Les 25 meilleures émissions de télévision de la décennie – / Film

(Cet article fait partie de notre Le meilleur de la décennie séries.)

La semaine dernière, l'équipe / Film s'est réunie pour une conversation étonnamment intense sur les meilleures émissions de télévision de la dernière décennie. La seule règle: le spectacle devait avoir été présenté entre 2010 et 2019 (désolé, Breaking Bad et Mad Men). Lorsque la fumée s'est dissipée, il restait 25 spectacles, ainsi que cinq finalistes battus et meurtris.

Voici les émissions préférées du personnel au cours des 10 dernières années.

Mentions honorables (Ou, le spectacle que l'un d'entre nous aime mais n'a pas pu convaincre l'équipe de figurer sur la liste principale)

Ex-petite amie folle

Ex-petite amie folle prend le trope de l'ex-petite amie folle et le transforme en l'une des représentations les plus nuancées et sensibles de la maladie mentale que j'ai vues à la télévision. La lettre d'amour satirique de Rachel Bloom et Aline Brosh McKenna aux roms-com prend la forme d'une comédie musicale joyeuse, avec des séquences de danse éclaboussantes et des paroles hilarantes et intelligentes qui embrouillent tous les genres, de la comédie musicale classique d'Hollywood aux Spice Girls. Mais le nombre impressionnant de chansons originales que Bloom et ses co-auteurs ont composées pour la série CW (157!) N'est pas presque impressionnant car Crazy Ex-Girlfriend est toujours drôle, affectant fréquemment la représentation d'une femme revenant du bord. (Hoai-Train Bui)

Documentaire maintenant!

Documentaire maintenant! créateurs Fred Armisen, Bill Hader, Seth Myers et Rhys Thomas (qui sont tous originaires de Saturday Night Live) ont donné au public ce qui est essentiellement une série télévisée qui agit comme une version cinéphile de SNL Digital Shorts. Chaque épisode d'une demi-heure de la série est consacré à l'envoi d'un documentaire spécifique et acclamé. Grey Gardens, The Thin Blue Line, Jiro Dreams of Sushi, The Kid Stays in the Picture et bien d'autres ont été l'inspiration pour trois saisons de parodies documentaires hilarantes. Fred Armisen et Bill Hader ont joué dans bon nombre d'entre eux, ainsi que dans des guest stars comme John Mulaney, Maya Rudolph, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Jack Black, Michael Keaton, et beaucoup plus. Vous n'avez même pas besoin de voir le documentaire critiqué pour faire rire de ce spectacle, mais cela vous aidera à apprécier le savoir-faire et le dévouement des réalisateurs Rhys Thomas et Alex Buono pour recréer méticuleusement le style visuel de chaque film, jusqu'aux caméras et objectifs utilisés. Les trois saisons sont actuellement sur Netflix. Essayer.

Les restes

Au cours de la discussion de l’équipe / Film sur les films qui figureraient dans le top 25, il est rapidement devenu évident que le groupe sélectionnerait l’émission Damon Lindelof que plus de gens avaient vue. Et ça va. Mais The Leftovers obtient ma mention honorable car aucune émission de cette décennie n'a frappé plus fort, posé des questions plus audacieuses et offert une main réconfortante sur l'épaule une fois qu'il vous avait plongé dans le vide. Cette série a exploré la foi, la communauté et le désespoir, confrontant fréquemment l'inébranlable et revenant avec des vérités émotionnelles car les logiques ne correspondent jamais tout à fait au puzzle. Et c'était par conception. La vie est désordonnée. La vie est le chaos. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous accrocher les uns aux autres et espérer. (Jacob Hall)

Penn et Teller: Tromper nous

Penn et Teller nous trompent est la série de concours de télévision anti-réalité. Il n'y a pas de drame forcé de dresser les concurrents les uns contre les autres pour les votes des téléspectateurs, il n'y a pas de juges pour réprimander une mauvaise performance. Au lieu de cela, c'est une vitrine pour certains des meilleurs talents du monde et malgré l'absence de drames fabriqués, c'est l'une des choses les plus regardées de l'été sur son réseau. En fait, je créditerais ce spectacle pour avoir aidé à lancer les carrières de Piff The Magic Dragon et Shin Lim, qui ont maintenant leurs propres spectacles à Vegas. Ce spectacle a également déclenché le boom magique des années 2010, c'est pourquoi vous voyez autant de spectacles de magie apparaître sur Netflix ces jours-ci. Même quelques magiciens ont finalement gagné America’s Got Talent. La magie est redevenue cool.

