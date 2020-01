Les 9 leçons de vie que «BoJack Horseman» nous a donné

2020 vient de commencer et il est temps de rejeter l’une des grandes séries Netflix. Il s’agit de “BoJack Horseman”, qui, ayant été sur la plateforme depuis 2014, a passé près de six ans avec les téléspectateurs, devenant l’une des fictions originales les plus applaudies et les plus anciennes parmi celles qui sont restées. Bien que son voyage soit terminé, il a laissé un souvenir indélébile et a réussi à catapulter son créateur, Raphael Bob-Waksberg, en première ligne des créateurs du monde télévisuel culte.

BoJack se contemple

En ce qui concerne la série, au cours de ses six saisons, il a réussi à faire autant rire que pleurer. Bien qu’au début, cela puisse sembler une comédie animée pour plus d’adultes, avec leurs doses d’irrévérence et d’humour absurde, la vérité est que la satire de cette série cache tout un traité sur la dépression et l’instabilité émotionnelle dans le monde d’aujourd’hui, atteignant des niveaux de profondeur que de nombreuses fictions dramatiques avec des acteurs de chair et de sang souhaiteraient.

Si nous enlevons les blagues idiotes des animaux et la reconstitution presque sadique des mésaventures d’une star de télévision ratée, nous pouvons trouver des perles de sagesse authentiques derrière ce masque d’humour acide. C’est pourquoi, ayant déjà créé simultanément la deuxième partie de sa sixième et dernière saison, Le meilleur hommage à cette fiction est de se souvenir de certains de ces enseignements philosophiques Comment distillé à juste titre.

Vous devez prendre soin de vous pour prendre soin des autres

La princesse Carolyn à sa place habituelle, le bureau

Les personnages de cette série sont généralement des exemples parfaits de la façon de ne pas prendre soin de soi, et l’exemple de la princesse Carolyn est paradigmatique. Son problème est généralement signalé comme un surmenage, ce qui est bien sûr vrai, mais après tout, son travail consiste à prendre soin des autres. Un syndrome du soignant qui est explicite dans le dernier épisode de la deuxième saison, lorsque le personnage déclare: “Ma vie est un désastre complet et je m’occupe compulsivement des autres quand je ne sais pas comment prendre soin de moi”.

Constamment, la princesse Carolyn essaie d’aider BoJack, Todd, M. Peanutbutter et toute personne dont leur agence représentative a besoin, dans ce qui n’est rien d’autre une lutte pour éviter de faire face à une vie personnelle pleine d’échecs amoureux et d’anxiété découlant de leur infertilité. De même, on pourrait dire que BoJack lui-même est un exemple de la façon dont on doit résoudre ses problèmes avant de se rapporter aux autres, en étant incapable de faire fonctionner leurs relations.

Mais tu n’as pas à prendre soin des autres juste pour t’aimer

Image du cinquième chapitre de la troisième saison de ‘BoJack Horseman’

Parce que lorsque la série commence, BoJack a une fausse idée de la façon dont elle s’intègre dans la société qui s’est déjà effondrée. Voici comment il l’exprime à Todd dans le premier chapitre de la série: “Je ne peux dire non à personne parce que je veux que tout le monde m’aime”. Celui qui a été le protagoniste de “Retozando” a besoin de la validation des autres, et c’est une des raisons qui le conduit à vouloir initier un changement personnel. Quelque chose qui, bien sûr, ne fonctionne pas, car il ne le fait pas pour les bonnes raisons.

Pour le cinquième épisode de la troisième saison, dans la conversation choquante qu’il a avec Taneisha dans laquelle il fait toute une définition de sa propre dépression, le cheval anthropomorphe déclare: “Un jour, vous regarderez autour et vous vous rendrez compte que tout le monde vous aime … mais personne ne vous aime“La renommée est un endroit solitaire entouré de gens pour BoJack, ce qui entraîne constamment le personnage dans des relations ratées.

