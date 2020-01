Les 7 mèmes les plus hystériques «Problèmes de Baby Yoda» tendance sur Twitter en ce moment

À l’automne 2019, un nouveau bébé a pris d’assaut les médias sociaux. Ce n’était pas le Prince Archie ou le Psaume Ouest. Le petit gars n’était même pas humain, et Baby Yoda n’est pas son vrai nom. Nous ne savons même pas quel est son prénom, mais nous l’aimons tout de même.

La petite créature verte de la nouvelle série Star Wars de Disney +, The Mandalorian, était le bébé le plus googlé de 2019, mais il ne s’est pas arrêté là. Maintenant, il y a un nouveau hashtag tendance sur Twitter mettant en vedette l’enfant; #BabyYodaProblems.

D’où viennent les #BabyYodaProblems?

Nous savons que Baby Yoda est le compagnon de Mando dans The Mandalorian; cependant, la série a terminé sa première saison le 27 décembre 2019. Pourquoi le petit gars vert est-il toujours sur Twitter, plus de deux semaines plus tard?

“Le fait que #BabyYodaProblems ait tendance est la meilleure chose dans ma vie en ce moment”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Nous n’avons aucune explication réelle de la tendance, à part le sentiment qu’il est adorable, et les mèmes sont hystériques. Jetons un coup d’œil aux sept meilleurs favoris en ce moment.

L’autre côté de la pièce est à 3 heures

Le pauvre petit gars est si petit qu’il faut beaucoup plus de temps pour marcher partout. Les fans sont là pour ça. Les téléspectateurs sur le côté le plus court peuvent certainement se rapporter à celui-ci.

“Je me demande combien de pas cela lui prendra”, a commenté un fan.

Lorsque tout ce que vous voulez faire est de conduire et de faire “banc, banc, banc”

“Mais papa dit” non “, a écrit l’utilisateur Twitter.

Ce clip de Baby Yoda essayant de conduire le speeder est utilisé dans un nombre énorme de #BabyYodaProblems avec diverses autres légendes hystériques.

“Quand vous n’obtenez pas assez d’attention, vous décidez donc de planter le vaisseau”, d’un autre fan, est également une légende remarquable de ce gif.

La purée n’est pas la même chose que la fraîcheur

“C’est génial”, a ajouté un fan dans les commentaires du tweet.

Un utilisateur de Twitter a ajouté la tête de Baby Yoda dans le pot de nourriture pour bébé Gerber, avec une grenouille. Le pot de nourriture pour bébé se lit maintenant: “Grenouille et sauce”. Ce n’est un secret pour personne que notre petite créature verte préférée mange des grenouilles entières, pas en purée. Celui-ci est très intelligent.

Quand le barman continue de vous ignorer

“55 ans, il ne regardera même pas sa carte d’identité”, commente un utilisateur de Twitter.

Ce tweet a incité les fans à craindre la réalité du problème pour quiconque était dans un bar très fréquenté récemment.

Les chats ne se soucient toujours pas de la façon dont je suis mignon

“Quand je vois un chat”, lit la photo du haut avec un adorable bébé Yoda qui jette un œil au coin de la rue, regardant avec envie un chat.

“Quand je psst, psst, psst, mais ça ne viendra pas à moi”, lit l’image du bas avec un bébé Yoda très troublé.

Nous savons que les mèmes de chat sont extrêmement populaires sur Twitter, donc si vous combinez une blague de chat avec un mème de Baby Yoda, il est sûr de monter en flèche au sommet des tweets tendances.

Je voulais juste jouer avec le chat

La créature Star Wars dans ce gif n’est pas un chat, mais elle est assez proche. Les animaux félins ne veulent tout simplement pas jouer avec notre petit ami vert.

Bébé Yoda vole la mème «femme criant à un chat»

Il s’avère que Baby Yoda pourrait être plus drôle que même les chats. Taylor Armstrong de The Real Housewives of Beverly Hills s’est retrouvée l’objet d’un mème de chat viral en mai 2019. Sur la photo, elle fait partie d’une confrontation émotionnelle avec Camille Grammer, tandis que Kyle Richards essaie de la calmer, selon Oprah Magazine.

Lorsqu’il est placé à côté du chat qui semble aussi crier, le mème est rapidement devenu viral. Maintenant, Baby Yoda est à la place du chat, et les fans ne peuvent pas arrêter de rire.

Si cela ne vous suffit pas, les mèmes #BabyYodaProblems, cliquez sur Twitter et vous en trouverez d’innombrables plus pour vous retenir jusqu’à ce que le Mandalorian revienne à l’automne 2020.