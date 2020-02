Les 25 meilleures chansons de tous les temps de Chainz

L’histoire de Tauheed Epps, connue sous le nom de 2 Chainz et anciennement connue sous le nom de Tity Boi – est une histoire à succès de rebranding rarement observée dans aucun genre, sans parler du hip-hop. Signé à l’origine au label Disturbing Tha Peace de Ludacris en tant que moitié du duo Playaz Circle, la carrière d’Epps a atteint son plus haut niveau sous le nom de Tity Boi en 2007 avec le single à succès Lil Duffle Bag Boy. Pourtant, en 2011, Epps n’était plus avec Disturbing Tha Peace, et dans un effort pour paraître plus familial, alors que le hip-hop commençait à prendre le dessus dans les charts pop, Tity Boi est devenu 2 Chainz du jour au lendemain.

Par la sortie de “Mercy” de Kanye West en avril 2012, 2 Chainz était devenu plus grand que Playaz Circle / Tity Boi n’aurait pu imaginer. Depuis son arrivée dans le rap, 2 Chainz a sorti 5 albums, 5 mixtapes, 4 EP, 10 singles platine et d’innombrables longs métrages invités, tous renforçant sa domination au sein du hip-hop traditionnel. Vous trouverez ci-dessous ce que nous pensons être les 25 meilleures chansons de 2 Chainz. Faites-nous savoir comment nous avons fait dans les commentaires.

Avertissement: Cette liste comprend la discographie solo et les chansons de 2 Chainz où il apparaît comme l’acte principal. En tant que tel, il n’inclut pas les chansons où il est un artiste vedette.

25) «C’est une vibration». Ty Dolla Sign, Trey Songz & Jhene Aiko (2017)

Producteur: Murda Beatz et G Koop

Album:Pretty Girls Like Trap Music

Le troisième single de Pretty Girls Like Trap Music, «It’s a Vibe», présente trois des plus grands succès de R & B dans Ty Dolla $ ign, Trey Songz et Jhene Aiko. Le verset de Ty Dolla Sign est incroyablement basique, il ne fait que répéter: «C’est une ambiance», tandis que Trey Songz opte pour une direction similaire, mais plus graphique. Pendant ce temps, 2 Chainz apporte quelques bars, rappant: «Mon ego est énorme comme ma crèche en Californie; Si tu n’as pas de cœur, mec, tu vas avoir besoin d’un donneur; ” ajoutant plus tard: “Les copies carbone sont refusées, je suis le pionnier, Battez cette chatte, j’ai besoin d’un équipement anti-émeute.” Enfin, nous entendons la souvent sensuelle, Jhene Aiko, qui opte pour un itinéraire similaire à celui emprunté par Ty Dolla Sign. En fin de compte, «It’s a Vibe» n’est pas exactement la meilleure œuvre lyrique de 2 Chainz, mais plutôt… c’est une vibe.

24) “Je me sens comme” feat. Kevin Gates (2015)

Producteur: Hitmaka et Arch The Boss

Album:Trapavelli Tre

2 Le morceau de mixtape de Chainz en 2015, “I Feel Like” avec Kevin Gates, trouve les deux rappeurs du sud exactement où ils devraient être: en réfléchissant sur le jeu au sommet de leur art. Aller du bas vers le haut doit être une expérience unique à partager avec un autre artiste, car Chainz et Gates sont en relation les uns avec les autres par rapport aux hauts et aux bas du succès. 2 rap Chainz: «J’ai acheté un berceau à ma maman avant d’avoir ma propre place; Nous a pris ma pop de prison et leur a donné des endroits pour rester; Vous voyez, je suis trié sur le volet par Dieu, j’ai défié toutes les chances; J’ai besoin d’une pancarte qui dit étrangers uniquement dans mon garage. » “I Feel Like” est l’une des 2 chansons mixtape les plus fortes de Chainz depuis qu’elle est devenue un grand nom du hip-hop.

