Les 3 principales raisons pour lesquelles Hulk doit retourner au MCU

Mark Ruffalo a récemment semblé suggérer que les jours de Bruce Banner dans le MCU ne seraient plus. Lors d’une apparition au Graham Norton Show, il a expliqué que Avengers: Fin de partie était “censé être la fin”, ce qui amène les fans à se demander si Bruce Banner ne reviendra jamais dans le paysage filmique de Marvel.

Mark Ruffalo en vedette alors que Hulk est vu arriver sur le tapis noir de la projection du film “Avengers: Infinity War” | Photo de Carlos Tischler / NurPhoto via .

Et, alors que le film final peut avoir endommagé le bras de Hulk au-delà de toute réparation et transformé le duo Banner-Hulk en un professeur fusionné Hulk, le voyage du personnage dans le MCU est loin d’être terminé. Il doit revenir pour trois raisons principales.

1. Hulk devrait transformer Jennifer Walters en She-Hulk

Dans les bandes dessinées, Bruce Banner est responsable de la transformation de sa cousine, Jennifer Walters, en She-Hulk. Et, bien que le paysage cinématographique n’ait pas obéi religieusement au matériel source, une telle introduction semble plausible – si ce n’est bénéfique à la façon dont Marvel Studios prévoit de gérer le MCU suivant Avengers: Fin de partie.

Le contrat de Mark Ruffalo n’a pas encore expiré. Il lui reste un film, mais peut-être que l’accord pourrait être renégocié pour tenir compte de deux ou trois épisodes d’une série Disney + (She-Hulk), permettant à Banner de transformer sa cousine, ainsi que de lui présenter les soupers qu’elle pourrait combattre. à côté, nous amenant aux prochaines raisons du retour de Hulk.

2. Bruce Banner peut servir de pont entre l’ancien MCU et le nouveau MCU

Si Bruce Banner reste dans le MCU, il peut servir de pont entre l’ancien et le nouveau. Il sera probablement l’un des seuls sauveurs de l’OG après la préquelle de Black Widow, Thor: Love and Thunder et Hawkeye. S’il est responsable de la transformation de Jennifer Walter en She-Hulk, il peut la présenter au capitaine Marvel, ce qui aidera à jeter les bases de l’A-Force – l’équipe féminine entièrement composée de Avengers que tout le monde attend.

Sans oublier, Bruce Banner fait ce truc de héros depuis un certain temps, et les débutants qui viennent définir le paysage peuvent avoir besoin d’un mentor avisé pour prêter main forte – qui mieux que le professeur Hulk? Qui mieux qu’un homme qui a affronté des menaces extraterrestres et des démons intérieurs, émergeant triomphants et compréhensifs? Cependant, toute cette situation de «démons intérieurs» nous amène à la dernière raison pour laquelle Hulk doit revenir.

3. Hulk mérite le rachat et un adieu plus significatif

Le dernier épisode de la saga Infinity a pratiquement transformé Hulk de Bruce Banner en l’outil du film pour le soulagement comique. Il a tapoté avec les jeunes et a pris des photos pour Instagram. De plus, le film suggère qu’il a fini par comprendre Hulk, coexistant avec la force puissante; Cependant, Banner est résilient pour permettre à la force de Hulk d’émerger, toujours honteux. Est-ce la vraie coexistence, ou l’esprit de Banner contrôle-t-il simplement le corps de Hulk?

Enfin, Captain America et Tony Stark ont ​​reçu des adieux satisfaisants, et les trois autres Avengers originaux recevront le feu des projecteurs sous la forme d’un film ou d’une série Disney +, mais le Hulk part juste en errant avec un bras fort et un bras endommagé? Le OG Avenger ne mérite-t-il pas plus? Ne mérite-t-il pas un petit rachat et un adieu révélateur de sa signification antérieure?