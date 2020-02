Les 5 plus grosses fuites de PS5 à ce jour – .

Si vous êtes un joueur, 2020 est l’année que vous attendiez. Il ne fait aucun doute que la Nintendo Switch a pimenté la génération de consoles actuelle lors de ses débuts en 2017, mais l’appareil de jeu convertible astucieux de Nintendo n’est pas exactement une bête de grande puissance destinée aux joueurs sérieux. La PS4 Pro est géniale, la Xbox One X va bien, mais il est grand temps que quelque chose de nouveau arrive pour inaugurer une nouvelle ère du jeu. Les joueurs veulent plus de puissance, de meilleurs graphismes encore plus réalistes et de nouvelles fonctionnalités de jeu passionnantes qui révolutionnent l’expérience de jeu. D’après tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent, les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X à venir offriront tout cela et plus encore lors de leur sortie plus tard cette année avant les fêtes.

Il ne fait aucun doute que les deux consoles de nouvelle génération vont être des mises à niveau massives par rapport aux modèles de génération actuelle. Ils devraient tous deux présenter des spécifications similaires, ce qui signifie que la PS5 et la Xbox Series X devraient également être quelque peu comparables en termes de puissance et de performances. Cela dit, il ne fait aucun doute que la PlayStation 5 a réussi à susciter beaucoup plus de battage médiatique que son prochain rival de Microsoft grâce en grande partie à toutes les fuites et rumeurs. Ici, nous allons rassembler les cinq plus grosses fuites de PS5 à ce jour.

Conception de la console

Maintenant, tout d’abord: ce n’est pas à quoi ressemblera la PS5 lorsque Sony l’annoncera. Nous répétons, c’est NE PAS à quoi ressemblera la PS5 lorsque Sony l’annoncera. Cela dit, il y a de plus en plus de preuves et de nombreuses spéculations qui suggèrent que la version finale de la prochaine console PlayStation 5 de Sony finira par présenter un design qui va dans le même sens:

Source de l’image: Twitter

Alors, que regardons-nous exactement ici? Il s’agit du kit de développement officiel PlayStation 5 que Sony a envoyé aux principaux développeurs l’année dernière. Nous l’avons vu couler maintes et maintes fois, et nous avons également vu d’innombrables confirmations de développeurs de jeux vidéo et d’initiés qu’il s’agit bien des kits de développement PS5 que Sony a envoyés. De plus, Sony a également déposé des brevets afin de protéger ce design, comme vous pouvez le voir sur cette image:

Source de l’image: Sony via LetsGoDigital

Donc, si nous savons sans l’ombre d’un doute que c’est NE PAS Le design final de la PlayStation 5 de Sony, pourquoi le faisons-nous? Parce qu’il y a de très bonnes chances que la version finale de la PS5 finisse par ressembler à ce kit de développement. Sony et Microsoft envoient toujours des kits de développement aux grandes sociétés de jeux vidéo avant les nouvelles versions de console, et dans le passé, ils ne ressemblaient pas du tout à la version finale. Cela dit, ils ont également été ennuyeux dans le passé. Sony et Microsoft préparent simplement un cas quelque peu simple et le remplissent de composants de nouvelle génération, ce qui est logique car les composants sont ce qui compte pour les développeurs de jeux vidéo. Dans le cas de la PlayStation 5, pourquoi Sony s’efforcerait-il de créer ce kit de développement incroyablement unique et de breveter son design incroyablement unique juste pour une boîte destinée uniquement à une utilisation à huis clos par les développeurs?

Ce n’est pas la PS5. Ce ne sera pas exactement la même chose. Nous le savons pour un fait. Mais il y a de fortes chances que le produit fini ressemble beaucoup aux kits de développement sophistiqués que nous avons vus maintes et maintes fois.

Date de lancement et disponibilité en précommande

Événement de lancement de Sony

Premièrement, la mauvaise nouvelle: on ne sait toujours pas quand Sony prévoit de lancer la PlayStation 5. Maintenant, la pire nouvelle: des rumeurs circulent suggérant que l’épidémie actuelle de coronavirus pourrait finir par retarder le lancement de la PS5. Vous ne pouvez pas vraiment retarder quelque chose qui n’a pas encore été annoncé, donc les choses sont toujours en suspens. Si l’épidémie de virus ne finit pas par impacter les plans de Sony, plusieurs rapports suggèrent que la société a l’intention de dévoiler la nouvelle PlayStation 5 dans le courant du mois de mars. Le compte Twitter anonyme @PSErebus, qui a beaucoup parlé de la PS5 de Sony au cours des derniers mois, fait partie des sources faisant cette réclamation.

