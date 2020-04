Les 7 saisons de Mad Men devraient quitter Netflix Australie

L’une des émissions les plus populaires à diffuser sur Netflix Australie, Mad Men, devrait sortir fin avril.

Mad Men est un drame américain créé par Matthew Weiner et met en vedette Jon Hamm, Elisabeth Moss, January Jones et Christina Hendricks. La série a été extrêmement populaire lors de sa diffusion entre 2007 et 2015 et a contribué à propulser la carrière des acteurs susmentionnés dans la célébrité.

Boire, fumer en chaîne et féminiser Don Draper, un associé junior à l’agence de publicité Sterling Cooper, essaie de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle fantastique et sa vie personnelle défaillante.

Quand Mad Men doit-il quitter Netflix Australia?

À l’heure actuelle, les 7 saisons de Mad Men devraient quitter Netflix Australia le 30 avril 2020.

Mad Men reviendra-t-il sur Netflix Australia?

Cela dépend entièrement du fait que Netflix renouvelle ou non la licence de la série. Même si la série part, il est probable que Netflix Australia pourrait la voir revenir après un an ou deux.

Il y a toutes les chances que Mad Men soit renouvelé avant sa date de départ, mais nous devrons simplement attendre et voir.

Où puis-je diffuser Mad Men sur Netflix?

Outre l’Australie, il existe 32 pays dans lesquels vous pouvez diffuser Mad Men sur Netflix:

CountrySeasonsEpisodesArgentina792Belgium792Brazil792Canada792Czech Republic792France792Germany792Hong Kong792Hungary792Iceland792India792Israel792Italy792Lithuania792Mexico792Netherlands792Poland792Portugal792Romania792Russia792Singapore792Slovakia792South Africa792South Korea792Spain792Sweden792Switzerland792Thailand792Turkey792United Kingdom792United States792Greece785Will Mad Men quittent Netflix Etats-Unis?

Il a été révélé en septembre 2019 que la licence de la série devrait être renouvelée en juillet 2020.

Lionsgate, qui détient les droits de la franchise, recherchera le plus offrant lors de la recherche d’un nouveau titulaire de licence, et avec l’ajout de HBO Max et de Peacock, Netflix aura plus de services pour rivaliser s’il souhaite renouveler.

Serez-vous triste de voir Mad Men quitter Netflix Australie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!