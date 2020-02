Les 3 acteurs annoncés jusqu’à présent pour le pilote DC Comics d’Ava DuVernay à HBO Max

Ava DuVernay est toujours réservée et occupée, et son prochain projet est un DC Comics. Il s’agit de son deuxième projet DC Comics, car elle dirigera également le film New Gods. Pour HBO Max, elle dirige le pilote pour DMZ et exécutera le projet s’il passe en série.

Le pilote est écrit par son showrunner potentiel, Roberto Patino. Jusqu’à présent, DMZ a joué trois acteurs dans des rôles principaux.

Ava DuVernay | Frazer Harrison / .

Rosario Dawson

Rosario Dawson jouera le rôle principal de la série potentielle. Selon la description officielle de HBO Max, DMZ raconte le «voyage éprouvant de la féroce infirmière Alma Ortega (Dawson), qui sauve des vies tout en cherchant désespérément son fils perdu. Alors qu’elle affronte les gangs, les milices, les démagogues et les chefs de guerre qui contrôlent ce no man’s land sans loi, elle devient la source improbable de ce que tout le monde a perdu: l’espoir. »

Dawson a un long curriculum vitae qui comprend plusieurs projets basés sur des bandes dessinées comme Luke Cage de Marvel et Jessica Jones, c’est pourquoi le rôle principal dans DMZ semble être le projet parfait pour elle.

Dawson joue actuellement dans la série dramatique d’anthologie de USA Network, Briarpatch.

Benjamin Bratt

Tel que rapporté par Deadline, Benjamin Bratt jouera le personnage de Percy Delgado, décrit comme «le leader populaire – et mortel – de l’un des gangs les plus puissants de la DMZ. “Delgado veut gouverner la DMZ et la description appelle le personnage” un homme follement magnétique, affable et tout aussi influent. “

Bratt est connu pour ses rôles dans la série télévisée Law & Order et Private Practice. Il a également joué dans des films comme Miss Congeniality, Traffic, Catwoman et Marvel’s Doctor Strange.

L’acteur sort également d’un rôle régulier de série dans le drame musical de Fox, Star, dans lequel il interprète Jahil Rivera.

Freddy Miyares

DuVernay amène généralement un acteur de son dernier projet à son nouveau, ce qui explique pourquoi Freddy Miyares a été recruté. L’acteur en devenir a fait l’une de ses premières apparitions à l’écran en tant que version adulte de Raymond Santana dans la puissante série Netflix de DuVernay, When They See Us.

Le personnage de Miyares dans DMZ sera Skel, le “triggerman impitoyable” du gang dirigé par Bratt’s Parco. Le personnage est également décrit comme “un artiste de graffiti talentueux avec une profonde passion pour l’art, qui lui sert de lien durable avec son humanité dans un monde où la survie est basée sur le pouvoir”.

La production est actuellement en cours sur DMZ, et nous devrions savoir dans les prochains mois si elle sera commandée en série.