Le principe de Fool Us est simple: des magiciens du monde entier se produisent devant le duo de magiciens Penn & Teller pour avoir la chance de s'ouvrir à eux lors de leur spectacle à Las Vegas. Si les hôtes ne peuvent pas comprendre comment ils ont réussi leur tour, ils obtiennent le concert. Mais même cette prémisse est un appât. Bien sûr, Penn & Teller essaient de deviner comment les astuces sont réalisées avec des codes intelligemment formulés, mais ce n'est pas vraiment une émission à ce sujet. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens ont commencé à regarder, mais ce n'est pas pourquoi les gens continuent de regarder. Il s'agit d'une vitrine de grands artistes se produisant pour de grands artistes. Au lieu d'une critique dramatique, nous pouvons entendre Penn & Teller expliquer ce qui a fait l'acte de classe mondiale que nous venons de voir si grand. C'est une émission de télé-réalité qui célèbre le talent et l'art. C’est honnêtement l’émission que j’ai hâte de voir le plus. (Peter Sciretta)

Objets tranchants

Avec les meilleures performances de Amy Adams«Carrière déjà acclamée, Objets tranchants est un gothique sudiste transpirant, sexy et tordu sur le traumatisme. Couvert de cicatrices d'automutilation, le personnage de journaliste gourmand d'Adams retourne dans sa ville natale pour enquêter sur un meurtre et finit par faire face à son passé et à sa mère monstrueuse (une délicieusement sinistre Patricia Clarkson) Dans le processus. Dirigé par Jean-Marc Vallée, Sharp Objects utilise le style de coupe rapide de marque du réalisateur pour faire des allers-retours dans le temps pendant les scènes, transmettant de forts battements d'émotion dans des flashs qui ressemblent à des souvenirs. C'est obsédant, drôle et tout à fait fantastique. (Chris Evangelista)

Terriers

Créée par l'écrivain d'Ocean’s 11 et supervisée par le créateur de The Shield, Terriers est une série policière de 2010 qui a été terriblement commercialisée et annulée après une seule saison. Mais cette saison était presque proche de la perfection: il s’agit de deux enquêteurs privés de hangdog travaillant à San Diego qui se font constamment remettre les fesses, mais refusent de renoncer une fois qu’ils sont sur une piste. Donal Logue et Michael Raymond-James ont une chimie irrésistible, et le spectacle comportait un arc mystérieux tout au long de la saison, des écritures nettes sur la plage d'un groupe fantastique d'écrivains et une direction stellaire de personnes comme Rian Johnson et Adam Arkin. Si seulement plus de gens l'avaient regardé… (Ben Pearson)

Les 25 meilleures émissions de télévision de la décennie

25. Cobra Kai

C'est un spectacle qui, selon tous les comptes, n'aurait pas dû être génial. Il est produit à petit budget pour la grande pièce de YouTube contre Netflix (qui s'est déjà dissout dans la plate-forme principale) et présente un groupe d'acteurs des années 80 reprenant les rôles qu'ils jouaient quand ils étaient enfants. Empruntant un peu à une prémisse de Patton Oswalt, la série présente un héritage équivalent à The Karate Kid, mais imaginée du point de vue du méchant du film Johnny Lawrence (joué par le grand William Zabka). Chaque histoire a des points de vue différents, alors que se passe-t-il si l'histoire classique du Karaté Kid n'était que la vision de Daniel des événements? Ce qui est arrivé à Johnny et où il se trouve aujourd'hui n'est que le début de cette série. Ce qui le rend si convaincant, c'est que juste au moment où vous pensez l'avoir compris, il balaie la jambe et fait une embardée. J'ai regardé la première saison de cette série une demi-douzaine de fois – c'est à quel point je l'ai appréciée. Je pense que vous pouvez désormais le regarder gratuitement sur YouTube, vous n'avez donc aucune excuse. Arrivez à la fin de l'épisode trois. Croyez-moi! (Peter Sciretta)