23) «Crack» (2012)

Producteur: Côté sud

Album:Basé sur un T.R.U. Récit

2 La chanson de 2012 de Chainz, «Crack», énonce sa déclaration de thèse à partir du saut – «Partis du piège, maintenant je rappe; Peu importe où j’en suis, j’ai du crack. ” Produit par le co-fondateur de 808 Mafia, Southside, “Crack” donne un joli ton de rap de rue à son premier album, avant de frapper les auditeurs par-dessus la tête avec tous les tubes radio. Chainz et Southside ont une excellente chimie qui a été étonnamment inutilisée en dehors de “Crack” et de la piste de mixtape de 2011, “Undastatement”. On ne peut qu’espérer que les deux arriveront à nouveau dans le studio dans un avenir proche. Pendant ce temps, les rayures de la plaque tournante ajoutées par DJ Jaycee apportent une belle touche tout au long du banger de la drogue, en particulier le scratch outro.

22)«Kilo» (2016)

Producteur: DJ Spinz

Album:Daniel Son; Collier Don

2 Le morceau de mixtape de Chainz en 2016, «Kilo», consiste à vendre de la drogue – en quelque sorte. Comparez la manière confiante avec laquelle il marche à celle d’un important trafiquant de drogue s’il transportait un kilo de coca; Chainz glamourise l’acte illégal de la chanson en rappant: “Got the trap house rockin ‘, you ain’t get that shit; Je me suis fait une moitié, c’est une scission quand je la retourne; Et fouettez-le jusqu’à ce que je reçoive 36s; Je l’ai, je l’ai, je jette des stupéfiants. » Inclus dans Daniel Son de Chainz; Collier Don mixtape, aux côtés d’autres succès comme “Big Amount” et “1 Yeezy Boot” – “Kilo” est un morceau de mixtape classique que 2 Chainz continuerait à livrer avec facilité.

21) “4AM” feat. Travis Scott (2017)

Producteur: Murda Beatz & CuBeatz

Album:Pretty Girls Like Trap Music

“4 heures du matin, je ne fais que commencer”; Pour mon anniversaire, j’ai organisé une fête surprise; Reminiscin ” bout the trap, playin ‘the first Carter; Ma vie a changé quand j’ai eu ma première fille », commence la collaboration 2 Chainz et Travis Scott,« 4 AM ». Produit par la hitmaker canadienne Murda Beatz et des jumeaux allemands, CuBeatz – comme la plupart des longs métrages de Travis Scott au cours des dernières années, «4 AM» navigue sur son identité plus que sur l’artiste lui-même («D’accord, vous m’avez surgi par surprise, vous voyez, je ne vous ai jamais pris pour le type poppin, Straight up!; Merde, il est 4 heures du matin, alors croyez-moi, le battage médiatique, il est allumé! “). Bien que ce ne soit pas nécessairement un négatif, en fin de compte, «4 AM» ressemble beaucoup plus à une chanson de Travis Scott qu’à un disque de 2 Chainz… tout de suite! Pourtant, le single contagieux a contribué à propulser Pretty Girls Like Trap Music sous les projecteurs, complétant l’album avec une expérience hypnotique après les heures de bureau.

20) «Threat 2 Society» (2019)

Producteur: 9ème merveille

Album:Rap ou aller à la ligue

9th Wonder a vraiment béni 2 Chainz avec un bijou sur «Threat 2 Society». Flipping «So Good to Be Alive» des Truthettes – l’instrument contraste avec le crochet de Chainz alors qu’il se vante: «Vous savez que je suis une menace, je suis une menace, une menace, une menace», tandis que l’échantillon proclame «C’est tellement bon juste pour être en vie! ” Tout au long des versets, 2 Chainz réfléchit à voir des amis et sa famille tués, des entraîneurs de basket-ball qui ont contribué à le façonner, et sa belle famille grandissante. La confiance de Chainz jumelée à la soulfulness du rythme fait un bon début pour son fantastique nouvel album, Rap Or Go To The League.

19) «Riverdale Rd» (2017)

Producteur: Mike Dean et Mano

Album:Pretty Girls Like Trap Music

Avec un rythme approprié pour les Geto Boys, produit de manière appropriée par Mike Dean, “Riverdale Rd” suit 2 Chainz dans la rue College Park sur laquelle il est né et a grandi. Se vanter de l’élégance que sa vie récente lui a procurée (“Ma poche enceinte, je ne veux pas d’avortement; Mes tirages leur ont fait des chevaux, ma voiture les a fait des chevaux”); Chainz revient sur d’où il vient, contrastant les différences de style de vie (“D’accord, des grammes aux Grammys; D’accord, des fans à la famille; je suis passé de voyages que nous essayons de planifier; Pour des crèches dans le sud de Miami”). En plus de Mike Dean, l’ancien DJ Mano de Kanye West, a également contribué au rythme , faisant de “Riverdale Rd” une mini-réunion de musique non officielle. Maintenant, où est Cruel Winter?

