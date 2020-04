Les 5 films préférés d’Ed Helms

Exclusivité CS: 5 films préférés de flic d’Ed Helms

Le jour est arrivé pour le prochain Ed Helms (La trilogie de la gueule de bois) véhicule de comédie Café & Kareem, qui est maintenant disponible en streaming sur Netflix! ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter 1: 1 avec le Bureau alun pour discuter de ses cinq films flics préférés, et vous pouvez consulter les réponses de la star ci-dessous!

Dans la comédie torride et copain Café & Kareem, Kareem Manning, douze ans, engage un criminel pour effrayer le nouveau petit ami de sa mère, un officier de police de Detroit inepte nommé James Coffee. Cependant, le plan de Kareem se retourne contre lui, forçant Coffee et Kareem à faire équipe afin de se sauver de la cheville ouvrière la plus impitoyable de Detroit.

Le film mettra en vedette Helms dans le rôle de James Coffee, le futur venu Terrence Little Gardenhigh (Muet, Il suffit de rouler avec) en tant que Kareem Manning et l’actrice nominée aux Oscars Henson en tant que maman de Kareem. Il présentera également la candidate nominée aux Emmy Awards, Betty Gilpin (lueur) et Andrew «King Bach» Bachelor (Rencontrez les Noirs), RonReaco Lee (First Wives Club, Remords du survivant) et David Alan Grier (En couleur vivante).

Michael Dowse (Stuber, Continue) dirige Café & Kareem à partir d’un script écrit par Shane McCarthy, qui figurait sur la liste noire de 2014. Helms et Mike Falbo produiront sous leur bannière Pacific Electric Picture Co. Les producteurs exécutifs incluent Sanford Nelson, Jordon Foss, Linden Nelson et Don Foss.

Flic de Beverly Hills

Ed Helms: je pense Flic de Beverly Hills se démarque vraiment, la raison pour laquelle c’est un film si spécial, à part le fait qu’il est sorti quand j’étais enfant et que cela faisait partie de ce qui a défini mon enfance, c’est un ton très étrange parce que c’est une comédie très large et agressive mélangé à une violence très viscérale. Et c’est une chose très difficile à réaliser parce que vous ne voulez pas que la violence dans ce genre de films soit très sombre et rebutante.

Académie de police

Ed Helms: Voyons voir. Films de flic préférés? Je veux dire, j’inclurais certainement «Académie de police». Ce sont des flics en formation, non? Pas de vrais flics. Ils sont à l’Académie. Vous m’avez donné un cadeau ici, et je vais le prendre parce que c’est l’un de mes favoris de mon enfance.

Arme mortelle

Ed Helms: arme mortelle est incroyable. Arme mortelle est un film super drôle, mais aussi vraiment beaucoup de pathos dans ce film qui vous surprend. C’est très 80 de cette façon.

Die Hard

Ed Helms: Die Hard est imparable. C’est un flic, non? Il est flic à New York à LA. C’est un flic hors de l’eau, donc ça compte.

Point Break

Ed Helms: Nous avons fait notre petit Point Break hommage à Café & Kareem. J’adore ce film. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps, donc je ne pouvais pas vous dire si ça tient le coup, mais quand c’est sorti, j’étais juste au bon âge pour me sentir comme si c’était la chose la plus mauvaise ‘avais jamais vu et j’ai adoré.

Café & Kareem est disponible pour diffuser sur Netflix maintenant!