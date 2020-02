Les 41 meilleures chansons à écouter par une froide journée d’hiver

Pour citer l’acteur sans âge Paul Rudd dans le classique intemporel Oublier Sarah Marshall, “Oh, le temps dehors c’est le temps.” Oui, il fait en effet très beau temps de nos jours. Les froids matins d’hiver (et les après-midi, les soirs et les nuits), il est facile de se retrouver perdu dans une ambiance saisonnière. Le manque de lumière du soleil et les étendues de gris sur vos lignes de vue sont tout simplement mauvais pour votre santé. Il y a, cependant, une toute petite solution: écouter de la belle musique déchirante qui, même lorsque vous êtes coincé à attendre un train au milieu d’un froid tortueux de février, vous donnera l’impression d’être dans un environnement tragiquement cool film indépendant sur la difficulté de votre vie. Parce que, et nous le pensons sincèrement: c’est difficile. Il fait tellement froid! Ce sont nos 41 chansons préférées pour vous faire passer une journée hivernale torride.

«River» par Leon Bridges

Une voix si chaleureuse que vous oublierez que vous avez froid.

«Rendre quelqu’un heureux» par Jimmy Durante

C’est la dernière chanson de Sleepless à Seattle, donc si vous nous battez dessus, nous vous battrons.

«Juillet» de Noah Cyrus

Vous rappelle que juillet existe. Rappelle que juillet n’est pas si bien que ça, tout le temps.

«Ponts» de Broods

Maugrey et couveuse, tout comme vous dans cette grosse veste matelassée.

«Nuit et jour» d’Ella Fitzgerald

Vous ramène à une époque plus mignonne. Ella vous donne envie de faire cuire un gâteau à quelqu’un, ce qui est une bonne chose à faire en hiver, quand vous devez être à l’intérieur, de toute façon.

«California» de Joni Mitchell

Tout simplement parce que: Joni Mitchell.

«Charlie» de Mallrat

Avec des paroles comme celle-ci, c’est tout ce dont vous avez besoin pour les temps froids:

«Je veux du café pour le petit déjeuner, je veux des tasses de thé chaudes. Je vais t’aimer pour toujours, j’espère que tu t’échaufferas. “

«Big River» par Johnny Cash

Venez pour Johnny Cash et un amour romantique sans espoir; restez pour la ligne «cavortin» à Davenport », une utilisation de l’assonance si enthousiaste que nous pensons que vos professeurs d’anglais pourraient même l’aimer.

«Younger – Kygo Remix» de Seinabo Sey et Kygo

Une chanson qui donne l’impression d’être l’été tout le temps.

‘Once I Was Loved’ de Melody Gardot

Pouvons-nous simplement dire que c’est l’une des plus belles chansons de tous les temps? Essayez de ne pas pleurer dans le train.

«Empty (Live)» de Ray LaMontagne

“Vide” n’est pas ce que vous ressentirez émotionnellement après avoir écouté cette chanson, vous savez?

«Un changement va venir» de Sam Cooke

Parce que nous avons tous besoin de cet espoir pour le printemps. Et mon Dieu, quelle chanson classique.

‘Don’t Cry For Me’ de Cobi

Mais vraiment, ne pleure pas: s’il fait trop froid, les larmes gèleront directement sur tes globes oculaires.

«Merci» de Led Zeppelin

Une chanson sur l’amour si simple et si belle que vous pourriez mourir.

«NEVERALONE» de Raury

Un rap introspectif pour une journée nuageuse.

«Mérite d’être aimé» par Zak Abel

Tu fais! Nous faisons tous!

«Ma prière» de Roy Orbison

Bon de câliner un être cher à. Ou, vous savez, une couverture lestée.

«Surprenez-vous» de Jack Garratt

Vous pourriez juste, quand vous écoutez cette chanson.

«Mettez-vous derrière moi Satan» par Ella Fitzgerald

Ooh, le diable! Il a inventé l’hiver, non?

«Pray You Catch Me» de Beyonce

Nous nous souvenons tous de la qualité de la limonade, non?

«The Light» de The Album Leaf

Si la chanson qu’ils nous faisaient pâlir devant Olivia et la relation scandale du président Fitzgerald ne vous met pas dans vos sentiments, qu’est-ce qui le fera?

«1950» par King Princess

«Jouer 1950», bien que problématique, semble plus mignon en hiver.

«This Bitter Earth» par Dinah Washington

“A quoi sert l’amour que personne ne partage?” Woof, Dinah.

«Travail» de Charlotte Day Wilson

Parfait pour une romance hivernale. Restez à l’intérieur et buvez du cacao chaud pendant que vous rêvez d’avoir des enfants.

«No One’s Gonna Love You» de Band of Horses

Le reste des paroles devrait être inclus dans le titre: “personne ne va t’aimer autant que moi” – beaucoup moins sombre.

«Fallingwater» de Maggie Rogers

Quelque chose dans la structure des accords vous rendra reconnaissant, et nous ne pouvons pas l’expliquer davantage.

«Mona Lisas et Mad Hatters» d’Elton John

Nous le recommandons particulièrement si vous vivez à Spanish Harlem.

«Wicked Games – Live At Kilkenny Festival» de James Vincent McMorrow

Vous êtes prêt à ressentir, mon frère?

«Dream» de Roy Orbison

«Les choses ne sont jamais aussi mauvaises qu’elles le paraissent», nous rappelle Roy. C’est vrai; tout se termine, y compris février.

«Cocky Af» par Megan Thee Stallion

Vous aurez besoin de vibrations féroces et agressivement confiantes pour affronter le refroidissement éolien avec tout espoir de survie. Megan du Texas vous protège.

«Incident orchestré» de Gramatik

Rend tout ce que vous voyez sur votre promenade au travail comme une œuvre d’art dirigée.

«Comment disparaître» de Lana Del Rey

Comment va Lana Del Rey des années 1970, et maintenant aussi? Explorer.

«Gravity – Live at the Nokia Theater» de John Mayer

Nous détestons que nous devons recommander John Mayer, mais malheureusement, son talent brille vraiment dans un cadre live!

«Magic Marker» de Craig Finn

“Certains soirs, ça fait du bien d’écrire votre nom.”

«Ilomilo» de Billie Eilish

Pourquoi cet adolescent court-il autour de nous culturellement?

“Le seul garçon vivant à New York” par Simon & Garfunkel

“Je n’ai rien à faire aujourd’hui que sourire”, est le meilleur programme dont un New Yorkais (ou n’importe qui) puisse rêver.

«Girls» par Animal Collective

Bon, long, bruit dans les oreilles. Comme une tempête de neige ou quelque chose.

«Shrike» de Hozier

Avez-vous déjà entendu quelque chose de plus à la fois irlandais et électrisant sexy? (Ou est-ce juste toutes les chansons de Hozier?)

«Jealous» de Labrinth

Non recommandé pour ceux qui traversent une rupture récente. Juste tout le monde.

«La Belle Fleur Sauvage» de Lord Huron

La nature, c’est si joli. Imaginez-être capable de voir les feuilles et les fleurs.

«Into the Mystic» de Van Morrison

En écoutant celui-ci, regardez les vagues s’écraser sur une falaise par une journée venteuse. Vous savez, si vous le pouvez. Ce serait idéal, pour l’ambiance!