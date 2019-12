Les 20 meilleures performances des films de Paul Thomas Anderson – / Film

Sur près de 25 ans, Paul Thomas Anderson s'est imposé comme l'un des grands artistes du cinéma américain moderne. Ses premières œuvres ont été définies par le style des cinéastes qui l'ont inspiré, de Martin Scorsese à Robert Altman. À mesure qu'il grandit, cependant, il devient clair qu'Anderson est également un réalisateur d'acteurs incroyablement compétent, et pas seulement content de remplir ses films avec des visages reconnaissables et de s'asseoir pour les laisser faire le travail. Ses huit films englobent une période riche et profonde de l'histoire américaine, et ces films ont revendiqué des performances puissantes. Voici donc les 20 meilleures performances des films de PTA, classées par ordre.

20. Alfred Molina, Boogie Nights (1997)

La plupart des films à succès d'Anderson Boogie Nights (pas ses débuts, pour être clair) se sent comme un riff grisant sur des films comme Goodfellas et Nashville, rassemblant un vaste groupe de personnes au milieu des années 1970 à la pointe du mouvement du film pornographique dans le Vallée de San Fernando. Bien que le film s'assombrisse dans sa seconde moitié, vous avez l'impression d'avoir une idée générale de ce qui se passe dans la montée et la chute du jeune Dirk Diggler (Mark Wahlberg, dont nous parlerons plus bientôt). Et puis Dirk et deux de ses copains, en proie à la toxicomanie, vont chez un étranger et sont presque tous tués. Cet inconnu, Rahad, est interprété de manière magistrale et effrayante par Alfred Molina, dans le genre de camée à une scène qui menace de bouleverser tout le film. Rahad a une prédilection pour chanter des chansons de Rick Springfield, laisser un copain jeter des pétards dans toute sa maison et appeler ses nouveaux amis des «chiots». C'est une scène étrange, ancrée par les choix d'acteurs intrépides et absolument inoubliables de Molina.

19. Katherine Waterston, vice inhérente (2014)

Inherent Vice, maintenant âgé de seulement cinq ans, est peut-être le film le plus étrange de la filmographie de Paul Thomas Anderson, et cela en dit long. De ses huit longs métrages, ce n'est pas sa seule adaptation – il a également adapté techniquement Upton Sinclair’s Oil! car il y aura du sang. Mais Inherent Vice, basé sur le roman de Thomas Pynchon du même nom, est le film le plus labyrinthique, délibérément daffy et alambiqué qu'il ait réalisé. Comme beaucoup de ses autres projets, il a un casting tueur – pourtant l'un des véritables hors concours était l'un des artistes les moins reconnaissables. Katherine Waterston, en tant que Shasta Fay Hepworth, doit rappeler les femmes fatales du film noir de la vieille école tout en capturant la sensibilité bénie de la Californie vers la fin des années 1960. Et elle le fait avec compétence, comme si elle sortait de cette période sur le tournage du film. C'est une performance plus sournoise et plus séduisante que la plupart de ce que vous trouverez dans la filmographie de PTA, et un excellent travail de percée de Waterston.

18. Burt Reynolds, Boogie Nights (1997)

L'un des premiers arguments de vente de Boogie Nights n'était pas seulement qu'il avait un casting tentaculaire, mais que l'un de ses personnages principaux serait joué par Burt Reynolds. La star légendaire a eu un coup dur au début des années 1990, mais le rôle de Jack Horner, célèbre producteur et réalisateur de porno, semblait être le genre de chose à relancer sa carrière de la même manière que la carrière de John Travolta a été relancée par son travail dans Pulp Fiction. Bien que les rôles post-Boogie Nights de Reynolds n'aient pas décollé de la même manière, il fait du bon travail ici avec un personnage délicat. Jack ne se sent jamais en quelque sorte prédateur grâce aux performances fluides et aux livraisons en ligne de Reynolds. Tout comme Dirk cherche une nouvelle famille, Jack semble véritablement frapper une figure paternelle, même lorsqu'il communique sa colère et sa frustration à son fils de substitution. C'est une performance à juste titre nominée aux Oscars d'une icône tombée.

17. Philip Baker Hall, Hard Eight (1996)

Le premier film d'Anderson, Hard Eight, pourrait se sentir en contradiction avec à peu près tout ce qu'il a fait depuis lors. Le drame policier très ciblé est décidément à petit budget d'une manière qui ne devient pas souvent claire dans ses autres films. (Bien sûr, son casting comprend Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson et Philip Seymour Hoffman. Mais quand même.) Hard Eight est ancré par deux acteurs, John C. Reilly et Philip Baker Hall. Ce dernier, un acteur de longue date de la scène, de la télévision et du film, est le leader de Hard Eight, un joueur sage et brutal qui encadre un jeune arnaqueur (Reilly) à travers des moments difficiles à Las Vegas. Il y a bien sûr plus dans l'histoire que cela, mais la performance de Hall est ce qui fait que Hard Eight mérite d'être discuté après tant d'années. Il travaillerait à nouveau dans d'autres films de PTA, mais c'est la performance qui l'a aidé à remonter au sommet des listes des directeurs de casting pour être embauché pour tous les rôles possibles de l'autorité corrompue.

