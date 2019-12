Les 6 acteurs du métro ont déjà plein d'idées pour une suite

Netflix a régulièrement fait une pièce au cours des dernières années pour être reconnu comme une puissance légitime d'Hollywood, et le géant du streaming n'a pas tellement mis ses cartes sur la table, mais les a claqué et a renversé toute la table. Grâce à leur pile d'argent apparemment sans fond, Netflix a investi d'innombrables milliards en contenu original pour les films et les émissions de télévision, couvrant pratiquement tous les genres dans le processus.

Si vous voulez un prix dramatique sérieux, alors chargez The Irishman de Martin Scorsese, l'un des films les mieux notés de l'année. Si vous voulez voir le charisme de la star de cinéma éclater à travers l'écran, alors le tour de force d'Eddie Murphy dans Dolemite Is My Name est fait pour vous. Cependant, si vous voulez voir des explosions, des actions à grande échelle, des gens attirants disant des choses stupides et un chaos général désorganisé, alors heureusement, Michael Bay vient de faire ses débuts sur Netflix avec les bonkers 6 Métro.

Après avoir passé la majeure partie de la décennie à se concentrer principalement sur les Transformers, 6 Underground marque le premier film d'action à succès de Bay depuis Bad Boys II en 2003, et il n'est pas surprenant que le réalisateur déchaîne un tas de Bayhem. Le film est clairement en train d'être configuré pour une suite, alors que Netflix essaie désespérément de créer sa propre franchise, et la star Corey Hawkins veut garder le thème du globe-trotter vivant.

«Nous pouvons littéralement aller n'importe où. Nous faisions exploser des trucs et des gens descendaient le sommet du Duomo, les gens l'ont fait, et cela n'a jamais été fait auparavant », a-t-il déclaré.

Le leader Ryan Reynolds était plus précis sur ses idées pour un suivi, souhaitant maintenir le thème du casier mais optant pour quelque chose de plus discret et spécifique.

«6 Underground 2? Je ne sais pas, je pense que ce serait amusant d'avoir juste une sorte de vibration Thomas Crowne là-dedans, comme une sorte de braquage à l'ancienne. Comme un film de braquage en Europe de l'Est. »

Une fois que Netflix a rassemblé toutes leurs données, il y a toutes les chances qu'une suite puisse être donnée le feu vert, bien que la dernière fois qu'ils aient fait un gros budget, la sortie de décembre axée sur les effets, le résultat final était Bright de David Ayer. Cependant, la combinaison de Michael Bay et Ryan Reynolds semble beaucoup plus susceptible d'apparaître 6 Métro suites que Will Smith et une baguette magique.