24. Adventure Time

Le spectacle d'animation préféré des stoners universitaires n'a jamais été aussi sain ni aussi émouvant. La série fantastique de Cartoon Network de Pendleton Ward, Adventure Time, commence par une prémisse épisodique simple – Finn l'humain et Jake le chien combattent le mal et entrent dans divers hijinks dans le pays fantastique d'Ooo – avant de se déployer dans l'un des morceaux les plus incroyables et étonnamment profonds de divertissement pour enfants. Avec une abondance de personnages riches qui ont des histoires parfois tragiques et parfois insensées et une mythologie compliquée qui fait allusion à la dévastation nucléaire, Adventure Time s'est lentement révélé être l'un des spectacles pour enfants les plus ambitieux à la télévision, jouant fréquemment avec le format et nos émotions. (Hoai-Tran Bui)

23. Rick et Morty

Même si la base de fans de cette émission est devenue plutôt toxique au fil des ans, nous ne pouvons pas opposer cela à l'une des émissions animées pour adultes les plus brillantes et hilarantes, pas seulement de la décennie, mais jamais. Les créateurs Justin Roiland et Dan Harmon ont investi leur cœur et leur âme dans cette émission, à tel point que leurs propres luttes contre la dépression et la toxicomanie sont présentes dans chaque épisode en passant par le trou du cul de la série d'un personnage principal, Rick Sanchez. C'est cet élément qui rend la série encore meilleure qu'elle ne le serait si elle n'avait pas de noyau émotionnel et n'était qu'une série d'aventures de science-fiction torrides et aléatoires et de références à la culture pop. Certes, c'est probablement ce que semble le spectateur plus occasionnel, mais il y a des moments profonds et émotionnels avec les personnages ici, et la série entière est un examen de la lutte d'un homme pour continuer à combattre ses propres démons chaque jour. (Ethan Anderton)

22. Veep

Le créateur de Veep et expert satiriste Armando Ianucci a un moyen de transformer les insultes torrides en musique et la politique en comédie parfaite. C'est parce que Iannucci comprend que la politique est intrinsèquement stupide – le sort du pays entre les mains d'un tas d'idiots maladroits et bien parlés. Je travaillais sur un site d'actualités politiques à D.C. quand j'ai commencé à regarder Veep, la série hystérique d'Ianucci sur l'ambitieuse vice-présidente Selina Meyer (une sublime Julia-Louis Dreyfus) alors qu'elle jongle avec des crises publiques et privées et une relation dysfonctionnelle avec le directeur général. J'ai appris de collègues qui ont travaillé sur la Colline que Veep est la représentation la plus précise de D.C. jamais mise à l'écran, car il n'y a pas de représentation plus vraie de notre gouvernement fédéral que comme un cirque dirigé par des politiciens incompétents qui tombent parfois dans le succès. Bien qu'il y ait certes beaucoup moins de jurons. (Hoai-Tran Bui)

21. Twin Peaks: le retour

Y a-t-il déjà eu quelque chose comme Twin Peaks: The Return? Showtime a ramené le spectacle culte de David Lynch et s'est tourné vers Lynch et le co-créateur Mark Frost et a déclaré: "N'hésitez pas à faire ce que vous voulez." Le résultat est les rares pièces authentiques de la télévision d'auteur – quelque chose qui est entièrement, entièrement dans le domaine de l'esprit étrange et merveilleux de Lynch. Il aurait été si facile pour Lynch de compter sur la nostalgie du café et de la tarte aux cerises. Au lieu de cela, il a créé quelque chose de si étrangement étrange et inclassable qu'il a laissé les téléspectateurs complètement confus. Quel chef-d'œuvre, des goûts que nous ne reverrons probablement jamais à la télévision. (Chris Evangelista)

20. Le Jinx

Le vrai crime a connu une explosion dans les années 2010, et The Jinx de 2014 était parmi les entrées les plus convaincantes du genre. Mais «convaincant» ne suffirait pas à lui seul pour faire cette liste: la série limitée de HBO sur l'excentrique Robert Durst s'est gravée dans le panthéon à travers des entretiens détaillés avec son sujet bizarre, une histoire vraie plus étrange que la fiction et une minuterie , "Merde sainte" fin que vous devez voir (ou, plus précisément, entendre) pour croire. Contrairement à de nombreux vrais projets criminels qui lèvent la main et ne peuvent pas fournir de réponses sur la vérité, les implications de cette finale ont eu des conséquences réelles et sont toujours en cours de tri aujourd'hui. (Ben Pearson)

