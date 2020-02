Les abonnés Instagram d’Amanda Bynes pensent que son engagement pourrait être faux

Ceux qui se souviennent de Nickelodeon dans les années 90 et au début des années 2000 se souviennent d’Amanda Bynes et de son enfance sous les projecteurs. Connu pour des émissions comme All That et The Amanda Show, Bynes a fait un premier pas vers la gloire. Et des films comme She’s the Man ont solidifié son héritage en tant que force avec laquelle il faut compter.

Malheureusement, Bynes a subi une grave chute de grâce qui a entraîné des problèmes juridiques et des problèmes de santé mentale. En 2016, elle a ramassé les morceaux de sa vie et a avancé. Mais maintenant, en 2020, il est difficile de dire comment elle va. Après avoir posté une photo sur son Instagram la montrant avec un tatouage de visage tordu, elle a encore plus récemment montré sa bague de fiançailles et son fiancé présumé. Et ses abonnés Instagram sont confus par tout cela, car ils pensent qu’elle porte cette bague depuis un certain temps.

Amanda Bynes refait surface après des années d’absence

Amanda Bynes assiste à la soirée de lancement de Michael Costello et Style PR Capsule Collection le 23 juillet 2015 | David Livingston / .

Nous connaissons mieux Bynes pour son travail à Hollywood en tant qu’enfant et jeune adolescent. Mais maintenant, sa réputation a été totalement ternie. En 2012, Bynes a été arrêté pour avoir heurté la voiture d’un policier. Et plus tard, elle a été surprise en train de conduire sans permis et d’être impliquée dans plusieurs accidents avec délit de fuite.

En 2013, Bynes a été arrêtée pour avoir fumé de la marijuana, et tout cela est venu à la tête lorsqu’elle a été surprise en train de mettre le feu à une allée en Californie. Cela a conduit à son évaluation psychiatrique. Et, bien sûr, les médias ont compris que tout allait mal avec Bynes, donc une couverture négative a suivi.

Bynes a expliqué à Paper en 2018 qu’une fois qu’elle avait «pris sa retraite» de la comédie, elle avait commencé à «traîner avec une foule plus semée et j’ai beaucoup isolé. … J’ai vraiment commencé à consommer de la drogue et c’est devenu un monde vraiment sombre et triste pour moi. »

Alors que de nombreux médias ont rendu compte de la spirale descendante de Bynes, son accès aux médias sociaux n’a pas aidé non plus. Elle a fréquemment publié sur Twitter des remarques désobligeantes et embarrassantes qui n’ont pas aidé son image.

“Et je suis vraiment désolé pour qui j’ai blessé et pour qui j’ai menti parce que ça me ronge vraiment. Cela me fait me sentir si horrible et malade à l’estomac et triste », a déclaré Bynes à Paper. “Tout ce que j’ai travaillé toute ma vie pour accomplir, j’ai en quelque sorte tout gâché grâce à Twitter.”

Elle a récemment publié des photos d’une bague de fiançailles sur Instagram

L’entrevue de Bynes avec Paper a donné aux fans une tonne de détails sur ce qui se passait pendant sa chute. Et beaucoup espéraient que cela signifiait que la jeune star recevait l’aide dont elle avait besoin pour poursuivre sa carrière. Mais les événements plus récents inquiètent beaucoup. Bynes a fait ses débuts un tatouage de coeur sur son visage via Instagram le 30 décembre 2019. Et maintenant, elle montre sa bague de fiançailles présumée.

“Engagée pour l’amour de ma vie”, Bynes a légendé sa photo de sa main avec la bague le 15 février. Et sa main semble être au-dessus de la main de son amant sur la photo.

Le même jour, Bynes a ajouté une photo de l’homme en question. “Amant”, elle a légendé le post montrant son fiancé présumé à côté d’elle.

Depuis ces deux publications, Bynes a continué d’ajouter du contenu Instagram. Elle a ajouté deux selfies (un avec des amis) et un autre de son pantalon et de ses chaussures avec la légende “Lookin like a hoodrat”.

Les partisans de Bynes sont confus et inquiets

Étant donné que toute la presse négative à propos de Bynes a été révélée dans le passé, beaucoup s’inquiètent de son message concernant son engagement. Et d’autres ont accusé Bynes de mentir, alors qu’ils jurent l’avoir vue avec la même bague dans le passé.

“Appuyez sur les clous et les faux anneaux wtf”, a écrit un adepte.

Une autre encore a ajouté: “elle portait la même bague dans son précédent téléchargement comme la semaine dernière ???”

Un autre a écrit: «Avec elle, on ne sait jamais! Il / Elle pourrait très bien être marié ou même ne pas exister. »

Et un autre a ajouté: “Parce qu’il y a une semaine, vous aviez cette même bague si juste curieux.”

Cependant, certains de ses partisans l’ont défendue.

“Cela ne veut pas dire qu’elle vient de se fiancer. Ça dit qu’elle est fiancée. Peut-être qu’elle est fiancée depuis dix ans maintenant. Qui sait, »applaudit l’un des partisans de Bynes.

Nous ne savons pas quel est le vrai scoop, car Bynes n’a pas parlé publiquement de l’anneau ou de l’engagement. Mais nous espérons obtenir plus de détails bientôt.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!