Les 15 voitures de sport japonaises les plus rares de tous les temps (et combien elles valent aujourd’hui)

Lorsque la plupart des gens pensent à des voitures rares et chères, leur esprit se tourne instantanément vers les voitures européennes de luxe / super / hyper, comme Ferrari et Lamborghini. Bien que cela puisse être vrai dans la plupart des cas compte tenu de la liste des voitures les plus chères jamais vendues aux enchères, cela ne signifie pas qu’il en est exclusivement ainsi.

La vérité est que même si la majorité des voitures japonaises sont considérées comme des éconoboxes destinées à être jetables, il y en a une poignée sélectionnée qui coûte un prix assez élevé. Certains d’entre eux augmentent continuellement au fil des années et la rareté / la demande augmente.

Alors, quels sont ces véhicules de marque japonaise insaisissables et comment se comparent-ils à leurs homologues européens? Voyons les voitures japonaises les plus rares et leur valeur. Aussi, à cette fin, nous ne tiendrons pas compte des enchères de charité ridicules.

15 Toyota Celica GT4 ST205 – 16 000 $

via Lowestlaps.com

La Celica est rarement mentionnée quand on parle de héros de rallye mais ce petit coupé est encore une légende parmi eux. Toyota a produit 2 500 unités de cette voiture de sport à traction intégrale, alors en trouver une en parfait état devient tout un exploit. Heureusement, ce n’est pas aussi cher que les autres classiques japonais, bien que nous ne le soupçonnions pas pour longtemps.

14 Mazda FD RX7 Spirit R – 48 000 $

via autotrader.ca

La génération RX7 FD vieillit comme du bon vin. Mazda pourrait facilement mettre la même voiture en production et la mettre sur les planchers des salles d’exposition et on pourrait penser que c’était un nouveau modèle. La version la plus désirable de la RX7 se présente sous la forme de la Spirit R. Avec seulement 1 500 modèles dans le monde, il n’est pas étonnant qu’elle atteigne toujours un prix élevé.

13 Mitsubishi Lancer Evo 6.5 TME – 55 000 $

via evo.co.uk

Cette ravissante Lancer Evo a été créée pour célébrer le titre de 4ème rallye mondial de Tommi Makinen. Avec une production de 2500 unités, et de seulement 644 unités rouges illustrées ci-dessus, c’est de loin l’une des Mitsubishi jamais fabriquées. Tout un exploit étant donné que la gamme Evo va jusqu’à dix.

12 Acura Integra Type-R – 82 000 $

via superstreetonline.com

Si vous pensez que 82 000 $ est un peu élevé pour un Integra, vous n’êtes pas le seul et pourtant BaT a réussi à en vendre un à ce prix ridicule. Le fait est que lorsque cette voiture a atteint un sommet de popularité, la plupart des adolescents ne pouvaient pas se le permettre, mais maintenant qu’ils sont adultes, il est temps de rechercher leurs héros d’enfance.

CONNEXES: Voici les 15 voitures JDM les plus aimées de tous les temps (et les 5 plus détestées)

11 Subaru WRX STI 22B – 96 000 $

via motor1.com

Voici, comme c’est le Saint Graal de toutes les IST, la 22B est de loin la Impreza la plus célèbre et la plus désirée pour embellir nos rues. Une de ces voitures a été vendue aux enchères à Silverstone pour 96 000 $, et une autre récemment à un prix non divulgué par Contempo Concept.

10 Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R – 175000 $

via periodismodelmotor.com

L’un des Skylines les plus rares jamais produits, la version 400R de la R33 GT-R n’avait que 44 unités produites sur les 100 prévues. Nous n’avons pas pu trouver de vente récente, mais on pense qu’ils peuvent obtenir jusqu’à 175 000 $ pour une bonne un, ce qui n’est pas si difficile à croire compte tenu de la rareté et du nom.

9 Nissan Skyline GT-R C110 – 176 000 $

via reddit.com

Nous doutons qu’il y aura un GT-R qui ne deviendra pas un objet de collection à l’avenir, s’il n’est pas déjà là. La deuxième génération n’est pas différente, même si elle est la moins connue de la famille élargie, c’est toujours un rêve de collectionneur de valeur à 176 000 $.

