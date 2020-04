Les 68 nouveaux films à venir sur Netflix en avril 2020 – .

Netflix est la plate-forme de streaming préférée de tous et un énorme mois est prévu en avril, avec des dizaines et des dizaines d’ajouts au catalogue de l’entreprise répartis sur le mois.

Nous vous avons déjà parlé des 53 nouveaux films et émissions originaux de Netflix qui devraient faire leurs débuts en avril, mais il y a beaucoup d’autres choses qui peuvent être excitées.

Un énorme 68 films différents seront ajoutés à Netflix ce mois-ci, et beaucoup d’entre eux sont déjà disponibles pour être diffusés en ce moment.

Les lecteurs réguliers savent que nous passons beaucoup de temps à couvrir le nouveau contenu qui est ajouté au catalogue de Netflix. De nos jours, nous passons encore plus de temps que d’habitude, car tant de personnes sont auto-mises en quarantaine en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. Cela signifie que vous avez besoin de tout le nouveau contenu que vous pouvez obtenir chaque mois, et il y a de quoi être excité en avril.

Netflix ajoute 53 nouvelles émissions et films originaux à son catalogue ce mois-ci, mais nous vous en avons déjà parlé. Maintenant, il est temps de se concentrer spécifiquement sur les films, à la fois originaux et les films de studios tiers. En fait, ce sont les ajouts tiers qui devraient vraiment vous intéresser ce mois-ci, car il y a tellement de super films qui sont déjà disponibles en streaming car ils sont apparus le 1er avril. Les faits saillants incluent tous les films de Lethal Weapon, Minority Report, Road to Perdition, Sherlock Holmes, la trilogie Matrix, The Hangover, The Social Network, et bien plus encore.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveaux films à venir sur Netflix en avril 2020. Et si vous voulez vous assurer de ne rien avoir manqué en mars, voici le résumé du film de mars de Netflix.

Streaming 1er avril

40 jours et 40 nuits

Sport de sang

Cadillac Records

Je ne peux pas attendre

Cheech & Chong’s Up in Smoke

Impact profond

Dieu n’est pas mort

Juste amis

Killer Klowns from Outer Space

Arme mortelle

Arme mortelle 2

Arme mortelle 3

Arme mortelle 4

Rapport minoritaire

Jeu de Molly

Combat mortel

Boue

Terre promise

Route de la perdition

Sel

School Daze

Sherlock Holmes

Plan de l’âme

Lever de soleil au paradis

Conducteur de taxi

La mort de Staline

La fille avec tous les cadeaux

La gueule de bois

La matrice

La matrice rechargée

Les révolutions matricielles

Le monde de Charlie

Le colocataire

Les fugueurs

Le réseau social

Wildling

Streaming le 2 avril

Le bon le mauvais et le laid

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique

Streaming le 3 avril

Streaming le 4 avril

Streaming le 5 avril

La mise à mort d’un cerf sacré

Streaming le 10 avril

Streaming le 15 avril

Streaming le 16 avril

Un moi méprisable

Salut, César!

Jem et les hologrammes

Streaming le 17 avril

Streaming le 18 avril

Streaming le 20 avril

Streaming le 22 avril

Cirque des livres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

El silencio del pantano – FILM NETFLIX

Les plaies de Breslau – FILM NETFLIX

Les Willoughbys – FILM NETFLIX

Streaming le 24 avril

Streaming le 26 avril

Streaming le 27 avril

Streaming le 29 avril

Streaming le 30 avril

