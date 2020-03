Les 3 acteurs MCU qui ont constamment donné les meilleures performances: les fans des Avengers pèsent

L’univers cinématographique Marvel possède sa juste part de personnages enivrants avec des acteurs talentueux en latex. Alors que plusieurs A-listers se sont inscrits pour rejoindre la soirée des super-héros – ajoutant à la liste sans cesse croissante et sans fin des Avengers et des méchants – qui s’est toujours présenté à l’occasion du MCU, maintes et maintes fois?

Projection «Avengers: Infinity War» de Marvel Studios | Paras Griffin / . pour Avengers: Infinity War

Quels acteurs MCU ont donné les meilleures performances de manière constante – restant fidèles au personnage à chaque tour, tirant sur nos cordes sensibles à chaque moment sombre, nous attirant pour chaque ligne de dialogue? En fin de compte, limiter la liste des acteurs potentiels n’est pas une tâche facile. Cependant, lorsque vous plongez dans une discussion en ligne sur «qui a donné les meilleures performances dans le MCU», quelques noms semblent apparaître plus fréquemment que d’autres. Cette liste visera à mettre en évidence les gagnants, mais en laissera malheureusement quelques-uns qui méritent d’être reconnus!

3. Chris Evans / Captain America

Rendre sympathique un surhumain moralement honnête, juste et altruiste n’est pas une tâche facile. Pour qui est ce tireur droit? Qui est-ce bon? Qui se lève pour être un héros quand tout le monde se tait (avant même que son physique ne puisse menacer)?

Chris Evans prend Captain America et le rend accessible; il le rend humain, alors que le personnage passe du sauveur désintéressé à l’homme qui comprend l’importance de l’individualisme, et que parfois, le sacrifice de soi doit passer après l’épanouissement personnel. Il se retrouve enfin avec Peggy Carter dans Endgame. En discutant d’Evans et de Rogers, les fans ont expliqué:

Je ne pense pas que la trilogie Cap aurait été un tel succès critique et commercial si elle n’avait pas eu un homme avec autant de gravité au centre.

Utilisateur Reddit

Chris Evans parce qu’il est la casquette parfaite

Utilisateur Reddit

2. Tom Hiddleston / Loki

Peu importe à quel point Loki peut sembler égoïste, quelle que soit la méchanceté qui s’abaisse au sein du personnage, Hiddleston parvient toujours à conserver et à transmettre le véritable centre du personnage. Loki est un personnage complexe avec un passé embrouillé par des sentiments d’infériorité; il a vécu sa jeunesse comme un paria. Mais, il est poussé, dans des circonstances extrêmes, à faire ce qui est bien. Dans Infinity War, il meurt du bon côté de l’histoire.

Tom Hiddleston, dans chaque épisode de Thor et mash-up MCU, joue facilement le filou trompeur, mais il s’installe de manière transparente dans l’homme brisé à la recherche des mauvais endroits pour la direction et la compréhension. Loki n’est pas un personnage facile à jouer, car il doit être relatable, mais mauvais, sympathique mais indigne de confiance; ses actions doivent être à la fois imprévisibles et inévitables, capturant toujours la double identité du personnage. Un fan a expliqué:

Hiddleston l’a toujours mis hors du parc et sa chimie avec Hemsworth est incroyable – il a pris un personnage que Marvel aurait pu (et aurait) facilement éliminé et l’a rendu intégral, et c’est remarquable.

Utilisateur Reddit

1. Robert Downey Jr. / Iron Man

Robert Downey Jr. et Iron Man sont devenus intimement liés au fil des ans. Les gens plaisantent souvent sur le fait que le personnage et l’acteur sont désormais fusionnés – inséparables dans leur description. Bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, le fait qu’il reste un consensus commun en dit long. RDJ portait la franchise et portait le personnage (de l’égoïste égoïste au sauveur désintéressé).

Downey a parfaitement incarné les manières de playboy milliardaire de Stark avant d’accepter une nature et une conduite familiales. Il est devenu une figure paternelle pour Spidey avant d’élever une fille et de se sacrifier pour sauver l’humanité. RDJ a toujours joué le personnage parfaitement – en utilisant la nature rapide du personnage comme moyen de caractériser et de conserver sa familiarité, tout en augmentant lentement sa profondeur, sa loyauté et sa vision du monde à travers une saga qui s’étend sur plus d’une décennie. Explication des fans

Si nous parlons de bonnes performances les plus constantes, c’est un coup dur pour moi entre Hiddleston et RDJ.

Utilisateur Reddit

Et RDJ, pour des raisons évidentes. Les gens croyaient que son arc était Tony parce qu’il était Tony. C’était un bon récit de rachat pour le personnage et RDJ – il a vendu le premier film et vous a donné envie de rooter à la fois le personnage et l’acteur.

Utilisateur Reddit

Chris Evans, Robert Downey Jr. et Tom Hiddleston n’ont jamais téléphoné dans une performance; ils sont arrivés prêts à incarner des personnages que les fans connaissent et aiment. Et, ils ont livré à chaque fois.