8 Toyota Supra MKIV – 176 000 $

via moteur1

Nous doutons que vous ayez besoin de nous pour vous dire que l’A80 Supra a atteint un statut légendaire en ce qui concerne le monde automobile. Avec ce statut vient le privilège d’être combattu par des soumissionnaires du monde entier. Il n’est pas surprenant qu’un exemple ait été vendu aux enchères pour 176 000 $.

CONNEXES: 16 voitures JDM emblématiques dont on se souviendra longtemps après les nouvelles

7 Nissan Skyline GT-R C10 – 242 000 $

via evo.co.uk

L’origine du fameux surnom GT-R, avant qu’il n’y ait «Godzilla», il y avait le «Hakosuka». Après avoir fusionné avec Nissan, Prince a créé la première Skyline GT-R taguée. L’origine de ce véhicule suffit à lui faire entrer dans les rangs des voitures de collection désirables. L’un s’est vendu pour près d’un quart de million.

6 Mazda Cosmo série 1 – 264 000 $

via carsales.com.au

Il est difficile de croire que quoi que ce soit de Mazda ait jamais été vendu pour 264 000 $ et pourtant à Pebble Beach en 2014, c’est arrivé. Certes, la Cosmo est l’une des plus belles voitures à sortir du Japon, et la Série 1 n’en avait jamais produit que 343. Maintenant, si seulement Mazda pouvait recommencer à fabriquer des voitures intemporelles comme celles-ci.

5 Honda NSX-R – 288 000 $

via crankandpiston.com

Une Honda ou Acura NSX immaculée est déjà une voiture chère si vous pouvez même en trouver une. Mais le NSX-R est à un tout autre niveau, avec seulement 464 en existence. À mesure que le nombre de produits diminue, le prix augmente inévitablement. L’un d’eux a récemment rapporté près de 288 000 $ lors d’une vente aux enchères.

4 Nissan R34 Skyline GT-R Z-Tune – 440 000 $

via wikimedia.org

Si le R34 VSpec Nur 2 n’était pas assez rare, Nissan a créé 20 R34 Z-tune. Moteur construit selon les spécifications de la série de course GT500 et plusieurs modifications de la carrosserie, il s’agit de la R34 la plus désirable connue, avec un châssis n ° 1 vendu il y a quelques années pour 0 à 440 000 $, ce qui était avant la récente augmentation de la valeur de toutes les GT. Rs. Les rumeurs disent que le propriétaire actuel a refusé une offre de 750 000 $.

CONNEXES: 25 des plus belles voitures de sport JDM que vous pouvez acheter pour moins de 10000 $

3 Lexus LFA Nurburgring Edition – 918 500 $

via wallpaperacces.com

La Lexus LFA était une voiture que personne ne croyait que Toyota ferait, et pourtant c’est une voiture que Toyota pourrait fabriquer. Avec des poches profondes et quelque chose à prouver, ils ont continué à créer la supercar la plus étonnante jamais sortie du Japon. La LFA a connu une production de 500 exemplaires, dont 10% seulement étaient des modèles du Nurburgring, dont l’un s’est vendu à près d’un million.

2 Nissan Fairlady 240Z 432 – 1100000 $

via siladrome.com

La base 240z est déjà une voiture très recherchée sur le marché classique, mais le modèle 432 est autre chose. Cette version performante de la sportive 240Z est la voiture Z la plus souhaitable, avec seulement 420 unités fabriquées, elle a réussi à atteindre 1,1 million de dollars lors d’une vente aux enchères BH.

1 Toyota 2000GT – 1200000 $

via reddit.com

Il semble que Toyota ait le don de créer des voitures qui se retrouvent du côté inabordable de l’échelle, ce qui est ironique compte tenu du type de produits pour lesquels elles sont connues. La 2000GT est la voiture japonaise la plus chère jamais vendue aux enchères, avec une unité vendue pour plus d’un million de dollars lors d’une vente aux enchères il y a environ 1,2 million de dollars il y a 7 ans.

SUIVANT: Voici les 15 voitures JDM classiques les plus importantes de tous les temps