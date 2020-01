Les 50 plus grands moments du cinéma de 2019 – / Film

Nous ne nous souvenons pas toujours de films entiers – nous nous souvenons des moments. Nous nous souvenons de ce magnifique coup. Nous pensons à ce regard révélateur, à cette doublure hilarante, à cette scène d’action choquante. Heck, nous nous souvenons parfois d’un grand moment d’un mauvais film plus souvent qu’un film compétent entier. Et avec une autre année de cinéma derrière nous, il est temps de regarder en arrière. Nous clôturons enfin et officiellement le livre de 2019 avec notre regard sur les moments les plus émouvants, les plus drôles, les plus excitants et les plus déconcertants de l’année précédente au cinéma.

Remarque: Ce message contient spoilers majeurs pour des dizaines de films sortis en 2019. Procédez avec prudence.

50. Le parapluie est fait de poignards dans l’ombre

Hollywood essaie de capturer cette qualité spéciale d’anime sur grand écran depuis des années, mais tout ce qu’il fallait faire était de donner à Zhang Yimou un tas de parapluies faits de poignards. Yimou fait un retour glorieux au film de Wuxia avec Shadow, une épopée époustouflante monochromatique. Mais la palette de couleurs tamisée n’a déclenché que l’action la plus violente et la plus exagérée de Yimou, qui a abouti à une bataille brutale entre le guerrier improbable Jingzhou (Deng Chao) et l’infâme général imbattable Yang Cang (Hu Jun). Les deux se livrent à un duel digne, Yang armé d’une lance et Jingzhou armé d’un parapluie qui se déplie lentement pour être révélé entièrement fait de poignards géants comme des rasoirs. Cela constituerait une scène de combat assez épique s’il n’était pas bientôt révélé qu’une armée d’invasion armée de ces parapluies exacts se faufilait dans la ville, utilisant les parapluies pour se glisser dans les rues pavées pour éviter l’assaut des flèches. Il est difficile de décrire ce moment sans recourir à des cris de “C’est génial !!” mais c’est vraiment génial. (Hoai-Tran Bui)

49. C’est tout un jeu vidéo en toute sérénité

Il y a un avant la torsion dans Serenity, et il y a un après. Et après, vous êtes complètement changé. C’est peut-être à cause de l’audace de transformer un néo-noir martelé en un thriller de science-fiction, ou peut-être à cause de la façon dont le réalisateur Steven Knight comprend fondamentalement le fonctionnement des jeux vidéo. Quoi qu’il en soit, Serenity a offert l’une des choses les plus bizarres et les plus inattendues qui se produisent sur grand écran, et quelque chose doit être dit pour cela. La torsion a lieu à mi-chemin du film alors que le capitaine du bateau de pêche de Matthew McConaughey, Baker Dill, est pourchassé par un étrange homme en costume (Jeremy Strong). L’homme le rattrape finalement pour révéler que Baker n’est pas un être humain avec une étrange fixation sur un thon géant, mais un personnage dans un jeu informatique conçu par son fils après la mort du Baker (en fait John Mason) Irak. Encore plus fou: le fils utilisait le jeu pour interpréter le meurtre de son beau-père violent. Dans un jeu vidéo de pêche. Oui, c’est un film qui s’est vraiment passé. (Hoai-Tran Bui)

48. Glasgow (No Place Like Home) dans Wild Rose

«J’aurais dû dire« merci »il y a des milliers de kilomètres.» Ce n’est là qu’une des répliques qui jaillissent droit dans le cœur du public dans la chanson cathartique finale de Wild Rose. La chanteuse country écossaise de Jessie Buckley, Rose-Lynn, a passé tout le film à construire des barrières émotionnelles et à trouver des excuses pour son comportement, mais elle prend un marteau à tout cela dans une dernière chanson émouvante, rédemptrice et émotionnelle – qui lui sert d’excuses. mère qui souffre depuis longtemps et complète magnifiquement l’arc de personnage de Rose-Lynn. (Ben Pearson)

47. Le col du sabre laser dans Star Wars: The Rise of Skywalker

Dans un film qui a laissé la plupart des employés de SlashFilm (à l’exception de Peter Sciretta) déçus, frustrés et déçus, ce moment particulier que nous avons convenu était tout simplement trop cool pour être ignoré. Avec une configuration qui a commencé à brasser dans The Last Jedi et qui la paye de manière spectaculaire ici, Rey passe furtivement un sabre laser à Ben Solo quand il est en infériorité numérique par les Chevaliers de Ren, mais elle le fait via la Force. Mis à part le fait que c’est cool de voir Rey et Ben utiliser leur connexion Force de cette manière, c’est le petit haussement d’épaules rapide que Ben Solo fait avant de commencer à balancer ce sabre laser qui rend vraiment cette scène encore plus impressionnante. (Ethan Anderton)

