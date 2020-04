Les 26 programmes que vous avez vus sur Canal Once dont vous ne vous souvenez sûrement plus

Une caractéristique de l’être humain est de se souvenir du passé. La première fois que vous avez fait du vélo, votre premier jour à l’école, votre première chute et d’innombrables premières fois que vous ne finiriez jamais de compter (ou de vous souvenir). Pour le meilleur ou pour le pire, l’esprit garde des souvenirs, comme une sorte de fichiers qui restent et que lorsque vous vous y attendez le moins, sautez dans la mémoire pour vous donner ce coup nostalgique et donc, une histoire derrière cette mémoire.

Cette fois, ce sont des programmes et des dessins animés que nous avons vus quand nous étions enfants. Depuis que nous sommes rentrés de l’école, nous nous sommes installés sur la chaise, Nous avons allumé la télévision et recherché Canal Once, dont le contenu à cette époque était bien sélectionné et même créé des programmes pour divertir les plus petits.

C’est toujours le cas, mais la qualité qu’avaient les dessins animés à l’époque n’est plus la même qu’aujourd’hui. À cette époque, les programmes et les dessins animés provenaient non seulement du Mexique, mais de différentes parties du monde. Il s’agissait d’une compilation d’histoires basées au Royaume-Uni, en Finlande, en Suisse, en France, au Chili, au Canada, aux États-Unis et plus encore.

Il y avait aussi ces émissions originales de la station de télévision de l’Institut national polytechnique et bien, ne pas entrer dans les détails et avec la belle nouvelle du retour attendu de Pingu à la programmation de la chaîne, nous vous laissons ici un recueil de tous les programmes dont on se souvenait et qui appartenaient autrefois à Canal Once, non sans d’abord dire que il y en a qui diffusent encore le week-end.

Pingu

Un pingouin nommé Pingu qui vivait au pôle Sud avec sa famille et qui avait un meilleur ami ou mieux dit, un phoque nommé Robbie, avec un caractère fort et qui à plusieurs reprises vit des expériences quotidiennes mais en même temps, par la vie quotidienne , ils sont drôles. Comment oublier que même si vous ne compreniez rien, vous riiez avec ce genre de clairon comme forme de langage! Il y a aussi la merveille que c’était aux enfants de voir des figurines de pâte à modeler en mouvement. Au-delà d’une création animée basée sur les illustrations de l’italien Tony Wolf, il s’agit des premiers pignons du stop motion. Quelque chose que nous ne pensions pas à l’époque, mais qui est maintenant incroyable.

Mona le vampire

Merci onze! Mona Parker était un autre des compagnons de tous les enfants nés dans les années 90. L’intrigue de la série portait sur les aventures de Mona et de ses amis contre les forces surnaturelles. Un dessin animé britannique qui avait 65 épisodes qui nous a toujours très divertis.

Tracey McBean

Cette série australo-américaine créée par Mary Small, raconte les événements quotidiens d’une fille nommée Tracey McBean qui a constamment eu des ennuis grâce à son goût imparable pour inventer des choses. Certaines expériences se sont bien déroulées, d’autres mal mais au final il y a toujours eu une solution … ou quelque chose comme ça. La série avait 76 épisodes répartis sur 38 programmes.

KaBlam!

Minisérie d’une grande série … c’est KaBlam!, Un programme qui montrait que les histoires partaient des choses les plus étranges et qu’en plus d’avoir des dessins animés, il y avait aussi des jouets. 48 épisodes diffusés de 1996 à 2000 sur quatre saisons.

James Two Two

Les aventures d’un petit leader qui analyse rapidement toute situation et trouve des moyens créatifs de résoudre les problèmes. C’était Jacobo Dos Dos, un dessin animé qui comptait 62 épisodes répartis sur cinq saisons de 2003 à 2006.

Aventures d’une mouche

Dans plusieurs épisodes qui ont été transmis entre un programme et un autre, une mouche a connu diverses aventures. Tout comme Pingu, elle ne parlait pas non plus et c’est ce qui a fait le grand. Cette série est basée sur une bande dessinée française de Lewis Trondheim appelée La Mouche, qui a ensuite été adaptée au Canada en 1999.