16. Josh Brolin, Vice inhérent (2014)

En termes simples, il se passe beaucoup de choses dans Inherent Vice, où les différentes façons dont les personnages se croisent sont aussi difficiles à démêler que le mystère central. Pourtant, l'autre grande performance remarquable vient de quelqu'un qui est devenu très habile à prendre son extérieur naturellement bourru et à le rendre comique. Josh Brolin, en tant que flic antagoniste Christian «Bigfoot» Bjornsen, est l'épine constante du côté de notre héros Doc Sportello (Joaquin Phoenix). Mais Brolin prospère vraiment avec toutes sortes de gags visuels et verbaux inattendus, intensifiés parce qu'il les joue complètement droit. Brolin n'a travaillé avec Anderson qu'une seule fois, mais c'était un mélange parfait de réalisateur, acteur et personnage.

15. Emily Watson, Punch-Drunk Love (2002)

Toujours le film le plus étrange et le plus opaque de la carrière de Paul Thomas Anderson, Punch-Drunk Love est également l'un de ses meilleurs. L’étude des personnages de 2002 a apparemment réalisé deux changements majeurs dans la carrière du réalisateur: il a réalisé un court métrage relativement court et a travaillé avec un casting assez dépouillé, dirigé par Adam Sandler au sommet de sa carrière comique. Sandler joue une version plus sombre de ses personnages homme-enfant, un vendeur de pistolets de toilette émotionnellement rabougri qui se connecte avec une Anglaise nommée Lena qui semble focalisée sur le laser pour être dans sa vie. Emily Watson, en tant que Lena, est à la fois séduisante et complètement déroutante. Contrairement à Barry Egan, nous savons peu de choses sur la vie de Lena, pourquoi elle serait attirée par Barry et si elle a des arrière-pensées. Mais Watson – dans une performance qui ressemble maintenant à un aperçu du rôle féminin dans Phantom Thread – est charmant et mystérieusement approprié dans un rôle qui devient plus fascinant avec l'âge.

14. Jason Robards, Magnolia (1999)

De tous les drames épiques de Paul Thomas Anderson, Magnolia est le plus personnel et le plus ambitieux. Entre les grenouilles qui tombent, un chant au milieu du film et d'autres épisodes dramatiques, il y a le personnage central d'Earl Partridge. Jason Robards, dans son dernier rôle au cinéma, incarne le producteur de télévision tant vanté comme un vieil homme effrayé et confus oscillant entre la vie et la mort. Robards ne se lève jamais du lit, tout en se racontant de façon floue son passé, ses regrets et plus encore. C'est une performance rude et profondément ressentie, car nous avons un aperçu de l'homme qu'Earl Partridge était avant qu'il n'abandonne sa moralité pour poursuivre le succès, d'autres femmes et une vie sans la famille qu'il a aidé à créer. Magnolia regorge de performances émotionnelles, mais Robards est la clé.

13. Julianne Moore, Boogie Nights (1997)

Tout comme Jack Horner est le père de substitution de l'étrange unité familiale au cœur de Boogie Nights, Amber Waves est la mère porteuse, décrite avec tendresse par Julianne Moore. Moore a de nouveau travaillé avec Anderson, dans un personnage plus dur et plus cassant dans Magnolia, mais sa performance dans Boogie Nights est vraiment épouvantable. Grâce à son intrigue secondaire, nous apprenons qu'Amber est une vraie mère, mais le père de son enfant n'a aucun intérêt à laisser une star du porno avoir une interaction avec leur fils, peu importe combien elle veut clairement être dans la vie du garçon. Moore, plus que quiconque dans le film, exploite un nerf brut en tant que personne qui a beaucoup d'amour à donner mais (comme le dit un autre personnage dans le travail de PTA) nulle part où le dire.

12. Paul Dano, il y aura du sang (2007)

Au fil de l'histoire, Paul Dano n'était pas censé jouer à la fois Eli et Paul Sunday dans le chef-d'œuvre de 2007, Will Will Blood. Il était à l'origine interprété comme juste Paul, mais lorsque l'acteur d'origine prêt à jouer Eli a été refondu, la décision a été prise de le faire jouer les deux rôles. Paul Sunday n'apparaît que dans une seule scène, menant le pétrolier Daniel Plainview à Little Boston et la plus grande découverte de sa vie, tandis que le jeune prédicateur Eli Sunday est à la pointe du reste du film. Dano se penche très fortement sur le fait qu'Eli Sunday est une figure vraiment maladroite, ce qui le rend aussi odieux (sinon, en quelque sorte, plus odieux) que Plainview lui-même. Bien qu'Eli soit une figure plus mignonne, il est perspicace et se tient aux pieds avec Plainview tout au long, un accomplissement réalisé grâce à la performance multicouche de Dano.

11. Amy Adams, Le maître (2012)

Au fil du temps, Amy Adams s'est révélée être l'une des grandes actrices de sa génération. The Master, où elle incarne l'épouse de Lady Macbeth, Lancaster Dodd, est l'un des films qui a contribué à solidifier cette preuve. Adams est incontestablement la troisième tête du drame de la période – Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman sont les véritables protagonistes – mais elle fait connaître sa présence souvent de manière surprenante et féroce. Ce n'est pas seulement que nous voyons qu'elle est passionnément impliquée dans le prosélytisme de La Cause, mais que sa présence auprès de Freddie Quell est à la fois terrifiante et réconfortante. Adams joue bien les deux côtés de Peggy Dodd, dans une performance qui vous surprend.

