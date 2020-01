/ Les 25 films les plus attendus du film en 2020 – / Film

Avec 2019 officiellement dans le livre des records, il est temps de regarder vers l’avenir. Et depuis les friches froides de janvier, le reste de 2020 s’annonce certainement prometteur. Eh bien, au moins, cela semble prometteur pour les films.

Après avoir réfléchi et décidé d’une liste de 25 films que nous voulions le plus voir l’année prochaine (un processus qui a été enregistré sous forme de podcast), l’équipe a voté sur le classement final. Et nous voici. Ce sont nos 25 films les plus attendus de 2020.

25. Coming 2 America

7 août 2020

Cela fait plus de 30 ans que Coming to America est sorti en salles au plus fort de Eddie MurphyLa renommée des années 80. Mais une suite arrive tard cet été qui permettra au comédien de continuer son retour, cette fois en tant que futur roi de Zamunda. La suite le verra apprendre qu’il a une chanson dont il ne se moquera jamais dans le Queens. Sur le vœu mourant de son père (James Earl Jones), Akeem retournera en Amérique avec son fidèle ami Semmi (Salle Arsenio) pour amener le nouveau prince, un arnaqueur de la rue nommé Lavelle (Jermaine Fowler), retour à Zamunda. Venir en Amérique tient toujours jusqu’à ce jour, et avec Dolemite est le directeur de My Name Craig Brewer à la barre, nous espérons que la longue attente en vaudra la peine. (Ethan Anderton)

24. Fast and Furious 9

22 mai 2020

Justin Lin est de retour, bébé! Le réalisateur qui a sauvé cette franchise de l’oubli et dirigé sa plus grande entrée (Fast Five, évidemment) se remet au volant pour continuer l’histoire de Dominic Toretto et de sa #famille. Avec Dwayne Johnson et Jason Statham hors de l’image grâce à leur récente spin-off de Hobbs et Shaw, et écrivain prometteur Dan Casey prendre en charge les fonctions de script d’un auteur / producteur de franchise de longue date Chris Morgan, nous espérons que cette entrée minimisera le drame hors écran et insufflera un peu d’air frais dans cette série après le ténébreux créatif de 2017, The Fate of the Furious. (Ben Pearson)

23. Ghostbusters: Afterlife

10 juillet 2020

Les fans attendent une suite de la franchise Ghostbusters originale depuis des décennies, et maintenant, ils l’obtiennent enfin. Cependant, celui-ci va dans une direction très différente alors que nous suivons une famille (Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace) déménager dans une petite ville et apprendre leur lien avec les Ghostbusters originaux. Et il se trouve que quelque chose d’étrange se passe dans ce quartier, incitant certains enfants curieux à se mobiliser et à utiliser l’ancien équipement Ghostbusters pour y faire face. Avec réalisateur Jason Reitman héritant de la franchise de son père Ivan Reitman, nous sommes intéressés de voir comment l’héritage de Ghostbusters est géré, en particulier avec la plupart des acteurs d’origine qui reviennent dans une certaine mesure. (Ethan Anderton)

22. Mort sur le Nil

9 octobre 2020

Kenneth BranaghLe meurtre de l’Orient Express a suscité un regain d’intérêt pour les histoires classiques d’Agatha Christie et a donné aux stars de la liste A un endroit pour participer à un mystère de meurtre délicieusement old-school. Plus tard cette année, Branagh revient pour diriger et reprendre le rôle du détective Hercule Poirot, le personnage littéraire le plus célèbre de Christie. Cette fois, il sera rejoint par Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening, Marque Russell, Rose Leslie, et plus encore pour une aventure égyptienne centrée sur un triangle amoureux qui a mal tourné. Le roman est une lecture rapide et amusante, et ce casting – en particulier Gadot, Hammer et Brand – est absolument parfait pour les rôles qu’ils jouent. (Ben Pearson)

21. Oiseaux de proie

7 février 2020

Margot Robbie était facilement la vedette de Suicide Squad, mais a été mal servi par le terrible film de bande dessinée de David Ayer en 2016. Mais maintenant, Harley Quinn est célibataire et au centre de la prochaine Oiseaux de proie. Le discours du film «Gang de filles cotées R» a été largement salué, ce qui n’inspire pas vraiment confiance dans le film de super-héros ayant quelque chose de substantiel, mais la présence de femmes talentueuses devant et derrière la caméra suffit à inclinez la balance vers le positif. Réalisateur indépendant Cathy Yan pilote un script par Christina Hodson, qui a écrit le Bumblebee étonnamment sincère, et Robbie partage l’écran avec Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Rosie Perez, et plus encore. Les bandes-annonces et le marketing brossent un tableau décalé et loufoque du film, qui semble être un bon moment. (Hoai-Tran Bui)