19. Nathan pour vous

Le comédien Nathan Fielder vise toutes les émissions de télé-réalité axées sur l'amélioration des entreprises, la rénovation de maisons et la rénovation de la vie des gens avec Nathan For You. Dans la série, Nathan prétend être un expert en affaires qui peut aider à relancer les entreprises en difficulté afin d'augmenter leurs ventes et de tout changer. L'hilarité vient du fait que Fielder propose des idées vraiment bizarres pour aider ces entreprises, et pour une raison quelconque, ces personnes acceptent de les suivre. L'éclat de l'émission est indéniable, car plusieurs saisons présentent des innovations commerciales qui sont devenues virales en ligne avant même la diffusion des épisodes en question. Combinez cela avec le fait que Fielder exécute tout cela sans jamais casser son personnage sec et maladroit, et vous avez l'un des spectacles les meilleurs, les plus drôles et les plus innovants de la décennie. (Ethan Anderton)

18. Key & Peele

Les sketchs comiques sont un sou par douzaine sur Comedy Central, mais peu ont pénétré le zeitgeist de la culture pop avec autant de succès que Key & Peele. Créée par et mettant en vedette les comédiens Jordan Peele et Keegan-Michael Key, la série couvre un large éventail de cibles comiques, allant des parodies de films à la satire politique. Mais ce qui rend vraiment Key & Peele si spécial, c'est leur perspective unique sur la société à travers les yeux de deux hommes noirs. L'émission ne repose pas uniquement sur cette perspective, mais elle aide sans aucun doute le duo à puiser dans un côté de la comédie que nous n'avons pas vu depuis le spectacle de Chappelle, et rarement vu à la télévision en général (mais heureusement, cela a changé plus au fil du temps). ans). Il y a quelque chose pour tout le monde à Key & Peele, et un grand nombre de leurs croquis sont devenus viraux en ligne, ce qui est une réussite de nos jours avec trop de contenu en ligne. (Ethan Anderton)

17. La hantise de Hill House

À première vue, The Haunting of Hill House semble être une opportunité perdue car il ignore presque complètement le texte du roman fantôme classique de Shirley Jackson. Mais une fois passé, vous découvrez l'une des explorations les plus émotionnelles du genre horreur de mémoire récente. Mike Flanagan est un maître de l'équilibre entre la chair de poule et le pathétique, et Hill House pourrait en être le meilleur exemple. En explorant le passé et le présent troublés de la famille Crain, The Haunting of Hill House dresse un portrait de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Le reste est des confettis. (Chris Evangelista)

16. Les Américains

Il y a eu d'innombrables films sur des espions infiltrant un gouvernement étranger, mais peu l'ont fait du point de vue des ennemis des États-Unis d'Amérique. La série originale de FX The Americans suit Matthew Rhys et Keri Russell comme deux espions du KGB dans un mariage arrangé qui se font passer pour des Américains dans la banlieue de Washington, D.C., peu de temps après que Ronald Reagan est élu président. Ils ont des enfants, ignorant le vrai travail de leurs parents. Et au fil du temps, il devient plus difficile d'accomplir leur travail à mesure qu'ils se familiarisent avec un style de vie américain, d'autant plus que ce faux mariage commence lentement à se sentir comme un vrai. Contrairement aux émissions comme 24 ou Homeland, c'est une combustion lente, presque comme Mad Men rencontre la guerre froide. Avec une écriture incroyable, des performances fascinantes et une tension sans cesse croissante, cette série méritait beaucoup plus d'attention de la part des électeurs Emmy tout au long de sa course, et c'est absolument l'un des spectacles les plus convaincants des 10 dernières années. (Ethan Anderton)