18) «Proud» feat. YG & Offset (2018)

Producteur: T-Minus & Vaiyeh

Album:Le jeu ne fait pas attention à qui le fait [EP]

“Ouais, je suis juste en train de rendre ma maman fière; Je n’essaye pas de laisser tomber ma maman “, dit le refrain à” Proud “- l’hymne parfait de la fête des mères. 2 Chainz expose tout, partageant que lui et maman avaient l’habitude de piéger la même maison; Utilisé pour manger et aller dormir sur le même canapé; Moi et maman avons été éclatés en même temps; Je suis allé au tribunal et j’ai dit au juge les mêmes mensonges. » Puis YG rassure sa mère: «Quand je quitte la maison, c’est pour eux de l’argent; Vous êtes la raison pour laquelle j’ai acheté cette choppa; Parce que je sais que tu veux me voir rentrer correctement; Dès que j’ai raison, j’ai dit que je me suis trompé, puis je me suis trompé. » Enfin, Offset prêche quelques leçons de vie que sa mère lui a enseignées, telles que: «Chaque partenaire n **** pas cha, fils, quand vous montez; Tous ces salopes au visage, fils, ce sont des piranhas. » C’est plutôt beau que quand un rappeur de LA s’est réuni en studio avec deux hitmakers de trap d’Atlanta, ils ont décidé de faire une chanson pour leurs mamans.

17) «NCAA» (2019)

Producteur: Da Honorable C.N.O.T.E.

Album:Rap ou aller à la ligue

L’une des pistes les plus importantes et thématiques de Rap Or Go To The League, «NCAA» prêche l’hypocrisie de la National Collegiate Athletic Association – une organisation «à but non lucratif» qui profite de façon flagrante du travail des étudiants-athlètes. 2 Chainz s’inspire de l’expérience, car il était autrefois joueur de basket-ball boursier de l’Université d’État de l’Alabama au milieu des années 90. Le refrain de la chanson dit: «NCAA, oui, nous les jeunes et dangereux, oui; We be ballin ’hard, yeah, I want just some paper», tandis que l’album global a pour but de «célébrer l’excellence des Noirs et de se concentrer sur le pouvoir de l’éducation et de l’esprit d’entreprise» tout en «défiant[ing] l’idée que la seule façon de sortir du centre-ville est de devenir un rappeur ou un joueur de balle. “

16) «Droit NPF» (2016)

Producteur: Mike Will Made-It et Zaytoven

Album:Ressenti comme Cappin / ColleGrove

Initialement présenté sur 2 EP de Chainz en 2016, Felt Like Cappin, «MFN Right» a été si bien reçu qu’il a ensuite été ajouté, avec un nouveau couplet Lil Wayne, à la tracklist de ColleGrove. Tout au long de la chanson, Chainz évoque les femmes, les bijoux et les voitures sur un rythme décontracté, flûte et piano, gracieuseté de deux des plus grands producteurs d’Atlanta, Mike Will Made-It et Zaytoven. Une formule simple mais incontestablement réussie.

15) «Blue C-Note» feat. Lil Wayne (2016)

Producteur: M. 2-17

Album:ColleGrove

«Blue C-Notes, tous à chanter; Blue C-Notes, Tous les em Franklins; Blue C-Notes, Dépensez sans réfléchir », reprend le refrain de« Blue C-Note »- une ode au nouveau billet de 100 $ sur une basse funky et un beat entraîné par un charleston. Un terme d’argot commun avec «visages bleus», Lil Wayne et 2 Chainz consacrent cette chanson entière de leur album collaboratif de 2016, ColleGrove, au billet de cent dollars. Parce que, comme tout le monde le sait, “tout tourne autour des Benjamins”.