20. Les nombreux saints de Newark

25 septembre 2020

L’idée d’un prequel de Sopranos me donne une pause immédiate, mais je mentirais si je disais que je n’étais pas très curieux de voir comment Les nombreux saints de Newark tout se passe. Créateur de sopranos David Chase is de retour à l’écriture du script, tandis que le directeur de la série Sopranos Alan Taylor est à la barre. Le film se déroule dans les années 1960 et 1970 à Newark, et nous montre plusieurs personnages de Sopranos à leurs débuts – dont Tony Soprano, maintenant joué par le fils de feu James Gandolfini, Michael Gandolfini. Alors que les détails de l’intrigue spécifiques restent principalement secrets, The Sopranos reste un point de repère culturel – l’émission qui a marqué le début de l’ère de la télévision de pointe. Revenir dans ce monde tant d’années plus tard pourrait se retourner contre lui, ou cela pourrait devenir quelque chose d’emblématique. (Chris Evangelista)

19. Top Gun: Maverick

26 juin 2020

Tom Cruise répond aux questions de Top Gun 2 depuis que l’original de 1986 est devenu un énorme succès, et je suis honnêtement heureux qu’il ait fallu si longtemps pour que cela se concrétise enfin. Après une ancienne version de Pete “Maverick” Mitchell alors qu’il rencontre le fils de Goose (joué par Miles Teller) est un moyen intéressant pour Cruise de commenter sa propre carrière et son héritage, tout en effectuant certaines des cascades à couper le souffle qu’il a de plus en plus adoptées au cours de la dernière décennie. (Cette fois, il pilote en fait un véritable avion de chasse.) Le casting de soutien est également très bien, avec Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell, Val Kilmer, Manny Jacinto, et Lewis Pullman tous venant pour la balade. (Ben Pearson)

18. L’histoire personnelle de David Copperfield

8 mai 2020

Armando Ianucci! Assez dit. Le réalisateur de La mort de Staline et créateur de séries télévisées satiriques pointues comme Veep et The Thick of It n’a pas rencontré un genre qu’il ne pouvait pas briller avec brio, et Charles Dickens est sa prochaine cible dans son prochain film The Personal History of David Copperfield. Avec Dev Patel comme le personnage principal dans la torsion d’Ianucci sur le roman autobiographique de Charles Dickens, L’histoire personnelle de David Copperfield ressemble à un délice absolument hystérique. Chris Evangelista, qui l’a révisé à partir du TIFF, a salué le film comme «un film plein d’esprit, de grâce, de comédie burlesque et d’un grand cœur battant». De plus, nous pourrions toujours utiliser plus de films avec le charismatique Patel en tête. (Hoai-Tran Bui)

17. Halloween Kills

16 octobre 2020

Même si la fin de Halloween (2018) semblait être la conclusion parfaite de la franchise de slasher de Michael Myers, nous sommes toujours ravis de voir comment le scénariste / réalisateur David Gordon Green et co-écrivain Danny McBride peut garder la franchise en vie. Nous ne savons pas à quoi nous attendre après la fin du dernier film, mais nous savons que la suite ramènera un autre personnage hérité sous la forme de Anthony Michael Hall comme un adulte Tommy Doyle, sans oublier Kyle Richards reprenant son rôle de Lindsey Wallace du film original. Comme il s’agit de la première des deux suites consécutives, nous avons hâte de voir ce qui arrive à Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) et sa famille ensuite. (Ethan Anderton)

16. Raya et le dernier dragon

25 novembre 2020

Disney a fait des progrès pour une meilleure représentation dans ses récents films d’animation, et il en a résulté certains de leurs meilleurs films: l’éblouissante Moana, la princesse très sous-estimée et la grenouille. The China-set Raya et le dernier dragon semble être un autre succès pour la Maison de la souris. Dirigé par Paul Briggs et Dean Wellinset codirigé par John Ripa, d’après un scénario de l’écrivain Crazy Rich Asians Adele Lim, Raya et le dernier dragon suit un guerrier nommé Raya qui recherche le dernier dragon du monde. Il est facile d’oublier à cette époque de remakes et de suites que Disney est responsable de certains des films d’animation les plus originaux et uniques de la dernière décennie, et Raya et le dernier dragon semblent avoir une histoire fantastique et un style d’animation riche qui pourrait en être un des plus belles choses que Disney a faites récemment. (Hoai-Tran Bui)

