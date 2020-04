Les 5 moments préférés d’Ashoka d’Ashley Eckstein!

Ashley Eckstein révèle ses 5 moments Ahsoka préférés!

Clone Wars L’actrice Ashley Eckstein a eu la gentillesse de parler avec ComingSoon.net au sujet du Jedi rebelle préféré de tout le monde, Ahsoka Tano dans une interview que vous pouvez lire ici tout en faisant la promotion de son nouveau livre d’or Je suis un padawan, que vous pouvez acheter en cliquant ici. L’actrice nous a également révélé ses 5 meilleurs moments Ahsoka préférés, que vous pouvez consulter ci-dessous!

De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif de Le Mandalorien, la dernière saison de Star Wars: La guerre des clones poursuivra les intrigues introduites dans la série originale, en explorant les événements menant à Star Wars: La vengeance des Sith.

La saison de 12 épisodes mettra en vedette les voix de Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme capitaine Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi-Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan, et Sam Witwer comme Maul.

Créé par George Lucas, le spectacle a été diffusé pour la première fois en 2008 et est devenu un point d’entrée dans Guerres des étoiles pour toute une génération, à la suite des favoris des fans comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, tout en présentant de nouveaux personnages majeurs comme Jedi Padawan Ahsoka Tano et Captain Rex. Il est devenu un gagnant de plusieurs Emmy et est maintenant considéré comme essentiel Guerres des étoiles.

Même si The Clone Wars aura sa conclusion épique cette année, il semble que ce ne sera pas la fin du film d’animation Guerres des étoiles univers comme SWNN a également révélé qu’une série de suites à Rebelles est actuellement en développement pour reprendre l’histoire d’Ahsoka de la finale de la série et pourrait être diffusée dès cette année.

Star Wars: La guerre des clones est actuellement diffusé chaque semaine sur Disney +.

TOP 5 DES MOMENTS AHSOKA

1. Je dirais que, dans un ordre chronologique, j’aime à la fin de – je crois que c’est la saison 3 – Ahsoka est pris au piège avec un tas d’autres enfants. C’est là qu’elle rencontre Chewbacca pour la première fois. Et non seulement elle se sauve, mais elle sauve d’autres enfants et les Wookies. Ce fut un véritable moment décisif pour elle. C’était l’un des premiers moments où elle était vraiment complètement seule et a dû utiliser les leçons qu’Anakin et les autres Jedi lui avaient enseignées pour sortir de cette situation. J’adore ce moment.

2. J’aime la trilogie Mortis où Ahsoka passe beaucoup par là. Nous voyons une Ahsoka plus âgée, nous voyons une Ahsoka du côté obscur, mais elle meurt en fait. Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que Ahsoka meurt et que sa fille la ramène à la vie. Donc, je ne connais pas la connexion, mais j’ai l’impression que la fille a une connexion éternelle avec Ahsoka que même je suis curieuse d’en savoir plus. La fille représente le côté léger de la force et je pense que Ahsoka le représente aussi. C’est un moment déterminant pour Ahsoka – cet arc.

3. Ensuite, je vais à la fin de la saison 5 où Ahsoka s’éloigne de l’Ordre Jedi, parce que la question a toujours été, eh bien, comment Ahsoka survit-il à l’Ordre 66? Eh bien, Ahoska s’éloigne de l’Ordre Jedi. Ce n’est plus une Jedi. Nous en verrons plus dans les prochains épisodes [of Clone Wars Season 7], donc je ne veux rien dire de plus. Le biscuit de fortune au début de l’épisode est «Ne jamais abandonner l’espoir, peu importe la façon dont les choses semblent sombres.” Et Ahsoka ne perd pas espoir, même lorsqu’elle est accusée de meurtre et il semble que tout espoir soit perdu. Elle s’en sort, mais elle ne croit plus en tout ce qu’elle pensait savoir et défendre. Et elle choisit de s’éloigner de tout ce qu’elle sait. Cela prend une force incroyable et est un moment déterminant pour elle.

4. Je dois aussi aller à Ahsoka apparaissant dans Rebels où nous réalisons qu’elle est Fulcrum et qu’elle est quelqu’un qui a commencé la Rébellion. Encore une fois, pour moi, Ahsoka représente tellement d’espoir. Bien sûr, elle serait l’un des chefs de file de la rébellion. C’est un moment tellement déterminant pour découvrir qu’Ahsoka était Fulcrum et qu’elle était impliquée dans l’aide aux rebelles.

5. Le cinquième moment est ce combat avec Dark Vador dans Star Wars Rebels. Elle a cette épreuve de force avec Vader et dit: “Je ne suis pas un Jedi.” C’est vraiment un moment où tout est bouclé pour elle. Donc voilà. Ce sont cinq moments assez déterminants pour elle. Je suis sûr que je vais y penser plus tard et dire: “Oh, tire, pourquoi n’ai-je pas dit ça?”