14) «L’argent sur le chemin» (2019)

Producteur: Buddah Bless et Jabz

Album: Rap ou aller à la ligue

L’une des chansons les plus accrocheuses que 2 Chainz ait sorti depuis sa course de monstres en 2012 avec «Mercy», «No Lie», «Birthday Song» et «I’m Different» – «Money in the Way» fait vibrer The Three Degrees échantillon pour un succès instantané. Produit par Buddah Bless, qui a également produit le single de 2 Chainz en 2016, “Big Amount” – le morceau continue dans le trope populaire du rap “mo money, mo problems”. Pour 2 Chainz cependant, il articule la lutte comme «L’argent dans le chemin, merde ce qu’ils ont à dire; Je le jette, il tombe, il fait définitivement obstacle. ”

13) «Utilisé 2» (2013)

Producteur:Mannie Fresh

Album:BATEAUX. II: Me Time

2 Chainz rend hommage à l’ère Cash Money originale sur «Used 2», le deuxième single de son deuxième album, B.O.A.T.S. II: Moi le temps. Produit par la légende du hip-hop du sud et la moitié des Big Tymers, Mannie Fresh – la collaboration le ramène au son d’une époque révolue. La chanson échantillonne et rend hommage au classique de 1999 Juvenile, Lil Wayne et Mannie Fresh, «Back That Azz Up». En fait, en dehors de la référence flagrante de YouTube dans le refrain, de nombreux fans de musique auraient pu être convaincus que cette chanson était sortie dix ans plus tôt qu’elle ne l’était. Sur «Used 2», 2 Chainz, un Géorgien d’origine, rend le plus grand respect à tout ce que la Nouvelle-Orléans a donné à la culture.

12) «Big Amount» feat. Drake (2016)

Producteur: Buddah Bless

Album:Daniel Son; Collier Don / Pretty Girls Like Trap Music

La deuxième apparition de Buddah Bless sur cette liste, “Big Amount” est un beat de flûte de pan qui dégage une ambiance de plage idéale pour 2 couplets de rap de luxe de Chainz et Drake. Une caractéristique rare de Drake sans crochet, «Big Amount» présente Drizzy et Chainz en suivant la voie classique d’un long couplet chacun. La chanson est apparue à l’origine sur la mixtape 2016 de 2 Chainz, Daniel Son; Collier Don, cependant, neuf mois plus tard, il a également été inclus sur Pretty Girls Like Trap Music. La chanson a finalement plus de sens en tant que piste de mixtape, mais lorsque Drake appelle, vous répondez et la mettez sur l’album.

11) «2 Dollar Bill» feat. Lil Wayne et E-40 (2019)

Producteur: DJ Mustard, Terrace Martin et GYLTTRYP

Album:Rap ou aller à la ligue

Le morceau Rap Or Go To The League reprend le style de production funk et jazz de la côte ouest de DJ Mustard et Terrace Martin, le jumelle avec les raps du sud de 2 Chainz et Lil Wayne, et lie les deux vibrations régionales avec celle de la légende de Bay Area , E-40. En fin de compte, les trois s’unissent pour un banger sur la façon dont ils sont aussi rares qu’un billet de 2 $. Un concept qui ne devrait pas fonctionner sur toute la longueur d’une chanson fonctionne, en utilisant la bonne quantité de stupides (“Je suis rare comme M. Clean avec des cheveux”) et de swag (“Je me refroidis là où il fait chaud, Brésil, toile de fond , Je suis réel, pas son cul, je suis rare »).

10) Exploit «Feds Watching». Pharrell (2013)

Producteur: Pharrell Williams

Album:BATEAUX. II: Me Time

Une nuit de Grammy en 2013, Pharrell et 2 Chainz se sont liés et ont enregistré leur chanson «Feds Watching». Maintenant, recevoir simplement un battement de Pharrell est tout à fait une victoire en soi, mais un battement et une fonctionnalité garantissent un single garanti. Et c’est exactement ce qu’il est devenu pour le deuxième album de 2 Chainz, B.O.A.T.S. II: Moi le temps. Le rythme basé sur la guitare et le cor donne à la chanson une ambiance tropicale et estivale parfaite pour le crochet / mantra mémorable de Chainz et Williams – «Je serai frais comme l’enfer si les Feds regardent; Drop top, head bopping. “

9) Exploit «Pardonné». Marsha Ambrosius (2019)

Producteur: Dem Jointz

Album: Rap ou aller à la ligue

Le dernier album de Chainz, Rap Or Go To The League, s’ouvre sur un annonceur de basket-ball du lycée présentant le numéro 21, Tauheed Epps. 2 Chainz raconte comment ses rêves se sont transformés en cauchemars lorsqu’il a été arrêté pour une première infraction de drogue. Il a supplié le juge d’être un joueur de basket-ball du lycée et de travailler pour une bourse, mais à la fin, il n’y aurait ni ACC ni SEC pour Epps. Au lieu de cela, il a fini par jouer dans l’État de l’Alabama. Mais comme le chœur de Marsha Ambrosius joliment chanté, avec un peu d’aide d’un échantillon classique de Jay-Z “Lucifer” – “Laissez simplement tout pardonner (Seigneur lui pardonne).” Comportant des rayures de la platine grâce à Statik Selektah, “Forgiven” démarre le meilleur album de 2 Chainz à ce jour avec un son élégant et approprié.