La famille n’est pas toujours de ton sang

BoJack lors des funérailles de “Un churro gratis”

Le sixième épisode de la cinquième saison, “Un churro gratis”, est reconnu comme un chef-d’œuvre de la télévision moderne et est le chapitre qui approfondit les relations familiales les plus problématiques et toxiques de BoJack. Cela explique encore plus les sentiments complexes qui le lient à sa mère, une relation qui, étant familière, C’est impossible à briser, mais ce n’est pas soutenu par un véritable lien d’amour.

Bien que l’autre famille éminente du protagoniste, Hollyhock, parvienne à établir une relation plus normale avec lui (mais pas avant de payer un prix), la vérité est que la vraie famille BoJack s’est construite autour de lui. Malgré son apparente incapacité à prendre soin de toute relation, ses amitiés avec la princesse Carolyn ou Todd, et surtout celle qui l’unit à Diane, ont été son principal soutien dans le voyage qu’il a effectué tout au long de la série, avec ce que nous enseigne ça un contexte familial défavorable peut être remplacé en trouvant des soins ailleurs.

Le bonheur comme objectif est inaccessible

M. Peanutbutter essaie de réconforter Diane avec son point de vue nihiliste particulier

Cela semble très dur, comme quelque chose que BoJack Horseman dirait lui-même du fond de sa dépression obsolète, mais cela peut vraiment être un enseignement de prendre du recul. Parce que le protagoniste arrive à tomber si bas précisément en se comparant aux normes de bonheur qui ne se matérialisent jamais, avec un désir d’obtenir le bonheur comme un état perpétuel et de perdre les moments qui peuvent être donnés.

D’un autre côté, le personnage de la série qui pourrait être dit vivre plus heureux, avec ses plus et moins, est M. Peanutbutter. Le chien anthropomorphe a une philosophie de vie qui fuit cette persécution et se concentre sur l’instant. Comme il le déclare lui-même dans le dernier épisode de la première saison, “la clé du bonheur n’est pas la recherche de sens. Cela vous tient occupé avec des bêtises sans importance et, quand vous voulez vous rendre compte, vous serez mort“Bien que l’acteur canin lui-même ait également ses problèmes, ne pas s’obstiner à atteindre un bonheur idéal et inaccessible qui nous empêche de voir les moments positifs que nous avons autour de nous peut être le meilleur enseignement à tirer de lui.

Le succès est subjectif

BoJack avec une expression énigmatique dans la dernière saison de «BoJack Horseman»

La deuxième partie de la sixième saison montre BoJack face à de nouveaux défis en tant que professeur intérimaire à l’université, loin de sa vie antérieure en tant que star de Hollywoo. Conservez vos succès passés avec “Retozando” et cherchez à les recréer, mais sans devenir les mêmes, ne lui a pas donné la même paix que de trouver cet autre endroit dans le monde, loin des médias.

C’est pourquoi peut-être l’une des leçons les plus profondes qui peuvent être obtenues de «BoJack Horseman» est que la perspective détermine le succès. Beaucoup de personnes ils se sentent échoués simplement parce qu’ils cherchent à réussir dans des domaines qui ne les remplissent pas vraiment et cela peut même être nocif. Comme BoJack pour peigner les cheveux gris, essayer des alternatives qui peuvent être les mêmes ou même plus satisfaisantes selon vos possibilités et vos capacités peut être la solution.

Vous devez oser être qui vous êtes, même si c’est difficile

Todd lors d’un rendez-vous dans ‘BoJack Horseman’

Outre le voyage introspectif que le protagoniste fait lui-même pendant toute la série, en essayant de trouver son chemin dans le monde, d’autres personnages nous apprennent que le chemin de la découverte de soi peut être compliqué. C’est ce qui arrive, par exemple, à Diane, qui lors de la cinquième saison se rend au Vietnam après son divorce, et là elle se rend compte que il n’appartient pas entièrement aux États-Unis ou à ce territoire de ses ancêtres, mais revient à la maison avec un nouveau chemin, plus déterminé.