Les Mystères de Moville

Une production du Canada et des États-Unis qui, dans sa version originale, mettait Frankie Muniz dans le rôle de Moville. Il a duré une saison de 26 épisodes diffusés de 2002 à 2003.

Les contes de la rue Broca

Ce dessin animé français racontait plusieurs histoires avec une morale. Les enseignements, au-delà d’être banaux, avaient une grande philosophie adaptée aux simples dessins animés. Le responsable de toute cette anthologie de ces 13 histoires était Pierre Gripari. Les histoires ont ensuite été illustrées par Claude Lapointe et finalement présentées à la télévision française en 1995. Celui qui a d’abord raconté les histoires était M. Pierre, qui est apparu pendant deux saisons en 26 épisodes de 13 minutes pour éduquer les deux enfants de M. Said, qui avait un magasin et c’est là que toute la magie s’est produite. Au moins de l’histoire. À Canal Once, ils ont passé deux fois de suite, pour une durée d’une demi-heure.

Lapin tranquille

Un peu comme The Adventures of a Fly, le Silent Bunny est une production qui compte 39 épisodes répartis en trois saisons de 2001 à 2003. Le thème concerne un lapin jaune et sa vie dans la grande ville, plus précisément à Ottawa, au Canada.

Moomin

À l’origine des personnages de l’écrivain et dessinateur finlandais Tove Jansson, le livre et la série de bandes dessinées, ils ont ensuite été adaptés en une série de dessins animés. Au cours de 104 épisodes, les aventures de Papa Moomin et de sa famille ont été racontées. Ces chapitres ont été diffusés de 1990 à 1992, et par la suite leur popularité a été telle qu’ils ont sorti quelques films et sont maintenant en pourparlers pour sortir de nouveaux épisodes.

Kipper

“Son nom est Kipper … et une grenouille à ses côtés est passée” Cette série est également née de plusieurs livres du même nom. Tous les personnages des histoires sont également apparus à la télévision. Basé sur les livres de l’écrivain britannique Mick Inkpen, qui, après être devenu un dessin animé, a remporté le prix BAFTA de la meilleure animation pour les enfants. Sa durée était de 10 minutes, avec 78 épisodes transmis de 1997 à 2000.

Babar l’éléphant

Babar l’éléphant est en fait basé sur le livre pour enfants L’histoire de Babar, créée par le français Jean de Brunhoff. Il a hérité de l’histoire de ce personnage à son fils Laurent qui pendant sept décennies a continué à lui donner la vie. Le dernier volume à paraître était Babar à Paris. À partir de 1969, Laurent adapte les histoires de son père au format de télévision et enfin en 2010, le producteur Temple Hill Entertainment (de la saga Twilight) produit un film.

Ernest le vampire

De 1989 à 1991, Ernesto le vampire est devenu notre vampire préféré. Ce dessin animé est français et d’une durée de 2h30, on a vu comment Ernesto avait un problème avec les gens. Il était confiant et lâche, mais malgré cela, il avait certaines choses qui faisaient de lui un personnage auquel vous pouviez vous identifier. En fin de compte, toujours, au cas où vous ne vous en souvenez pas, il retournait toujours à sa poitrine pour dormir. Ernesto a eu deux saisons, le premier était composé de 13 épisodes et le second de 117.

Bizbirije

Qui ne voulait pas être un bizbireportero pour apparaître à la télévision ou être un envoyé spécial pour enquêter sur les paleterias, les films, les parcs ou toute autre chose d’intérêt? C’était certainement une merveille à laquelle beaucoup se sont appliqués, mais peu ont réussi à appartenir. Il s’agit d’une production originale de Canal Once qui a commencé à être diffusée en 1996.

Sabu Mafu ou Zoboomafoo

Une série américaine où vous pourrez découvrir les animaux. Pour 65 épisodes, ce spectacle créé par les frères Chris et Martin Kratt vivaient avec Sifaka, mieux connu sous le nom de Sabu Mafu.

La sorcière désastreuse

Mildred Muddle, Ethel Hallow et tous les ennuis que je lui causais parce qu’elle voulait juste la contrarier. Cependant, à sa fortune Mildred était un prodige de sorcière et ses professeurs l’ont vu. Pendant trois saisons diffusées de 1998 à 2001, nous nous sommes identifiés à cette maladresse et enfin, pour la dernière saison, Le Royaume-Uni nous a donné un Mildred beaucoup plus talentueux à la Cambridge University of Magic, où elle rencontre à nouveau Ethel, qui est maintenant l’une des actrices les plus reconnues, en particulier pour son rôle dans The Theory of Everything, aux côtés d’Eddie Redmayne. .