15. Candyman

12 juin 2020

Candyman reste l’un des grands films d’horreur de tous les temps. Ce n’est pas un simple slasher – c’est une exploration réfléchie et troublante de la race, du sexe et des légendes urbaines. Bien que je sois normalement un peu réticent à l’idée de refaire un classique aussi froid, le nouveau Candyman a beaucoup à offrir. D’abord et avant tout: ce remake est raconté par des voix noires, avec Jordan Peele et Nia DaCosta écrire le script et diriger DaCosta. Aussi fantastique que le Candyman original était, c’était aussi un film d’un cinéaste blanc basé sur une histoire courte d’un auteur blanc – tous deux originaires du Royaume-Uni Mais puisque l’histoire est si intrinsèquement liée à la race et au racisme, en Amérique , recontextualiser cette histoire d’un point de vue afro-américain est intrigant et va certainement déboucher sur quelque chose de différent. (Chris Evangelista)

14. Eternals

6 novembre 2020

Dans un monde post-Avengers: Endgame, Marvel Studios est simultanément au sommet du monde et face à une nouvelle montagne à gravir. Avec autant de personnages clés de l’entreprise à la retraite, ils entrent dans une phase de reconstruction, où de nouveaux héros et de nouvelles équipes doivent être construits pour garder le public à bord pour la prochaine décennie. Le plus prometteur du groupe est Eternals du directeur de The Rider Chloé Zhao, qui raconte l’histoire d’une équipe de super-héros immortels qui protègent la terre depuis des générations. Zhao est assez prometteur, mais regardez cette distribution: Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, et Dong-seok Ma, entre autres. (Jacob Hall)

13. West Side Story

18 décembre 2020

Steven Spielberg a parlé de faire une comédie musicale pendant presque toute sa carrière, alors comment pouvez-vous ne pas être excité par le fait qu’il le fasse enfin? J’avoue que je ne suis pas le plus grand West Side Story fan, mais l’idée que Spielberg fasse une comédie musicale, complétée par un scénario du collaborateur habituel Tony Kushner (Lincoln, Munich), est trop bonne pour la laisser passer. Donnez-moi déjà une bande-annonce pour ce mauvais garçon, s’il vous plaît. (Chris Evangelista)

12. Soul

19 juin 2020

Il est difficile de ne pas être enthousiasmé par un film Pixar car ils sont fondamentalement la référence en matière d’animation studio. Mais nous sommes encore plus enthousiastes à propos de celui-ci car il vient de Monsters Inc., directeur de Up, et Inside Out Pete Docter. L’histoire suit un musicien de jazz en herbe (Jamie Foxx), qui a enfin la chance de se produire sur scène, mais qui ne peut soudainement pas être en mesure de fixer la date à laquelle un accident entraîne sa mort, l’envoyant dans un endroit appelé le «You Seminar» où les âmes sont placées dans des bébés avant leur ‘ re né. Là, il doit demander l’aide d’une âme blasée appelée 22 (Tina Fey) afin de revenir sur Terre. On a l’impression d’avoir l’esprit Inside Out avec une prémisse tout aussi unique, et nous avons hâte de le voir. (Ethan Anderton)

11. La dépêche française

2020, à déterminer

Wes Anderson prend son temps entre les films, mais les résultats en valent toujours la peine. Le premier film en direct du réalisateur depuis le magistral The Grand Budapest Hotel de 2014 est décrit comme une lettre d’amour au journalisme et aux journalistes dans un journal de fiction en France. Connaissant le travail passé d’Anderson, nous pouvons nous attendre à un design de production exigeant, à une comédie ironique et à un noyau humain brut. Et comme le travail passé d’Anderson, le casting ici est absurdement empilé, y compris Timothee Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Bill Murray, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Owen Wilson, Benicio del Toro et plus. (Jacob Hall)