15. Atlanta

Je vais retirer la carte hipster et dire que je suis la carrière de Donald Glover depuis les jours de Derrick Comedy, et après avoir vu un aperçu de son dynamisme et de son ambition, il était évident qu'il allait se tailler une fascinante cheminement de carrière. Mais le rappeur / acteur / écrivain / réalisateur à plusieurs traits d'union a poussé les choses au niveau supérieur avec Atlanta, une émission qui capture un ton complètement unique qui n'a jamais été à la télévision auparavant. Faites-vous plaisir et cherchez l'épisode "Teddy Perkins" si vous ne l'avez pas vu. Une fois que vous l'aurez fait, vous ne l'oublierez jamais. (Ben Pearson)

14. Game of Thrones

Aucune autre émission n'a dominé les 2010 plus que Game of Thrones. Il a captivé le monde, est devenu un phénomène international au niveau de quelque chose comme Star Wars et nous a donné de multiples saisons de télévision irréprochables. Les deux dernières saisons ont souffert en comparaison; il semblait vraiment que les showrunners voulaient juste en finir avec ce truc gargantuesque, et il est difficile de les blâmer complètement après y avoir passé une décennie de leur vie. Mais malgré la fin de la division, les sommets de cette émission étaient hors de ce monde et ont établi Game of Thrones comme l'une des premières propriétés de toute la culture pop. (Ben Pearson)

13. BoJack Horseman

Avec son accent sur la narration axée sur les personnages et son audace à faire des choix qui ont changé à jamais la forme de la série, BoJack Horseman a rapidement prouvé qu'elle ne ressemblait à aucune autre série animée à la télévision américaine. Cette émission sur Netflix, à propos d'un ancien acteur de comédie dramatique déprimé et alcoolique, était aussi drôle que les Simpsons pendant ses années d'or. Et peut-être plus important encore, il a été prouvé qu'il ne se contentait pas d'être juste drôle – aucun autre spectacle animé n'a cette décennie été pour l'audace formelle, racontant des histoires d'une manière qui non seulement pousse l'animation à ses limites, mais ne peut être racontée qu'à travers l'animation . Voici une comédie animée qui tire pleinement parti de son support, n'appuie jamais sur le bouton de réinitialisation et a tristement appris à livrer des coups de poing brutaux pour s'assurer que les battements dramatiques atterrissent avec la force requise. Chef-d'oeuvre. (Jacob Hall)

12. Poupée russe

Natasha Lyonne (Orange est le nouveau noir) s'est lassée d'attendre qu'Hollywood lui présente quelque chose de bien, alors elle a co-créé un spectacle génial. Lyonne possède chaque image dans laquelle elle apparaît dans Russian Doll, se frayant un chemin à travers New York en tant que conceptrice de jeux vidéo grossière qui se retrouve soudainement à revivre la même nuit encore et encore. Mais cette série dramatique apporte une touche innovante à la formule du Jour de la marmotte et aboutit à un lien émotionnellement résonnant entre deux personnages qui mène l'histoire à sa conclusion émouvante et mémorable. (Ben Pearson)

11. Tchernobyl

Tout ce que je savais de Tchernobyl, c'est qu'il y a eu une catastrophe nucléaire dans les années 80. Puis vint la mini-série de HBO, créée par Craig Mazin. Se concentrant sur plusieurs perspectives différentes de la catastrophe et la tentative de la contenir, la saga poignante de Mazin se concentre sur la façon dont tout cela était horrible – rendu d'autant plus troublant par le refus du gouvernement russe de faire face aux faits. En soulignant cela, Mazin établit un parallèle avec notre propre époque politique troublée, en disant: «Voici ce qui peut arriver lorsque les gouvernements sont entre les mains d'hommes délirants avec leur propre ensemble de faits alternatifs.» Tchernobyl est si inquiétant que je vais probablement ne le regarde plus jamais – mais je ne l'oublierai jamais non plus. (Chris Evangelista)

10. American Vandal

À première vue, American Vandal semble avoir la prémisse mince d'un mauvais croquis de Saturday Night Live. La série de faux documents Netflix suit un club AV intrépide du lycée alors qu'ils lancent une enquête sur le dessin de pénis sur des dizaines de voitures dans le parking de l'école. L'école se penche immédiatement sur l'épuisement professionnel de la classe (Jimmy Tatro), que le documentariste en herbe Peter (Tyler Alvarez) croit être accusé à tort. American Vandal aborde son sujet absurde avec une gravité sombre, ce qui donne lieu à des morceaux de comédie à couper le souffle qui impliquent de longues et sérieuses discussions sur les poils de balle. Mais au cours de ses deux saisons, American Vandal transcende sa prémisse de croquis SNL trop longue lorsqu'il se déplace de l'intestin au cœur – offrant un instantané étonnamment authentique et poignant du lycée à l'ère des médias sociaux. (Hoai-Tran Bui)