8) Exploit «Good Drank». Gucci Mane & Quavo (2017)

Producteur: Mike Dean

Album:Hibachi pour le déjeuner / Pretty Girls Like Trap Music

“Good Drank” avec Gucci Mane et Quavo est l’une des collaborations les plus fortes de 2 Chainz dans la mémoire récente. Chainz et Gucci manipulent les barres («Aujourd’hui, je suis dans le Maybach; Et cette voiture est venue avec quelques rideaux; Tu sais que je ressemble à un coffre-fort, je te remets à ta place; Je te regarde en face, chante pour ta chienne comme je suis Drake “), tandis que Quavo se charge du crochet, et Mike Dean délivre un rythme spatial et piège de synthé. Initialement sortie en 2016 sur Hibachi pour EP de 2 Chainz, la chanson a ensuite été rééditée en tant que premier single de Pretty Girls Like Trap Music, où elle est finalement devenue platine. La chanson se termine avec Chainz criant ses collaborateurs en disant: «Ayy, Mike Dean. Cette merde dure comme de la merde, bruh. Vous une légende vivante. J’apprécie ça. Ayy, Guwop. Je suis content que tu rentres, cuz. Quavo, tu connais déjà l’homme. Vous avez ensuite sur ces n *****, double salut homme. “

7) «Attention» (2015)

Producteur: FKi

Album:Trap-A-Velli Tre / ColleGrove

“Watch Out” présente l’agrafe classique de 2 Chainz d’un simple battement de piano avec des tambours trap lourds et un premier distique comique: “Pulled up in a Phantom; Retirez-vous avec une danseuse; J’ai une poche pleine d’argent; Un peu difficile de garder mon pantalon “. Après le succès éclatant de «Je suis différent» et d’autres succès de DJ Mustard, il n’est pas surprenant que les producteurs aient probablement commencé à inonder le Hair Weave Killer de rythmes plus axés sur le piano. Cependant, “Watch Out” de FKi ne s’est pas simplement élevé au sommet en tant que piste hors concours de la mixtape Trap-A-Velli Tre de 2 Chainz, mais est également devenu platine après avoir été inclus sur l’album collaboratif assisté de Lil Wayne, ColleGrove.

6) “Où étais-tu?” exploit. Casquette. 1 (2013)

Producteur: Mike Will Made-It et Marz

Album: BATEAUX. II: Me Time

Encore un autre lot de raps fanfarons, “Où étais-tu?” est sans doute l’une des 2 chansons les plus sous-estimées de Chainz. Maintenant que six ans se sont écoulés depuis sa sortie, la piste continue de frapper, en grande partie grâce à la production de pièges et de rock de Mike Will Made-It. Alors que la chanson trouve 2 Chainz se vantant encore une fois de gagner de l’argent. Cependant, après le succès massif de son premier album, Based on a T.R.U. Histoire, les paroles cette fois-ci sont toutes très justifiées. Clôturé de manière appropriée avec un verset de la filiale de Chainz, Cap. 1, “Où étais-tu?” est sorti en single promotionnel pour son deuxième album, B.O.A.T.S. II: Me Time, mais tragiquement n’a jamais été acclamé par certains de ses plus grands singles.

5) «No Lie feat. Drake »(2012)

Producteur: Mike va le faire

Album:Basé sur un T.R.U. Récit

“Chainz et moi, nous revenons en arrière, nous ne parlons pas de merde, nous énonçons simplement des faits.” En tant que deuxième chanson de Drake sur cette liste, “No Lie” ne devrait pas être une surprise étant donné qu’elle a servi de single de 2 Chainz à son premier album studio. Avec une fonction Drake et un beat de Mike Will Made-It – «No Lie» était trop gros pour faire échouer le complexe industriel de rap traditionnel. Commençant par une ligne mémorablement loufoque de 2 Chainz (“Je fume sur ce gaz, la vie devrait être sur Cinemax, Movie, acheté mes seins plus gros et un cul plus gros”), la chanson ressemble parfois plus à une chanson de Drake avec l’ancien membre du Playaz Circle. Mais en 2012, c’était clairement une formule de succès, car la chanson a depuis été certifiée 2x Platine.

