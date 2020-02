Les abonnés européens de Disney + obtiendront Star Wars: les épisodes mandaloriens plus tard que prévu

Disney se prépare pour la première vague de son lancement européen de Disney +, où il sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le 24 mars.

Et aujourd’hui, Disney a ouvert ses nouveaux comptes de médias sociaux pour le Royaume-Uni, l’Italie, la France et l’Espagne, mettant en évidence une partie du contenu provenant de Disney + et répondant à certaines questions.

Disney + prévoit de diffuser une grande partie de son contenu en même temps que les États-Unis, mais il y aura une certaine variation de contenu entre les pays. Et, un tweet de a énervé les fans européens, alors que Disney + prévoit des épisodes de “Rolling Out” du Mandalorian à partir du 24 mars. Et ce tweet identique a également été publié par les comptes officiels espagnol et italien.

Maintenant, cela est extrêmement décevant pour les fans de Star Wars, les fans ont déjà été obligés d’attendre 5 mois pour le Mandalorian et évidemment d’autres pays seront obligés d’attendre encore plus longtemps.

On ne sait pas si Disney déploiera tous ses contenus Disney + Original d’une semaine à l’autre, tels que Clone Wars, Imagineering Story, High School Musical: The Musical – The Series ou s’ils font une exception pour le Mandalorien, dans le l’espoir de garder les abonnés engagés pendant au moins 2 mois, afin que les fans ne se contentent pas de passer à travers le Mandalorian pendant l’essai gratuit de la semaine.

J’ai moi-même parlé à de nombreux amis de Star Wars en Europe qui ont déjà piraté ou regardé l’émission en ligne, donc forcer un nouveau délai semble étrange et ne va pas être populaire.

Disney fera-t-il la même chose lors du lancement de Disney + dans d’autres pays à l’avenir? Cela ne semble pas être une décision populaire.

Êtes-vous satisfait de ce nouveau délai?