46. ​​Keanu Reeves dans Toujours être mon peut-être

L’année de Keanu Reeves a culminé avec son méta hilarante en tant que lui-même dans la comédie romantique Netflix Always Be My Maybe. L’acteur de John Wick fait une apparition soudaine et inattendue à mi-chemin de Always Be My Maybe, et chaque minute qu’il est à l’écran est l’un des films les plus drôles réalisés en 2019. Présenté comme la célébrité de Sasha (Ali Wong), Reeves est prétentieux, inconscient et il est complètement, hilarant et égocentrique – le genre de star qui chuchotera sincèrement “Je m’ennuie de vos cuisses” une minute et pleurera au son du temps une autre, avant de choisir un combat juste pour le frisson de la ruée. Le tout est rendu encore plus hilarant par le fait bien connu que Reeves est l’une des célébrités les plus agréables et les plus humbles du monde, donc le voir jouer un trou du cul hipster est de l’or comique. (Hoai-Tran Bui)

45. Le montage de réalisation de films dans Dolemite est mon nom

Le grand retour d’Eddie Murphy est arrivé avec l’aimable autorisation de Dolemite Is My Name. Et avec une merveilleuse histoire sur la poursuite des rêves et sur la possibilité de donner une voix au sous-représenté au cinéma, ce film est aussi une lettre d’amour au cinéma. Il y a de la magie qui vient du grand écran, et cette magie est encore plus captivante quand elle vient d’un tas de gens qui se connectent et collaborent parce qu’ils veulent faire quelque chose de grand, même si cela finit par être aussi stupide que Dolemite. Nulle part cela n’est plus clair que dans un vaste montage sur la réalisation de Dolemite, et c’est une séquence pleine de rires, un véritable esprit indépendant et un amour du cinéma dans sa forme la plus brute. (Ethan Anderton)

44. La confrontation finale avec Sensei dans l’art de la légitime défense

L’art de la légitime défense est un film sur la façon dont les personnes toxiques, idiotes et puissantes prennent le contrôle des jeunes hommes vulnérables. Et la comédie noire et envoûtante de feu Riley Stearns, Casey de Jesse Eisenberg en a assez. Son instructeur de karaté, le haineux Sensei (Alessandro Nivola) a brûlé sa vie au sol, le détruisant fondamentalement en tant que personne au nom de son plan nébuleux pour remodeler les autres dans son moule monstrueux. Donc, Casey fait la seule chose qu’il peut faire: il défie Sensei dans un combat à mort. Ne voyant aucun défi venant de son élève faible, Sensei oblige… seulement pour Casey à tirer un pistolet et à tuer son bourreau à mort. C’est à la fois une victoire qui plait à la foule, la blague la plus sombre possible (ses graines sont plantées dans les scènes d’ouverture) et un acte de violence horrible. C’est parfait. (Jacob Hall)

43. La blague nymphomane dans Good Boys

“C’est une nymphomane … Quelqu’un qui a des relations sexuelles sur terre et sur mer.” La juxtaposition parfaite de l’innocence juvénile et de l’ignorance juvénile. La représentation parfaite d’un enfant qui en sait un peu trop et rien du tout. Je n’ai pas ri plus fort d’une seule blague en 2019. (Jacob Hall)

42. La famille Shazam se réunit à Shazam!

Billy Batson a du mal à accepter sa place dans le monde, et en tant qu’orphelin, il ne se laisse jamais vraiment approcher de personne. Mais sa vie change radicalement quand il est doté des pouvoirs d’un sorcier, lui permettant de se transformer en un super-héros adulte appelé Shazam. Bientôt, il se rend compte que sa nouvelle famille de fortune est meilleure que celle qui a choisi de l’abandonner, et leur connexion devient encore plus forte lorsqu’il transfère une partie de son pouvoir de super-héros magique à tous ses frères et sœurs adoptifs, nous donnant une famille Shazam entière. C’est un moment qui se sent tout droit sorti des films d’aventure familiale nostalgique des années 1980 et même des années 1990, et la distribution s’en sort remarquablement. De plus, quand est-ce que nous avons vu pour la dernière fois une famille de super-héros avec des monstres méchants? C’est juste un bon plaisir de blockbuster propre. (Ethan Anderton)