10. Dans les hauteurs

26 juin 2020

Ceci est une nouvelle comédie musicale sur grand écran écrite par Lin-Manuel Miranda, le créateur de la production à succès de Broadway Hamilton. Cela devrait être tout ce que vous devez savoir pour vous enthousiasmer à ce sujet. Mais si cela n’aide pas, la bande-annonce animée promet une comédie musicale classique avec des sensibilités contemporaines, à la fois dans la narration et dans la musique. Le casting ne comporte pas beaucoup de grands noms, mais il semble avoir des séquences musicales lumineuses et colorées et taquine une histoire qui ressemble à la West Side Story de cette génération, peut-être même plus que le remake de West Side Story de Steven Spielberg. (Ethan Anderton)

9. Rebecca

2020, à déterminer

Le roman classique de Daphne du Maurier a déjà obtenu une adaptation presque parfaite d’Alfred Hitchcock, mais le directeur de Free Fire and Kill List Ben Wheatley pourrait ajouter une nouvelle tournure intrigante à Rebecca. Avant que vos yeux ne commencent à briller à la perspective d’un film d’époque gothique, permettez-moi de vous donner cet argument: une nouvelle femme naïve est en proie au souvenir de la première épouse universellement aimée de son riche mari, Rebecca, dont la présence se profile dans tout le manoir caverneux bien qu’il soit mort depuis longtemps d’un étrange accident. Armie Hammer et Lily James sont les stars sexy et sexy. Kristin Scott Thomas est la sévère Mme Danvers, la fidèle servante de Rebecca qui terrorise la nouvelle épouse de son maître. Rebecca est la meilleure histoire de fantômes sans véritable fantôme, un conte d’une femme si magnétique qu’elle commence à dominer chaque recoin de l’esprit et de l’identité de la nouvelle épouse. C’est un thriller psychologique à son meilleur, et Wheatley, qui est surtout connu pour ses films d’action hyper-violents, semble pouvoir ajouter un vrai côté d’horreur à la romance gothique classique. (Hoai-Tran Bui)

8. L’homme invisible

28 février 2020

Après l’échec du redémarrage gonflé de The Mummy et la mort rapide de l’Univers sombre, quelqu’un chez Universal s’est rendu compte que l’écurie de monstres classiques du studio n’allait jamais être des personnages de superproductions modernes. Ils ont été construits sur la base d’histoires d’horreur réelles, de films réalisés à petit budget par des réalisateurs intéressants intéressés à raconter des histoires effrayantes et axées sur les personnages d’une terreur. Entrez directeur Leigh Whannell, réalisateur du bon Insidious 3 et de la mise à niveau formidable avec une nouvelle version L’homme invisible. Dans cette mise à jour moderne, Elisabeth Moss joue une femme dont le petit ami violent n’est peut-être pas mort – il peut être plus difficile à voir maintenant. Moss et Whannell font un appariement attrayant, mais c’est la promesse d’une nouvelle ère de films Universal Monster appropriés qui nous excite vraiment. (Jacob Hall)

7. Mank

2020, à déterminer

David Fincher n’a pas dirigé de film depuis Gone Girl en 2014, et c’est trop sacrément il y a bien longtemps. Nous avons besoin de plus de films Fincher, et maintenant nous en avons un. Mank raconte l’histoire de Herman J. Mankiewicz, le scénariste de Citizen Kane, et suivra les affrontements de l’écrivain avec le réalisateur de Kane, Orson Welles. Le fait que Fincher se charge de ce matériau – qui va apparemment être tourné en noir et blanc – se traduira nécessairement par quelque chose de spécial. C’est aussi un film Netflix, ce qui signifie que Fincher a probablement de la liberté pour faire tout ce qu’il veut. (Chris Evangelista)

6. Un endroit calme Partie II

20 mars 2020

John Krasinski revient pour écrire et diriger cette suite de son célèbre film d’horreur. Cette suite semble nous donner un aperçu de ce qui s’est passé lorsque les extraterrestres sensibles au son de la franchise ont envahi la Terre pour la première fois, tout en continuant l’histoire de la famille Abbott, avec Emily Blunt, Millicent Simmonds, et Noah Jupe tous s’aventurent au-delà de leur ferme familiale pour survivre. (L’ancienne technique «c’est une préquelle et une suite».) Au cours de leur voyage silencieux, la famille rencontrera de nouveaux personnages joués par Cillian Murphy et Djimon Hounsou, et peut-être apprendre qu’il y a des choses plus dangereuses que ces extraterrestres terrifiants. Cela semble tendu comme l’enfer, et j’ai hâte de voir si Krasinski peut se surpasser. (Ben Pearson)

