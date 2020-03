Les 8 premiers films de la franchise ‘Vendredi 13’ se sont frayés un chemin vers Shudder en avril!

Vous ne trouverez pas l’original vendredi 13 films en streaming sur Netflix ou Amazon Prime, mais nous avons appris cette semaine que la majorité de la franchise se dirigera bientôt vers Frémir!

Jason Takes Shudder en tant que service de streaming présente les huit premiers films de l’une des franchises les plus appréciées et les plus réussies de l’histoire de l’horreur sur 1er avril 2020.

Cela inclut le classique original directement à travers Jason Takes Manhattan.

Si cela ne suffit pas, allez dans les coulisses avec des documentaires Souvenirs de Crystal Lake: L’histoire complète du vendredi 13 et Smoke and Mirrors: L’histoire de Tom Savini.

En enfer et en arrière: l’histoire de Kane Hodder arrive à Shudder le 27 avril.

Le Vendredi 13 de la Collection Shudder arrive juste à temps pour le 40e anniversaire de la franchise, qui sera célébré plus tard cette année avec un tout nouveau coffret Blu-ray de 12 films.

Les nouveaux membres peuvent utiliser le code ENFERMÉ pour un essai gratuit de 30 jours de Shudder.