreur du peuple, les nouvelles formes de transport et de technologies, la menace constante de la guerre et l’ignorance de ce que nous deviendrons dans les dix prochaines années. “

Première: 27 avril sur Movistar +.

7 «Hollywood»

Affiche «Hollywood»

L’affiche «Hollywood» montre les lettres emblématiques qui gardent la Mecque du cinéma, mais exposées de derrière. Ce point de vue renonce au glamour galvaudé de la colline pour montrer ce qui soutient cet énorme signe, et c’est que la mini-série de Ryan Murphy pour Netflix prend comme protagonistes un groupe d’artistes qui ils aspirent à définir l’avenir d’Hollywood dans les années quarante. Marquée par l’après-guerre et dans le moment de splendeur maximale du septième art, ces créateurs mettent en évidence les préjugés raciaux et sexuels qui ont défini l’industrie du divertissement audiovisuel depuis son aube. Cependant, «Hollywood» ne tombe pas dans le pessimisme, puisque, comme l’a déclaré David Corenswet, l’un de ses protagonistes, la fiction est «sexy et optimiste». Dans cet éclat d’énergie juvénile nous rencontrerons également Darren Criss, Jim Parsons, Dylan McDermott ou Jeremy Pope, tandis que Ian Brennan (‘Glee’) est répertorié comme co-créateur aux côtés de Murphy.

Première: 1er mai sur Netflix.

8 ‘The Eddy’

André Holland et Amandla Stenberg, père et fille dans ‘The Eddy’

Damien Chazelle adapte son style vibrant à Netflix avec «The Eddy». Ce drame musical, situé dans la scène nocturne d’un quartier parisien consacré à l’hédonisme culturel, a pour protagoniste un pianiste devenu propriétaire du lieu qui donne son nom à la série. Dans cet espace, où la musique envahit chaque instant, le personnage incarné par André Holland doit affronter les flirts de son partenaire aux activités douteuses, en plus de l’arrivée de sa fille adolescente, qu’il devra redécouvrir dans un moment personnel émouvant et professionnel. Le responsable de “La La Land” et “Whiplash” a été chargé de diriger les deux premiers épisodes de la fiction, qui a reçu un accueil chaleureux au Festival de Berlin, des scripts de Jack Thorne, qui a démontré sa polyvalence dans des projets aussi disparates que «Skins» ou «Dark Matter».

Première: 8 mai sur Netflix.

9 «L’annulation»

Nicole Kidman dans ‘The Undoing’

Si vous avez voulu une troisième saison de ‘Big Little Lies’, ‘The Undoing’ a tous les ingrédients pour répondre à vos besoins: Nicole Kidman devant les caméras et le scénariste David E. Kelley derrière eux. Les deux s’entendent à nouveau sur HBO après les deux voyages à Monterrey, marqués une fois de plus par une perte irréparable, celui qui souffre du personnage de Kidman, Grace, qui lui fait repenser sa vie parfaite et entrer dans un tourbillon de suspense et d’incertitude. Le troisième pilier créatif de ce projet est sa réalisatrice oscarisée, Susanne Bier (‘L’infiltrateur’), ​​qui a matérialisé les six épisodes écrits par Kelley, qui la décrit comme le véritable “cerveau” de la série. De plus, dans le casting, nous trouvons également Hugh Grant et Noah Jupe, qui complètent la famille fictive d’un Kidman qui rompra à nouveau avec la construction sociale de la vie idéale.

Première: 11 mai sur HBO Espagne.

10 ‘Le troisième jour’

Jude Law visite une île mystérieuse dans «Le troisième jour»

Sans fermer l’onglet HBO, qui fera la première de ‘The Undeniable Truth’ avec Mark Ruffalo, nous aurons également accès à ‘The Third Day’, la nouvelle mini-série de Dennis Kelly. Le créateur de «Utopia» tentera de retrouver le ton absorbant de celui-ci avec cette proposition énigmatique, divisé en deux segments, “Summer” et “Winter”, avec le dénominateur commun de son cadre: une île qui attire Jude Law et Naomie Harris d’une manière presque irrationnelle. Le premier coïncidera à nouveau avec Kelly après avoir joué dans le thriller sous-marin “Black Sea”, partageant cette fois des acteurs avec des visages bien connus de la plate-forme de paiement, tels que Paddy Considine (‘The Visitor’), Emily Watson (‘Chernobyl’) et Katherine Waterston («Boardwalk Empire»), qui habiter cette expérience aussi mystérieuse que prometteuse.

Première: 12 mai sur HBO Espagne.

11 «Patrie»

Elena Irureta joue Bittori dans ‘Patria’

Si «The Invisible Line» libère le barrage de la violence de l’ETA, «Patria» explore l’érosion causée par ce flux écrasant. Après avoir signé une lettre de motivation irrésistible avec «Foodie Love», La production originale de HBO en Espagne va frapper la table avec l’adaptation d’un phénomène littéraire qui place le conflit basque au sein de deux familles. Chacun d’eux est composé de personnages passionnés, confrontés et entraînés les uns par les autres, qui sont passés de la prose particulière de Fernando Aramburu au langage télévisé d’Aitor Gabilondo, architecte de productions populaires telles que “ Vivir sin permission ” ou “ There vers le bas ‘. Parce que ‘Homeland’ n’est pas seulement le drame, l’humour noir et l’intrigue coulent dans ses veines. Un conflit à la surface de la nature humaine, la dislocation d’un peuple et une blessure qui ne guérit pas, à moins que les deux extrémités ne fassent leur part.

Première: 17 mai sur HBO Espagne.

12 «Central Park»

Tituss Burgess et Kristen Bell protègent «Central Park»

Enfin, une note d’optimisme musical avec «Central Park». La nouvelle création animée de la tête de «Bob’s Burgers», Loren Bouchard, récupère le ton décontracté mais éloquent de celui-ci, lui donnant une touche Broadway avec une essence mélomane très attrayante. Ces numéros musicaux ont lieu dans les poumons de Manhattan, Central Park, où réside la famille protagoniste, les Tillermans, qui sont chargés de prendre soin de l’immense parc et de le protéger de la menace d’une héritière âgée qui a l’intention de le transformer en paradis urbain. L’humour jouera un rôle essentiel dans la fiction d’Apple, qui a aveuglément fait confiance au projet en commandant deux saisons d’un coup, soutenu par un casting vocal composé de Kristen Bell, Stanley Tucci, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Tituss Burgess, Kathryn Hahn et Josh Gad, qui sont également co-créateurs du pari avec Nora Smith, productrice et scénariste bronzée dans le Joint de burger Belcher.

Première: 29 mai sur Apple TV +.