9. Mindhunter

Mindhunter est la meilleure chose que Netflix a pour eux. David Fincher prête sa direction – et son style – à cette série sur l'aube du profilage criminel et l'obsession du pays pour les tueurs en série. Élégant, dérangeant et plein de grands films, Mindhunter est si spécial car ce n'est pas une procédure policière typique. Les crimes ne sont ni glorifiés ni sensationnalisés. Et les hommes de loi ne courent pas autour de tirer des fusils. Au lieu de cela, ils sont assis, débordant de paperasse ou se livrant à des entretiens, essayant de classer l'inclassable. (Chris Evangelista)

8. Fleabag

Briser le quatrième mur, à ce stade, est devenu un dispositif de narration surutilisé – avec des émissions de télévision ou des films brisant de manière flagrante la barrière invisible entre le public et le sujet souvent à la légère. Mais Fleabag, la comédie noire dévastatrice, caustique et déchirante de Phoebe Waller-Bridge, basée sur sa célèbre pièce d'une femme, ne se contente pas de briser le quatrième mur, mais détruit complètement le concept. Nous ne sommes pas seulement les voyeurs de la représentation de Fleabag de l'autodestruction gratuite d'une femme, mais des facilitateurs – les amis imaginaires auxquels le protagoniste sans nom de Waller-Bridge fait un clin d'œil alors qu'elle coupe une séquence d'autodestruction à travers Londres pour faire face à celle de son meilleur ami décès. La caméra est sa béquille autant que son amie, et nous nous retrouvons enracinés pour le mauvais comportement de Fleabag autant que nous nous moquons d'elle. C'est un démontage net, drôle et frais du personnage féminin souvent glorifié et qui tourne la caméra vers nous-mêmes. (Hoai-Tran Bui)

7. Brooklyn Nine-Nine

Les meilleurs acteurs de sitcom se sentent comme une famille, des personnes que vous accueillez régulièrement dans votre maison pour vous faire sentir bien dans votre peau et dans le monde. Et aucun casting ne ressemble plus à une famille, plus à des invités bienvenus dans votre maison qu'à l'ensemble de Brooklyn Nine-Nine. Sérieuse et douce et hilarante, la série de Dan Goor sur les flics de NYC adorables (et sacrément bons dans leur travail) a commencé fort et n'a fait que se renforcer, ne générant jamais de faux conflits quand elle pouvait miner l'humour de personnes qui s'aiment et se mettent à faire le bien chose. Et contrairement à d'autres télévisions de bien-être, Brooklyn Nine-Nine présente autant de bravoure que d'esprit, abordant les problèmes sociaux avec une férocité et une honnêteté qui manquent même dans les drames les plus prestigieux. (Jacob Hall)

6. Choses plus étranges

Stranger Things peut s'appuyer sur la nostalgie des années 1980 pour une partie de son attrait, mais vous ne pouvez pas nier que la série a également fait un travail incroyable en créant un ensemble de personnages que le public est venu embrasser et aimer un peu en peu de temps. période de temps. Ce n'est pas souvent qu'un spectacle avec seulement trois saisons à son actif est si vénéré, mais la base de fans de cette série est énorme, et c'est l'un des plus grands succès de Netflix. En fait, ce pourrait être la première émission produite par Netflix qui a prouvé qu'elle pouvait créer une programmation originale qui ne reposait pas sur des données démographiques de niche. Il est facile d'appeler Stranger Things une arnaque d'innombrables films des années 1980, mais comme il y a eu beaucoup de films et d'émissions de télévision qui ont essayé de s'appuyer sur la nostalgie avec beaucoup moins de succès, cette série mérite un crédit pour avoir réussi ce qu'elle a jusque là. (Ethan Anderton)