41. M. Rogers joue du piano dans une belle journée dans le quartier

Dans Une belle journée dans le quartier, M. Rogers de Tom Hanks passe la majeure partie du film à paraître saint, calme et merveilleux. À maintes reprises, des personnes proches de Fred Rogers rappellent au journaliste cynique Lloyd Vogel que Fred n’est pas un saint. Mais Lloyd, et par l’extension, le public, ne le croyez pas. À un moment donné, Lloyd demande à Fred s’il se fâche jamais – et que fait-il à ce sujet. Fred répond qu’il le fait et ajoute qu’il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes en colère – comme jouer toutes les notes basses d’un piano à la fois. Lloyd retire l’explication de Fred, mais à la toute fin du film, dans la dernière image, nous nous connectons avec Fred. Il est seul dans un studio sombre, assis devant un piano. La caméra panoramique, pointant vers le bas sur lui. Après un battement, il claque toutes ces notes basses à la fois. Personne n’est là pour l’entendre, mais il est humain après tout. (Chris Evangelista)

40. Les adieux et les retrouvailles dans Comment dresser votre dragon: le monde caché

Comment dresser votre dragon: le monde caché met fin à la franchise DreamWorks Animation. Cela met également fin à la belle amitié entre un garçon et son dragon. Le chef viking Hiccup et son dragon Night Fury Krokmou disent au revoir quand chacun d’entre eux se rendra compte que tous les dragons autrefois redoutés seront beaucoup plus en sécurité dans le paradis caché nouvellement découvert. Mais ce n’est pas au revoir pour toujours, car des années plus tard, après que Hiccup et Krokmou ont fondé leur propre famille, ils se réunissent et leurs enfants se rencontrent aussi. Ces deux-là ne diront jamais vraiment adieu, et le film est la leçon parfaite pour les enfants et les adultes, peu importe combien nous grandissons ou combien de temps nous passons séparément, il y a toujours des amis qui ne quittent jamais nos cœurs. (Ethan Anderton)

39. Prendre un pour l’équipe de Fyre

«Je suis arrivé à son bureau prêt à lui sucer la bite.» C’était une phrase prononcée par une vraie personne dans Fyre de Netflix: La plus grande fête qui ne soit jamais arrivée, un documentaire sur le tristement célèbre Fyre Festival, qui a été le précurseur de les histoires de «manger les riches» de cette année. Le producteur d’événements du Festival Fyre, Andy King, était le pauvre employé qui a raconté cette anecdote virale sur sa volonté de donner des faveurs sexuelles à un douanier des Bahamas afin d’obtenir suffisamment d’eau d’Evian pour le festival, devenant une sensation sur Internet pendant des semaines après la chute du documentaire Netflix et un exemple déconcertant des durées auxquelles les gens vont pour leur travail. (Hoai-Tran Bui)

38. Le temps presse pour la famille, prêt ou pas

Dans un film qui était déjà rempli de morts impitoyables et de beaucoup de sang, la fin de Ready or Not tient la promesse de la famille folle de batshit Le Domas d’être détruite si elle ne termine pas un rituel de mariage sacrificiel comme le mandatait son ancêtre en échange de leur petit empire familial. Ils doivent tuer la nouvelle épouse de leur famille avant le lever du soleil le lendemain matin. Après une nuit d’effusion de sang, lorsque le temps de la famille est écoulé pour terminer le rituel et que la mariée est toujours en vie, il semble que la malédiction n’était pas réellement réelle. Mais soudain, chacun des membres de la famille commence à exploser d’une manière spectaculairement rauque et sanglante. (Ethan Anderton)

37. Ouverture du numéro de danse de Climax

Une danse à travers l’enfer, le Climax complètement fou de Gaspar Noé commence par une sorte d’ouverture – un numéro de danse apparemment sans fin où tous les personnages du film se pavanent, tournent, tournent, tournent, rampent, donnent des coups de pied et fléau. Cela continue, et ainsi de suite, au point où vous commencez à vous sentir presque fiévreux – comme si votre esprit pouvait se briser à tout moment. Aucune autre scène d’ouverture de l’année ne prépare si parfaitement le public à l’expérience à venir. (Chris Evangelista)

36. Le temps revient dans la perfection

The Perfection de Richard Shepard n’est pas le film que vous pensez qu’il est. Juste au moment où vous pensez que c’est un thriller érotique sur deux musiciens qui se connectent à l’autre bout du monde, ces deux jeunes femmes partent en voyage à travers la Chine rurale où l’une contracte un parasite apparemment mortel qui commence à détruire son corps et son cerveau … puis son compagnon lui dit que la seule façon de lui sauver la vie est de lui couper le bras. Quoi?! Le film sait exactement ce que vous pensez, car l’action se rembobine ensuite, révélant comment toute cette expérience a été truquée par Charlotte d’Allison Williams pour des raisons encore inconnues. C’est le moment où vous vous rendez compte que ce film ne joue pas et qu’il prépare le terrain pour certains des rebondissements les plus fous et les plus noueux que nous ayons vus de mémoire récente. (Jacob Hall)

Articles sympas du Web: