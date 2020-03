Les 49ers rumeurs veulent que QB ne soit pas nommé Tom Brady

Les plans d’agence libre de Tom Brady ont été fortement théorisés au cours des derniers mois.



Lorsque Tom Brady prendra sa retraite, il deviendra probablement le plus grand joueur de football de tous les temps. Ses nombreux records et six championnats du Super Bowl font de lui un concurrent facile pour l’honneur. Cette année, il s’est retrouvé dans une situation particulière. Pour la première fois de sa carrière, il est joueur autonome. Il y a une réelle possibilité que Brady se retrouve avec une équipe qui ne s’appelle pas les New England Patriots. Si cela devait se produire, la ligue serait modifiée de manière très significative.

Au cours de la semaine dernière, il y a eu des théories selon lesquelles Brady pourrait réellement signer avec les 49ers de San Francisco. Au cours de l’épisode de ce matin de Get Up !, Dianna Russini a abattu les rumeurs des 49ers et a affirmé que l’équipe regardait en fait un autre quart-arrière. Il se trouve que QB est Kirk Cousins.

Cousins ​​a des liens avec l’entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan, ce qui aurait du sens. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs bien qu’il semble que la théorie ait un certain mérite. Jimmy Garoppolo a disparu dans le Super Bowl et Shanahan cherchera très probablement à améliorer son personnel si Jimmy G voit un peu de régression.

