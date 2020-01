Les 9 projets à attendre

La phase 4 n’a pas encore officiellement débuté, car Black Widow catalysera la transition très attendue de l’univers cinématographique Marvel de Avengers: Fin de partie (considérant que Spider-man: loin de chez soi fonctionnait plus comme un épilogue). Cependant, cela n’a pas empêché les fuites et les théories entourant la phase 5 de se rendre sur Internet. Et n’oublions pas que le président de Marvel, Kevin Feige, a expliqué que la phase 5 du MCU était déjà planifiée, comme le note Collider; et bien qu’il n’ait pas encore divulgué plusieurs détails, il n’a pas hésité à laisser tomber des indices et des références majeurs en cours de route.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a participé aujourd’hui à la présentation de Walt Disney Studios au Disney’s D23 EXPO | Jesse Grant / . pour Disney

Sur la base des commentaires du président de Marvel Kevin Feige sur l’avenir du MCU, ainsi que des fuites d’initiés bien connus de Marvel, et des plausibilités narratives basées sur de telles fuites, il y a 9 films que vous pouvez déjà vous attendre à présenter en première dans le cadre de la phase 5.

Selon Cosmic Wonder, le calendrier de sortie aura lieu en grande partie en 2022 et 2023 avec les dates suivantes (pourraient faire l’objet de modifications en cours de route): 18 février 2022, 6 mai 2022, 29 juillet 2022, 7 octobre 2022 , 17 février 2023, 5 mai 2023, 28 juillet 2023 et 3 novembre 2023. Bien que Black Panther 2 soit probablement l’un des premiers films sortis dans le cadre de la phase 5, l’ordre concernant le prochain est sujet à débat. . Plongeons-nous donc (sans ordre particulier).

The Familiar: ‘Black Panther 2’, ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3, «Captain Marvel 2» et «Ant-Man 3»

Pendant le San Diego Comic-Con, Kevin Feige a nommé-sorti une poignée de films dont le panel n’a pas pu discuter lors de la présentation. Si les films étaient plus éloignés que la phase suivante, il se serait probablement abstenu de divulguer des informations aussi lointaines, pour ne pas gâcher une surprise. Black Panther 2 et Guardians of the Galaxy faisaient tous deux partie de ce commentaire.

Après le succès généralisé de Black Panther – au box-office et selon les critiques – un suivi était inévitable. Le prochain film des Gardiens a été déplacé, déplacé et tourné, mais les fans savaient qu’il allait arriver. Avec le réalisateur d’origine à nouveau en charge, ce n’est qu’une question de temps avant que Guardians of the Galaxy Vol. 3 est tout attaché. Et, comme pour Ant-Man 3, le Hollywood Reporter a annoncé que Peyton Reed reviendrait pour diriger le versement en novembre.

Les débutants: «Blade», «Fantastic Four», «X-Men», «Thunderbolts» et «The New Avengers»

Black Panther et Guardians of the Galaxy n’étaient pas les deux seuls films mentionnés par Kevin Feige lors de discussions sur des projets que le panel n’a pas abordés pendant Comic-Con. Il a également élevé les X-Men et les Fantastic Four.

Après la fusion Fox / Disney, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que le président de Marvel en ait pour son argent sur ces personnages. Et, Feige a déjà rencontré Patrick Stewart pour discuter de son rôle de Charles Xavier (Stewart a dit non). Si quelque chose n’était pas prévu, pourquoi s’embêter à discuter avec Stewart?

En ce qui concerne les Thunderbolts et les New Avengers, la rumeur veut que le général Ross fasse référence à son équipe de héros et de méchants (Thunderbolts) dans Black Widow 2, ou que l’équipe puisse commencer à faire surface dans Falcon et le soldat d’hiver. Soit ou, la construction de fondations dans la phase 4 prépare Marvel Studios pour un versement de phase 5. Et, avec Kate Bishop, Mme Marvel et plus venant au MCU, les New Avengers semblent plus proches que jamais.

À ce stade, si Blade sera un spectacle Disney + ou un film reste inconnu; cependant, avec Mahershala Ali dans le rôle-titre, ce sera forcément une course amusante.