Les 20 meilleurs films et émissions “Dog” disponibles sur Disney +

Si vous cherchez quelque chose à regarder sur Disney + qui présente de beaux chiens, voici notre liste des 20 meilleures émissions et films, actuellement disponibles sur Disney +, y compris de gros blockbusters comme 101 Dalmatiens à des séries documentaires sur la façon d’entraîner votre chien.

Les titres répertoriés ci-dessous sont disponibles aux États-Unis – La disponibilité varie selon la région et peut changer.

101 Dalmatiens

L’adaptation en direct d’une Disney Classic. Lorsqu’une portée de chiots dalmates est enlevée par les sbires de Cruella De Vil, les parents doivent les trouver avant qu’elle ne les utilise pour une déclaration de mode diabolique. Ce film met en vedette Glenn Close en tant que méchant Cruella De Vil et était si populaire, qu’ils ont fait une suite!

102 Dalmatiens

Une fois que vous avez regardé 101 Dalmatiens, vous pouvez continuer l’histoire avec sa suite, où vous pouvez vous préparer pour un bon moment hurlant alors qu’un tout nouvel assortiment de héros animaux irrésistibles se déchaîne dans cette grande queue de famille! Dans une alliance improbable, le scandaleux Waddlesworth … un perroquet qui pense qu’il est un Rottweiler … fait équipe avec Oddball … un chiot Dalmation non marqué désireux de gagner ses places! Ensemble, ils se lancent dans une quête pleine de rires pour déjouer la toujours intrigante Cruella De Vil

101 Dalmatian Street

Cette nouvelle série animée est basée sur la série animée classique, mais avec une touche moderne, avec tous les nouveaux personnages. Elle se compose de plus de 50 épisodes et bien que cette série ne soit techniquement pas un original Disney +, le seul endroit où vous pouvez le voir aux États-Unis et au Canada est sur Disney +. C’est un moment fort pour les jeunes membres de la famille.

À cause de Winn Dixie

Une fille, abandonnée par sa mère à l’âge de trois ans, s’installe dans une petite ville de Floride avec son père. Là, elle adopte un chien orphelin qu’elle nomme Winn-Dixie. Le lien entre la fille et son compagnon spécial rassemble les gens d’une petite ville de Floride et guérit sa propre relation troublée avec son père.

Bluey

Bluey est un chien Blue Heeler de six ans inépuisable, qui aime jouer et transforme la vie de famille quotidienne en aventures extraordinaires, développant son imagination ainsi que sa résilience mentale, physique et émotionnelle. Cette série animée australienne populaire divertira sans aucun doute les plus petits.

Boulon

Bolt est la star du plus grand spectacle d’Hollywood. Le seul problème est qu’il pense que c’est réel. Après avoir été accidentellement expédié à New York et séparé de Penny, sa co-star et propriétaire bien-aimée, Bolt doit exploiter tous ses «super pouvoirs» pour trouver un chemin vers la maison. Ce film est souvent négligé par de nombreux fans de Disney, mais il a de bons moments, et Rhino est super mignon.

Cesar Millan: Chuchotement de chien

Cesar Millan a été appelé le Dr Phil for Dogs. Avec une incroyable capacité à réhabiliter les chiens à problèmes de toutes formes et tailles. Chaque épisode du Dog Whisperer documente les transformations remarquables qui se produisent sous la direction et l’enseignement de Cesar, aidant les chiens et leurs propriétaires à vivre une vie plus heureuse ensemble.

Chien: Impossible

Si vous avez besoin d’aide pour gérer votre chien, cette série voit le spécialiste du comportement canin Matt Beisner et son équipe aider les propriétaires à apprendre à gérer leurs animaux agressifs et incompris, et à sauver et réhabiliter les chiens des refuges locaux qui ont été refoulés par autres installations.

Kitbull

Kitbull est mon Sparkshort préféré de Pixar et raconte l’histoire d’une connexion improbable entre deux créatures: un chaton errant farouchement indépendant et un pit-bull. Ensemble, ils font l’expérience de l’amitié pour la première fois. Pour les amoureux des animaux, celui-ci va vous faire pleurer. Il a également été nominé pour un Oscar!

