Les 57 nouveaux films à venir sur Netflix en mai – .

Netflix a annoncé sa liste complète de nouvelles versions pour le mois de mai 2020, et il s’annonce comme l’un des plus gros mois de l’année à ce jour pour le populaire fournisseur de contenu en streaming.

Nous vous avons déjà donné le récapitulatif complet des films et émissions de télévision originaux de Netflix qui devraient être diffusés au cours du mois de mai.

Maintenant, il est temps de jeter un œil à tous les nouveaux films originaux et films sous licence tiers qui arriveront dans le catalogue de contenu de Netflix à partir de la semaine prochaine.

Plus tôt cette semaine, Netflix a annoncé toutes ses nouvelles versions pour le mois de mai et nous nous sommes mis au travail. Nos lecteurs sont toujours les plus intéressés par le contenu Netflix original, nous avons donc éliminé tout le fluff et vous avons donné le calendrier complet des sorties de films et de séries originales Netflix pour mai 2020. Et en ce qui concerne les émissions, films et spéciaux originaux de Netflix, mai 2020 regorge de versions très attendues du début à la fin.

Les points forts comprennent le spécial interactif incassable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. le Révérend, Magic For Humans saison 3, une nouvelle spéciale stand-up de Patton Oswalt et une autre spéciale stand-up de nul autre que Jerry Seinfeld, et bien sûr la première de la saison 1 de Space Force à la fin du mois. Créé par Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), le spectacle est inspiré par la branche ridicule de la guerre spatiale de Trump de l’armée et il met en vedette Steve Carell.

Maintenant que nous connaissons tout le nouveau contenu original de Netflix qui doit faire ses débuts le mois prochain, il est temps de déplacer le focus sur les films. Tout au long du mois de mai, 57 films originaux et tiers différents seront ajoutés au catalogue en constante expansion de Netflix. Il y a certainement beaucoup de titres populaires à venir le mois prochain, notamment Ace Ventura: Pet Detective, les deux premiers films Retour vers le futur, Charlie et la chocolaterie, Fun with Dick & Jane, The Curious Case of Benjamin Button, The Patriot, District 9 , The Lincoln Lawyer, et plus encore. Ensuite, vers la fin du mois le 25 mai, nous obtiendrons ce qui est probablement le film le plus attendu du mois qui arrive sur Netflix: Uncut Gems, que beaucoup de gens croient avoir été volé lors des Oscars de cette année.

Vous vous demandez quoi d’autre pour les abonnés Netflix le mois prochain? Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet des sorties de films de mai 2020.

Streaming 1er mai

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie

Toute la journée et toute la nuit – FILM NETFLIX

Retour vers le futur

Retour vers le futur II

Charlie et la chocolaterie

Cracked Up, l’histoire de Darrell Hammond

Den of Thieves

Pour les filles colorées

Amusez-vous avec Dick et Jane

Entrer – FILM NETFLIX

La moitié – FILM NETFLIX

Je suis divin

Jarhead

Jarhead 2: Champ de feu

Jarhead 3: le siège

Madagascar: Escape 2 Africa

Masha et l’ours: saison 4

Matériel

Mme Serial Killer – FILM NETFLIX

Sinistre

Chant de la mer

L’Etrange histoire de Benjamin Button

The Heartbreak Kid

Le Patriote

Thomas & Friends: Marvelous Machinery: une nouvelle arrivée

Thomas et ses amis: Marvelous Machinery: World of Tomorrow

Thomas et ses amis: Thomas et le Royal Engine

Monde souterrain

Underworld: Evolution

Underworld le soulèvement des Lycans

Cowboy urbain

Ce qu’une fille veut

Willy Wonka et la chocolaterie

Streaming le 4 mai

Streaming le 8 mai

18 regali – FILM NETFLIX

Maison à la fin de la rue

Streaming le 11 mai

Streaming le 12 mai

Streaming le 13 mai

Streaming le 15 mai

Streaming le 16 mai

Streaming le 17 mai

Streaming le 20 mai

Streaming le 22 mai

Streaming le 25 mai

Ne Zha

Norme du Nord: vacances en famille

Gemmes non coupées

Streaming le 27 mai

Je ne suis plus ici – FILM NETFLIX

L’avocat de Lincoln

Streaming le 28 mai

Streaming le 29 mai

Streaming le 31 mai

Source de l’image: AP / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