L’événement multimédia PlayStation (comme indiqué précédemment sur ce compte) a lieu en mars. Des invitations seront envoyées aux investisseurs et aux médias en février pic.twitter.com/oJ6o0I3t0e

– PlayStation (@PSErebus) 31 janvier 2020

Les rumeurs avaient initialement suggéré que Sony avait l’intention d’accueillir un événement PlayStation le 5 février, ce qui aurait été approprié puisque, vous savez, c’est la PlayStation «5». Bien sûr, le 5 est venu et est parti sans coup d’œil, c’est donc évidemment pas le cas. La console PlayStation de la génération précédente a été dévoilée en février, mais à moins que Sony n’envoie des invitations dans les prochains jours et envisage d’annoncer la PS5 à peu près au même moment que le salon Mobile World Congress, cela ne se produira pas. Il convient également de noter que Sony vient de se retirer du MWC 2020 en invoquant des préoccupations concernant le coronavirus, donc retarder le lancement de la PS5 pour la même raison n’est certainement pas en dehors du domaine des possibilités.

Disponibilité de précommande PS5

En ce qui concerne les précommandes PlayStation 5, les choses sont évidemment encore en suspens ici aussi. La bonne nouvelle est qu’il y a eu des discussions suggérant que les préventes PS5 pourraient être mises en ligne en même temps que la console de la prochaine génération est dévoilée. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, la rumeur veut que les précommandes seront effectivement disponibles en mars. Compte tenu du battage publicitaire actuel de la PS5, la précommander très tôt pourrait être le seul moyen de vous garantir une console sans trop de tracas à la date de sortie de la PS5 de Sony.

Date de sortie et prix

Date de sortie de PlayStation 5

Voici où les choses deviennent intéressantes. Les premiers rapports suggéraient que Sony pourrait ne pas être prêt à sortir la nouvelle PS5 juste avant les vacances et qu’elle offrirait toutes sortes de promotions en octobre et novembre afin de stimuler les ventes car la console ne serait pas encore disponible. Cela semblait un peu louche, pour dire le moins. Après cela, les rapports ont basculé dans la direction complètement opposée, suggérant que la console PS5 sera publiée dès octobre.

Twitter leak @PSErebus dit que la PS5 devrait sortir le 20 novembre, soit le vendredi avant le Black Friday.

Sony Interactive Entertainment a déjà déclaré que la PlayStation 5 lance Holiday 2020. La saison des fêtes est une période annuelle récurrente qui a lieu du début novembre avant Thanksgiving au début janvier après le jour de l’An. PlayStation 5 sort le 20 novembre 2020 pic.twitter.com/XZ1sSMwLg9

– PlayStation (@PSErebus) 31 janvier 2020

Tarification PS5

Contrairement à la date de sortie de la console, les rapports concernant le prix de la PS5 ont été assez cohérents. Selon de nombreux rapports de sources indépendantes, nous envisageons un prix de 499 $ lorsque la PlayStation 5 sortira avant les vacances de cette année.

Spécifications et performances

En ce qui concerne les spécifications, nous avons un bon mélange d’informations officielles et de fuites. Nous regardons:

Un processeur AMD à 8 cœurs basé sur l’architecture Ryzen de troisième génération

Un GPU Radeon Navi personnalisé

Au moins 1 To (peut-être jusqu’à 2 To) de stockage SSD

Audio 3D

Prise en charge d’une résolution jusqu’à 8K

Tout cela sonne bien, mais une fuite en particulier est plus importante que toutes les spécifications sur papier: la PlayStation 5 sera censée être meilleure et plus rapide que la Xbox Series X dans presque tous les domaines clés. Ceci est basé sur des tests exécutés avec le dernier kit de développement disponible, qui inclut soi-disant le matériel final. Et le meilleur de tous, le mot de l’un des plus grands développeurs de jeux vidéo, c’est que toute cette puissance et ces performances ne se limitent pas à des vitesses plus rapides et à des améliorations graphiques mineures. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux types révolutionnaires d’expériences de jeu qui «feront exploser l’esprit des gens».

Rétrocompatibilité

Enfin et surtout, l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de la PlayStation 5 a fuité: la compatibilité descendante. Mais attendez, ça va encore mieux. Selon la rumeur, ce ne sont pas seulement les jeux PS4 que vous pouvez vous attendre à jouer sur votre nouvelle console PlayStation 5 au cours des prochaines vacances … la PS5 serait censée être rétrocompatible avec les jeux de chaque génération de console PlayStation précédente. Ce serait sans précédent, et cela semble peu probable en raison des complexités impliquées. Plusieurs sources différentes ont cependant signalé cette fonctionnalité, elle pourrait donc être réelle. Ce serait également un changeur de jeu total – jeu de mots voulu.

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