Lady and the Tramp (Action en direct)

Cette adorable narration en direct du classique animé des années 1950 raconte l’histoire d’amour entre un Cocker Spaniel choyé nommé Lady et un bâtard streetwise nommé Tramp. “Lady and the Tramp” est un joli film familial, simple mais efficace. Ce n’est pas quelque chose d’innovant ou d’original, il n’a peut-être pas fonctionné au cinéma, mais c’est le film Disney + parfait, car c’est un film amusant et agréable pour s’asseoir à la maison, prendre des collations, tirer la couverture, car c’est amusant, plein de chiens mignons et a une histoire d’amour simple.

Lady and the Tramp (Animé)

Si vous préférez le film d’animation original, celui-ci est également disponible. Lady, un cocker doré, rencontre un chien bâtard qui se fait appeler le Clochard. Il est manifestement du mauvais côté de la ville, mais les événements survenus chez Lady la font décider de voyager avec lui pendant un certain temps.

Mon chien le voleur

Alors que les notes des rapports de trafic aérien sans vie de Jack Crandall chutent, un Saint-Bernard de grande taille sur la lame se range dans son hélicoptère. Le nouveau copilote de Crandall aide à envoyer des notes à un niveau record, mais la kleptomanie chronique des chiens génère des problèmes de filles, des vols de bijoux et des rires.

Vieux crieur

Un classique des années 50, où Young Travis Coates est parti pour s’occuper du ranch familial avec sa mère et son frère cadet tandis que son père partait en bovin dans les années 1860. Lorsqu’un bâtard jaune vient pour un séjour non invité avec la famille, Travis adopte à contrecœur le chien.

Cent et un dalmatiens

Ce film d’animation classique raconte l’histoire d’une portée de chiots dalmates qui sont enlevés par les sbires de Cruella De Vil, les parents doivent les trouver avant qu’elle ne les utilise pour une déclaration de mode diabolique.

Choix de la litière

Une docu-série basée sur le film du même nom, mettant en vedette les histoires d’animaux d’assistance, de leurs dresseurs et de leurs compagnons humains. Suivez les six chiens adorables; Paco, Pacino, Tulane, Raffi, Amara et Tartan alors qu’ils se lancent dans une quête fascinante et pleine de suspense pour devenir Guide Dogs For the Blind, l’ultime carrière canine. En tant que personne qui a fait marcher un chien-guide quand j’étais enfant, j’ai trouvé cette série très éducative, en plus il y a beaucoup de chiots mignons, ce qui lui donne un point bonus!

Le Shaggy D.A

Wilby Daniels, un avocat couronné de succès pour le procureur de district, se retrouve soudainement transformé en chien de berger anglais. D’une manière ou d’une autre, il doit garder son changement secret et trouver exactement ce qui le provoque, tout en échappant au receveur de chiens local.

Le teckel laid

Un autre film classique de Disney des années 1960. Les garnisons sont les «fiers parents» de trois adorables chiots teckel – et d’un grand danois envahi nommé Brutus, qui se considère néanmoins comme un dachsie délicat. Sa crise d’identité se traduit par une série de crises familiales bruyantes qui réduisent la maison des Garnisons en ruine – et les téléspectateurs en éclats de rire!

Aller

L’histoire vraie inédite qui se déroule à l’hiver 1925 et qui vous emmène à travers le terrain perfide de la toundra d’Alaska pour une aventure exaltante et édifiante qui mettra à l’épreuve la force, le courage et la détermination d’un seul homme, Leonhard Seppala, et de son chien de traîneau, le Togo .

Turner & Hooch

Il reste 3 jours au service de police local à Scott Turner avant de déménager dans une plus grande ville pour obtenir de «vrais» cas – pas seulement des délits. Quand Amos Reed est assassiné, Scott se lance dans l’affaire, mais la chose la plus proche d’un témoin du meurtre est le chien de Reed, Hooch, dont Scott doit s’occuper – pour éviter que Hooch ne soit “endormi”.

Les plus grands chiens du monde

Athlétiques, ludiques et aimants, nos compagnons canins sont des animaux extraordinaires. Des acrobaties aux cascades à couper le souffle, de la planche à roulettes à la conduite d’un scooter et du saut à la corde au surf, cette spéciale célèbre des chiens incroyables et leurs propriétaires dévoués, et révèle comment certains outsiders sont passés d’un chiot rejeté à une étoile prospère.