Bien que, sans aucun doute, le voyage de découverte de soi le plus complexe et le plus courageux que nous suivions tout au long de ces six saisons est celui de Todd, qui, après avoir douté de sa propre manière de faire des relations émotionnellement et sexuellement, quitte le placard comme asexué lors de la quatrième saison. Une étape qui n’est pas la fin de ce voyage, car une fois acceptée, sa propre identité continue d’essayer de développer sa vie romantique dans cette direction, essayant à son tour de poursuivre un rêve d’intégration dans une communauté qui résonne avec le besoin du Caractère excentrique de la première saison.

La dépression et les dépendances sont une affaire sérieuse.

BoJack lutte contre ses instincts autodestructeurs

Cela peut sembler évident, mais il n’est pas inhabituel que les maladies mentales soient sous-estimées par rapport aux maladies physiques, et de même, les dépendances sont généralement traitées comme des problèmes mineurs qui peuvent être résolus avec une relative facilité. De «BoJack Horseman», le cas du protagoniste nous montre déjà à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de raccourcis possibles, comme dans le premier chapitre de la deuxième saison, où le cheval essaie de se réinventer simplement en suivant une philosophie plus positive et en acceptant le coaching comme une nouvelle voie, échouant dans la tentative.

De même, la sixième saison nous montre à quel point il est compliqué de faire face à l’alcoolisme pour le personnage exprimé par Will Arnett, qui doit entrer dans une clinique de rééducation et se reconnecter au monde déjà sans addictions. Tout un changement de cap qui pourrait ou non signifier la fin de vos pulsions autodestructrices, selon que les ruines de son passé le hantent encore. Quelque chose de similaire peut être appris de Diane au cours de la même saison car, même s’il a été le pilier de la réadaptation de BoJack, il ne trouve pas facile de faire face à ses propres problèmes psychologiques.

Être une meilleure personne n’est pas aussi simple que de proposer

Le BoJack le plus allié

La lutte de BoJack pour avancer dans sa vie nous dit précisément que le chemin de la révision personnelle est cela, une lutte, et que le changement est également responsable des actes eux-mêmes et, comme la saison dernière, répond d’eux. Une version très spécifique de cela, spécifiquement liée au thème du féminisme, peut être vue dans le quatrième épisode de la cinquième saison, dans lequel BoJack découvre qu’en se déclarant féministe, elle est déjà traitée avec plus de respect, sans avoir besoin de se déconstruire du tout, ce qui est montré comme insuffisant.

En fait, tout au long de la série, il y a plusieurs moments qui semblent guider BoJack vers l’idée que changer n’est pas seulement difficile, mais impossible. L’un des moments les plus tendus et dramatiques le prouve, lors de la troisième saison, Todd, très en colère, déclare que ses problèmes sont lui-même: “Ce n’est pas de l’alcool, ni aucune des conneries qui vous sont arrivées pendant votre carrière ou quand vous étiez petit. C’est toi!“Auparavant, même sa propre mère lui avait dit de la manière la plus douloureuse:” Vous êtes BoJack Horseman, il n’y a pas de remède pour cela. “

Mais vous devez le proposer et ne pas renoncer à essayer

Le moment principal du babouin qui court dans «BoJack Horseman»

Mais cette série ne fait pas une lecture déterministe de la vie. Bien qu’il ne soit pas facile de trouver une meilleure personne, cela n’est pas déterminé par vos origines, comme avec Diane, qui a un environnement familial tout aussi trouble et pourtant a réussi à le vaincre et à ne pas être une personne toxique comme BoJack. De la même manière, les propres tentatives du cheval qui parle le conduisent à s’orienter, petit à petit et après de nombreuses erreurs et coups de malchance, vers un chemin qui semble plus sain.

C’est ce qui distille les mots d’un des personnages les plus fugaces de la série, mais dont les mots, bien qu’insignifiants, semblent pleins de sens. C’est le Runner Baboon, qui parle pour la première fois de clôturer la deuxième saison, en aidant un BoJack qui a abandonné après son premier jour d’exercice: “Alors ça devient plus facile. Chaque jour, cela devient un peu plus facile. Mais vous devez le faire tous les jours, c’est la partie difficile. Mais ça devient plus facile“.