5. Pas le temps de mourir

10 avril 2020

De tous les films de cette liste, Pas le temps de mourir est le seul dont nous parlerons encore dans 20 ans. Après tout, tous les films de James Bond – les grands, les horribles, les douloureusement médiocres – forment une immense tapisserie qui continue d’être régulièrement analysée et examinée par les spécialistes de la culture pop. Mais No Time to Die semble également prometteur en soi! C’est la cinquième et dernière sortie de Daniel Craig comme Agent 007 et il présente le premier réalisateur américain de la franchise avec Cary Fukunaga, de loin le choix de cinéaste le plus hors du commun pour James Bond depuis longtemps. Tout le monde sait que Craig doit sortir sur une bonne note. Nous allons voir s’ils s’en tiennent au débarquement pour les années à venir. (Jacob Hall)

4. Wonder Woman 1984

4 juin 2020

Réalisateur Patty Jenkins et son étoile incandescente Gal Gadot a insufflé une nouvelle vie aux films DC de Warner Bros., prouvant que les films de super-héros pouvaient toujours être sincères, spectaculaires et oui, amusants. Wonder Woman a été un énorme succès critique et commercial quand il est entré en salles en 2017, prouvant que les super-héros féminins pouvaient être autant – ou peut-être même plus – de tirage au box-office que les hommes. Les fans de la princesse amazonienne optimiste attendaient avec impatience son retour et le retour de l’inexplicablement vivant Steve Trevor (Chris Pine), que nous sommes prêts à pardonner pour la chimie brûlante de Gadot et Pine. Wonder Woman 2020 semble être une suite très différente de son prédécesseur de la Première Guerre mondiale de 2017. Dans le contexte politique des années 80 à Washington, D.C., Wonder Woman 2020 suit Diana alors qu’elle est confrontée à deux nouveaux ennemis – Pedro PascalL’homme d’affaires de Maxwell Lord et Kristen Wiig‘S Cheetah – et le mystérieux retour de son âme sœur, Steve Trevor. Des affaires sinistres et de l’amour au temps des leggings fluo? Oh oui, nous y sommes. (Hoai-Tran Bui)

3. Dune

18 décembre 2020

After Arrival, Sicario et Blade Runner 2049, réalisateur Denis Villeneuve a gagné suffisamment de foi de notre part pour entrer automatiquement une liste comme celle-ci. Mais associez-le à celui de Frank Herbert Dune, le roman tentaculaire de science-fiction qui ressemble à mi-chemin entre Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, et vous avez l’étoffe d’un blockbuster authentique, contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant. Cette histoire de trahison et de guerre sur une planète extraterrestre éloignée dure depuis plus d’un demi-siècle pour une raison, mais sachant que Villeneuve et ses collaborateurs ont la possibilité de mettre à jour ses aspects les plus datés tout en utilisant son monde emblématique est une pensée passionnante. De plus, ce casting est tout simplement étonnant: Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya et Jason Momoa. (Jacob Hall)

2. La nuit dernière à Soho

25 septembre 2020

Edgar Wright a déjà essayé divers genres auparavant, mais tous ses films, quand vous y arrivez, sont des comédies. La nuit dernière à Soho est différent – c’est un film d’horreur psychologique à part entière inspiré de films comme Repulsion. L’histoire va et vient dans le temps, avec une femme de nos jours (Thomasin McKenzie) devenir obsédé par l’histoire d’une femme des années 1960 (Anya Taylor-Joy). Wright a déjà fait ses preuves auprès d’un maître artisan en matière de narration visuelle, et j’ai hâte de voir comment il utilise ces compétences dans une non-comédie. (Chris Evangelista)

1. Principe

17 juillet 2020

Chaque fois qu’un nouveau Christopher Nolan le film est annoncé, c’est une fête. Mais Tenet ressemble à un retour à la narration de niveau Nolan: c’est un thriller ambitieux, original et méga-budget sur le monde de l’espionnage international qui semble avoir une composante de voyage dans le temps. Pas étonnant qu’il soit si haut sur notre liste collective. Ajoutez des acteurs comme Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine, Himesh Patel, et Clémence Poésy au mixage, et ceci est une évidence pour le numéro un global de / Film. Le seul problème est que nous devons attendre l’été pour le voir. Ce voyage dans le temps serait certainement utile en ce moment. (Ben Pearson)

