Les 15 séries télévisées les plus chaudes et les plus regardées sur Netflix en ce moment – .

Lauren Schmidt Hissrich, la présentatrice de la nouvelle série à succès de Netflix, The Witcher, a récemment fait l’éloge sur Twitter de sa joie de voir que l’intérêt pour la série a atteint un tel niveau de fièvre qu’il a un effet secondaire inattendu. “Cela ne pourrait pas me rendre plus heureuse”, a-t-elle tweeté sur le fait que l’éditeur de la série de romans à succès d’Andrzej Sapkowski sur laquelle l’émission est basée doit imprimer “plus d’un demi-million” de nouveaux livres pour répondre à la demande de romans, en raison de l’émission de Netflix générant de nouveaux fans et un regain d’intérêt pour eux.

Netflix a déjà donné son feu vert à une deuxième saison de la série, pour laquelle le tournage commencerait dans quelques semaines – bien que nous devions peut-être attendre le printemps 2021 pour en profiter, selon une estimation (impliquant le fait qu’il a fallu 14 mois avant le début du tournage et la première saison de l’émission est en fait sortie). Cela dit, cependant, la série semble certainement avoir trouvé un public important, basé en partie sur le bavardage en ligne et sans parler de tous les mèmes et des messages hilarants sur les médias sociaux à propos de cette chanson dans la série qui s’enfouira dans votre tête. Mais quelle est la popularité de la série, vraiment?

Eh bien, par un calcul, c’est encore la propriété Netflix la plus regardée de la semaine. C’est selon l’équipe du moteur de recherche en streaming Reelgood, qui, comme d’habitude, a partagé avec nous des données montrant les émissions Netflix les plus marquées pour la période entre le 9 janvier et le 15 janvier. C’est une liste surmontée de The Witcher, qui montre une résilience surprenante et rester proche ou en haut du classement d’une semaine à l’autre.

Pas de grosse surprise cette semaine, au-delà. Vous êtes près du sommet, ce qui est logique étant donné que sa nouvelle saison vient de tomber sur le streamer. Autres favoris cette semaine à noter, au-delà de The Witcher: Spinning Out, avec un casting qui inclut January Jones, est une nouvelle série qui vient d’être présentée en première sur le streamer et propose une sorte de version Friday Night Lights pour le monde du patinage de compétition. Sauf, hein, un peu plus trash. Assez bingeable, tout comme Schitt’s Creek, la comédie décalée d’une demi-heure qui a lentement trouvé un public passionné tout au long de la vie de la série et qui diffuse actuellement sa dernière saison sur la chaîne câblée Pop. Faites-vous une faveur et consultez les saisons précédentes sur Netflix si vous ne l’avez pas encore fait.

Sans plus tarder, voici la liste complète de ce qui est chaud en ce moment sur Netflix, avec les 15 séries les plus regardées de la semaine en ce moment:

Le sorceleur

VOUS

Le bon endroit

Choses étranges

Perdu dans l’espace

Messie

Dracula

Spinning Out

Schitt’s Creek

Éducation sexuelle

Incroyable

Éhonté

Surnaturel

Peaky Blinders

Esprits criminels

