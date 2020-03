Les 62 nouveaux films à venir sur Netflix en mars 2020 – .

Netflix a un mois chargé prévu en mars, avec 62 films différents qui devraient sortir au cours du mois.

Les abonnés pourront profiter d’un bon mélange entre les films originaux de Netflix et les films d’autres studios que Netflix a autorisés pour son catalogue de contenu.

La sortie de film Netflix la plus médiatisée des mois est Spencer Confidential, un film d’action avec Mark Wahlberg. Ce sera la première fois de Wahlberg avec le contenu Netflix original.

Nous passons beaucoup de temps à parler de la nouvelle série originale qui arrive sur Netflix chaque mois parce que, bien, Netflix a certaines des meilleures séries originales de tous les réseaux en ce moment. En plus de la qualité, Netflix publie également de nouveaux spectacles à un rythme fou qui éclipse tous les autres studios. Il y a des dizaines de nouvelles séries originales de Netflix et de nouvelles saisons de spectacles de retour qui devraient être présentés en mars 2020 seulement, y compris le retour de plusieurs émissions de renom comme Castlevania saison 3 aujourd’hui, Paradise PD partie 2 demain, Elite saison 3 et Kingdom saison 2 le 13 mars et Ozark saison 3 le 27 mars. Tout cela vient après un mois de février chargé qui comprenait une nouvelle saison de Altered Carbon et la nouvelle émission à succès Breakout Je ne suis pas d’accord avec ça.

Bien sûr, Netflix est bien plus que de simples émissions de télévision. La plate-forme ajoute également de nombreux nouveaux films de studios tiers chaque mois. En plus de cela, Netflix fait ses propres films, documentaires et spéciaux comiques qui sortent régulièrement. En fait, les films Netflix ont accumulé 24 nominations aux Oscars cette année et deux victoires, dont l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle de Laura Dern pour sa performance dans Marriage Story et l’Oscar d’American Factory pour le meilleur long métrage documentaire. L’histoire de mariage et l’Irlandais de Martin Scorsese ont accumulé de nombreux noms, et ils auraient peut-être gagné dans plusieurs catégories supérieures sans le succès de Parasite.

Au cours du mois de mars 2020, Netflix ajoutera 62 films à son catalogue de contenu, y compris des films originaux et des films populaires d’autres studios qui sont autorisés à diffuser sur Netflix. Des classiques comme The Shawshank Redemption aux favoris des fans comme There Will Be Blood, en passant par des sorties originales de grande envergure comme Spencer Confidential avec Mark Wahlberg, mars est rempli du début à la fin avec de nouvelles sorties de films. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveaux films à venir sur Netflix en mars 2020.

Streaming 1er mars

Toujours une demoiselle d’honneur

Au-delà du tapis

Cop Out

Cadavre mariée

Donnie Brasco

Écrivains de la liberté

Ghosts of Girlfriends Past

GoodFellas

Détraqué

Il n’est juste pas très intéressé

Crochet

Hugo

Kung Fu Panda 2

Lemony Snicket, une série d’événements malheureux

La vie telle que nous la connaissons

Looney Tunes: de retour en action

Déclenchement

Resident Evil: Apocalypse

Résident, mauvais, extinction

Richie Rich

Semi pro

Sleepover

Space Jam

Le cadeau

L’interview

Le rachat de Shawshank

Il y aura du sang

Tootsie

La Saint-Valentin

Velvet Colección: Grande Finale

ZZ Top: That Little Ol ‘Band du Texas

Streaming le 3 mars

Streaming 4 mars

Lil Peep: tout le monde

Streaming le 6 mars

Streaming le 8 mars

Streaming le 10 mars

Marc Maron: le plaisir de la fin des temps – SPÉCIAL NETFLIX COMEDY

Streaming le 11 mars

Streaming le 13 mars

Streaming le 15 mars

Streaming le 16 mars

Groupe de recherche

Livre de jeu Silver Linings

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Le jeune messie

Streaming le 17 mars

Streaming le 20 mars

Streaming le 25 mars

Streaming le 26 mars

Streaming le 27 mars

Le déclin – FILM NETFLIX

Les tuant doucement

Il y a quelque chose dans l’eau

Débouché – FILM NETFLIX