5. Mieux appeler Saul

Lorsque Better Call Saul a été annoncé pour la première fois, j'étais sceptique. Cela m'a semblé être une saisie d'argent évidente dans l'espoir de surfer sur la popularité du Breaking Bad qui se terminait alors. Mais quand le spin-off / prequel est arrivé, je suis devenu un converti presque immédiat, au point où je pense maintenant que la série est meilleure que Breaking Bad. Plutôt que d'essayer de remplir les blancs, Saul forme à la place ses propres histoires, se plongeant dans l'histoire de Jimmy McGill, alias Saul Goodman (Bob Odenkirk), qui est décrit comme un bon gars qui ne fait que faire la mauvaise chose. Mieux encore, la série regorge de nouveaux personnages formidables, en particulier Rhea Seehorn dans le rôle de Kim Wexler, le seul véritable ami de Jimmy qui regarde impuissant alors qu'il se transforme lentement en l'avocat louche que nous avons rencontré dans Breaking Bad. (Chris Evangelista)

4. Hannibal

Disons-le simplement: Hannibal n'est pas seulement la meilleure émission de télévision d'horreur de la décennie, mais peut-être la meilleure émission de télévision d'horreur de tous les temps. Trop éphémère pour décevoir et trop ambitieuse pour ne jamais nous surprendre, la réinvention par Bryan Fuller du méchant littéraire et cinématographique emblématique a été un régal sanglant tout au long de ses trois saisons, changeant de genre et de ton comme une ballerine glissant gracieusement sur une scène gore. Je me souviens des viscères et de la façon dont l'émission a repoussé les limites de la violence à la télévision. Je me souviens des personnages, animés par un ensemble d'acteurs si sacrément doués pour apporter la vérité et l'honnêteté à l'absurdité. Je me souviens de la bravoure, de la confiance du spectacle dans le public à suivre alors qu'il posait ses pièges et attendait de les faire jaillir. Quelle expérience ce fut. (Jacob Hall)

3. Barry

Tout le monde savait que Bill Hader était drôle de ses jours à Saturday Night Live, et peut-être même que certains d'entre nous savaient qu'il avait des côtelettes dramatiques en le voyant dans des films indépendants comme The Skeleton Twins. Mais Barry a prouvé que même ses plus grands fans l'avaient sous-estimé. Hader donne une performance captivante, conflictuelle et très drôle en tant que tueur à gages qui veut désespérément laisser cette vie derrière lui et devenir acteur, et bien que la première saison de la série ait été formidable, la deuxième saison est encore meilleure. Je n'ai jamais vu cette combinaison de déchirante et hilarante auparavant, mais c'est à peu près parfait. (Ben Pearson)

2. Le bon endroit

Je sais toujours que je suis entre de bonnes mains lorsque je m'assois pour regarder un spectacle de Michael Schur. Le vétéran du Bureau, qui a créé Parks and Recreation et co-créé Brooklyn Nine-Nine, a un véritable amour et un respect pour ses personnages, et en dessous des attributs de genre de tout projet sur lequel il travaille, il y a toujours un message résonnant à propos de l'amour et de la gentillesse dans le monde. The Good Place est son émission la plus ambitieuse à ce jour, et c'est un miracle que n'importe quelle comédie de réseau d'une demi-heure puisse être à la fois dense, drôle et émotionnelle. C'est – pas d'hyperbole – l'une des plus grandes émissions de télévision de tous les genres. (Ben Pearson)

1. Watchmen

Les gardiens n'avaient pas le droit de travailler. Une suite (et sournoisement, aussi une préquelle) de la bande dessinée la plus influente de tous les temps? Situé à Tulsa, Oklahoma? Vraiment? Mais cette série HBO a clairement montré que cela signifiait des affaires dès la sortie de la porte, en posant continuellement des questions difficiles, en fournissant des réponses révélatrices et en incorporant des commentaires sages sur l'âme même de l'Amérique au fond d'une histoire pulpeuse, glorieusement étrange et finalement sans vergogne. sur les dangers de la nostalgie. Les gardiens se sont balancés pour les clôtures avec chaque épisode, chaque idée audacieuse et chaque concept sauvage. Et c'est connecté. Avec force. Encore et encore et encore. Damon Lindelof a trouvé le point à mi-chemin entre Lost et The Leftovers. Et c'est parfait. (Jacob Hall)