Charlie et Lola

Charlie et Lola sont les protagonistes d’une série de livres pour enfants de l’auteur anglais Lauren Child. Plus tard, un programme télévisé a été créé dont le but était de promouvoir des valeurs telles que l’amitié, l’optimisme, l’innocence et la gentillesse envers les enfants. La première saison avait 26 épisodes et a été diffusée en 2005, la seconde a également eu 26 épisodes et a finalement été interrompue sur Canal Once en 2014.

Le canapé de Valentina

Comment oublier la famille Valdés Valdivia qui avait des noms avec «B» et «V» ou mieux dit, les dessins incroyables que Valentina a faits pour illustrer ses histoires ou l’insupportable Carla Camino qui a tenté d’arracher son amie Mariana. La première émission a eu lieu en 2002 et a eu deux saisons, plus tard, pour la troisième et dernière, Valentina revient beaucoup plus grande, développée et en 2005, cette histoire créée par Patricia Arriaga-Jordán est terminée. Avec 52 chapitres, la famille mexicaine a réussi à pénétrer le cœur et l’esprit de chacun.

Le monde de Beakman

Il n’y a pas grand-chose à dire à ce sujet, sauf que nous avons adoré apprendre la science et les faits amusants de la manière la plus dégoûtante et intelligente possible. Théorie de la gravité? Beakman l’a expliqué. Il y avait aussi ces expériences à domicile qui, à plusieurs reprises, vous ont aidé à sauvegarder vos projets élémentaires. Vous souvenez-vous du volcan qui a éclaté? Avec quatre saisons et 91 épisodes, cette série américaine est là pour rester dans la mémoire de tous.

31 minutes

Des chansons basées sur des personnages tels que «Ma poupée m’a parlé» et d’innombrables autres choses de cette série télévisée chilienne et groupe musical pour enfants qui a eu quatre saisons dans lesquelles il raconte les aventures d’une équipe d’un journal moins prestigieux dirigé par Tulio Treviño. . À son actif, il a eu quatre saisons et 68 épisodes qui ont été diffusés de 2008 à 2014, cependant, ils restent actifs avec plusieurs concerts dans lesquels ils interprètent des chansons de la série.

Doug

Une série américaine des années 90 qui vous apportera sûrement de bons souvenirs. L’histoire parle d’un garçon de 11 ans qui a un chien nommé “Côtelettes” qui agit comme un être humain et qui vit des situations différentes avec son meilleur ami Tito et son béguin, Patti. Pendant sept saisons et 117 épisodes, nous avons vu ce garçon éprouver divers désordres selon son adolescence.

Franklin

Franklin, la tortue … était une autre des séries d’enfance les plus appréciées de beaucoup: bien qu’il ne soit pas le plus audacieux des personnages, la série était des plus divertissantes. Son origine est du Canada et son dernier numéro était en 2004 après sept ans.

Arthur

Cette série canado-américaine basée sur des livres écrits et illustrés par Marc Brown, Il a fait ses débuts en 1996 et se compose de 17 saisons avec un total de 205 épisodes.

Titch

Ce programme stop motion, comme Pingu, appartenait au Royaume-Uni et parlait des aventures d’un enfant avec son chat. Il portait des bottes rouges et un pull bleu. La diffusion de cette série comprenait deux saisons et 39 épisodes.

Graphites

Est-ce que quelqu’un se souvient des dessins les moins gracieux du monde mais qui se sont avérés aussi ingénieux que possible à la télévision? Graphites est l’histoire de deux frères, Stacy et Bradley, qui devra faire face à une série de situations au fur et à mesure de leur croissance. Avec 39 épisodes, cette série d’animation canadienne créée par Robin Steele et Brianne Leary, a été active de 1996 à 1999.

Mon grand ami bleu

Awww, qui ne voulait pas parler au Grand Ami Bleu? Cette série télévisée a été diffusée sur Canal Once et parlait des aventures d’Ana, Azul et Reloj.