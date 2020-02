Les abonnés de Netflix ont regardé plus de 2 milliards d’heures de films d’Adam Sandler

Prouvant que le goût est quelque peu relatif, les abonnés Netflix auraient consommé plus de 2 milliards d’heures de Adam Sandler depuis la sortie en 2015 de son film The Ridiculous 6 sur la plateforme de streaming. Sandler, qui a un accord avec Netflix pour le contenu original, a produit des goûts comme The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of, Murder Mystery et 100% Fresh depuis 2014, et a quatre nouveaux films en développement. Qu’est-ce qui peut alors expliquer l’intérêt insatisfaisant pour la production de Sandler parmi les abonnés Netflix?

Bien que les photos de Happy Madison pour Netflix aient été régulièrement critiquées par les critiques, elles ont fourni un public important au site de streaming et ont également figuré dans le contenu global le plus populaire de la plate-forme l’année dernière avec Murder Mystery. En termes de popularité de Sandler, nous avons été surpris (et même un peu consternés) par la prolongation de son contrat en 2017 par Netflix, mais les millions de personnes qui se présentent pour ses comédies pourraient en fait être sur quelque chose.

En effet, la relation productive de Netflix avec Sandler semble étrange étant donné que l’interprète figurait au sommet d’une liste des acteurs les plus surpayés d’Hollywood en 2013. Cependant, Netflix est peut-être la maison idéale pour Sandler, dont la capacité à produire au milieu de la -les comédies de célébrités sur route lui donnent un large attrait pour les abonnés du service. Après tout, selon Netflix, 83 millions de foyers ont regardé au moins une partie de Murder Mystery au cours des quatre premières semaines de sa sortie, l’aidant à surmonter des contenus plus critiques tels que Stranger Things et The Crown.

Bien sûr, il est facile de tourner le nez vers la popularité de Sandler, qui est certes un peu dure étant donné qu’il est un acteur véritablement talentueux, comme en témoigne surtout récemment son tour dans Uncut Gems. Ce qui peut frustrer certains critiques, alors, c’est que Sandler a en lui d’étendre sa gamme en tant qu’acteur, mais semble avoir trouvé une niche confortable générant des comédies à petit budget et solidement intermédiaires pour un public de masse.