4) «Dépenser» (2011)

Producteur: Drumma Boy

Album:Codeine Cowboy

En tant que première chanson que de nombreux fans de rap ont jamais entendue par le 2 Chainz alors rebaptisé, “Spend It” a marqué une transition charnière et un nouveau départ dans la carrière du natif de Géorgie. Vous devez vous rappeler, début 2011 a été près de quatre ans retiré du succès de “Duffel Bag Boy” et encore plus d’un an avant la sortie de “Mercy”. Mais «Spend It» signifie vraiment le travail acharné que 2 Chainz a accompli tout au long de sa carrière. Il aurait pu facilement raccrocher, mais à la place, il a changé de nom, est passé en mode mixtape et a commencé à lancer ce qui allait devenir le modèle 2 Chainz – un rappeur de rue avec un sens de l’humour, sans peur de mélanger certains éléments pop avec sa véritable marque de trap: une formule faite pour les charts de l’industrie musicale d’aujourd’hui. Car que ce soit 1997, 2007, 2011 ou 2019 – 2 Chainz sera toujours «à cheval» et… à le faire ».

3) «Samedi soir» (2017)

Producteur: Mike Will Made-It et Ducko McFli

Album:Pretty Girls Like Trap Music

Des 2 albums solo de 2 Chainz, “Saturday Night” est sa chanson d’introduction la plus forte à ce jour. Le rythme des lamentations de la guitare commence Pretty Girls Like Trap Music avec un punch lyrique méridional qui rappelle “Tha Mobb” de Lil Wayne sur Tha Carter II, “Southern Fried Intro” de Ludacris sur Chicken-n-Beer, ou “One Day” sur UGK Ridin ‘Dirty. Mike Will Made-It et Ducko McFli s’associent pour un instrument simple mais profondément émotionnel sur lequel 2 Chainz tapote verbalement comme le maître de cérémonie vétéran dans lequel il est devenu. Le puissant ouvreur prêche le mantra / énoncé de mission de l’album Pretty Girls Like Trap Music – «J’ai frappé le piège aujourd’hui, je vais frapper le club ce soir, oui; Traitez chaque nuit comme si c’était samedi soir. ”

2) «Je suis différent» (2012)

Producteur: DJ Mustard

Album:Basé sur un T.R.U. Récit

Produit par DJ Mustard dans les affres de son single radio hot streak (“Rack City”, “R.I.P.” “Paranoid”) – “I’m Different” est sorti en tant que troisième single basé sur un T.R.U. Histoire, suite aux succès consécutifs de “No Lie” et “Birthday Song”. Basé sur une ligne de piano simple mais addictive, “I’s Different” sert de morceau de rap classique. Dans la piste, 2 Chainz montre à quel point il est différent en expliquant comment il arrivera dans un cabriolet portant des baskets à mille dollars, et comme ça, il emmènera votre fille. Dans un bar très conscient de lui-même, il déclare: «Les cheveux longs, l’argent long; Moi et cassé n *****, on ne s’entend pas. “

1) “Birthday Song” feat. Kanye West (2012)

Producteur: Sonny Digital, Kanye West, BWheezy, Anthony Kilhoffer, Lifted et Mike Dean

Album:Basé sur un T.R.U. Récit

Sorti comme le deuxième single du premier album de 2 Chainz en 2012, Based on a T.R.U. Histoire – “Birthday Song” a doublé de platine en quatre mois à peine et a si bien résisté, qu’elle a presque réquisitionné le titre officieux de la meilleure chanson d’anniversaire alternative des “Beatles” des “Beatles” et “Joyeux anniversaire” de Stevie Wonder. Alors maintenant, grâce à 2 Chainz – chaque fois que vous vous indignez de chanter la chanson d’anniversaire de la comptine sur laquelle nous avons tous été élevés, nous pouvons tous éclater avec un chant entraînant: «Quand je mourrai, enterre-moi dans ce magasin Gucci ; Quand je mourrai, enterrez-moi dans ce magasin Louis; Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c’est un gros butin ho; Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c’est un gros butin ho! “

