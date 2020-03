Les 50 états de peur de Sam Raimi: déballage de la première bande-annonce et des images de la série d’anthologie de Quibi [Video]

Le réalisateur d’Evil Dead Sam Raimi revient derrière la caméra avec «50 états de peur», une nouvelle série d’anthologie d’horreur qui sera diffusée sur Quibi en avril.

Bloody Disgusting partage cette toute première bande-annonce et des images de la série qui explorera des histoires basées sur des légendes urbaines du Colorado, de la Floride, de l’Iowa, du Kansas, du Michigan, du Minnesota, du Missouri, de l’Oregon et de Washington, emmenant les spectateurs plus profondément dans les horreurs qui se cachent juste en dessous la surface de notre pays.

La bande-annonce est pleine de peurs et semble être un voyage helluva. Jetez un œil ci-dessous pour les premiers clichés de deux des segments.

«Le bras d’or»

Raimi, qui dirige la production de toute la série, réalise et co-écrit «Le bras d’or», dans lequel un homme épouse une femme avec un bras d’or. Un rapide coup d’œil à la légende révèle qu’après le décès de la femme, son mari déterre sa tombe et vole le bras. Elle revient de la tombe pour tourmenter le voleur.

“La merveilleuse Mme Maisel” Rachel Brosnahan joue la femme avec Travis Fimmel («Vikings», Warcraft: The Beginning) et John Marshall Jones (The Last Revolutionary, «Rectify»).

Voici trois images de l’épisode de Raimi.

“Red Rum”

Nous avons également une photo du très attendu «Red Rum», ce qui implique une sorte de lien / hommage The Shining tel qu’il se déroule au Colorado.

Encore plus excitant, l’épisode a été réalisé par Daniel Goldhaber et écrivain Est un Mazzei, le duo derrière l’excellent CAM d’horreur indépendant.

Il y a un plan en dessous de l’étoile Christina Ricci (The Addams Family, “Z: The Beginning of Everything”) tenant la tête de quelqu’un dans sa main.

L’épisode met également en vedette Jacob Batalon (Spiderman: Homecoming, Spiderman: loin de chez soi), Victoria Justice (“Victorious”, “Eye Candy”) et Colin Ford (“Day Break”, “Supernatural”).

«50 States of Fright» est produit par Gunpowder & Sky et produit par Sam Raimi, Debbie Liebling («Pen 15», Plus One), Van Toffler, Tony DiSanto, Cody Zwieg, Barry Barclay, Tommy Coriale et Chris Mangano.