Les acteurs et les réalisateurs du film d’horreur The Lodge

Interview CS: Les acteurs et réalisateurs du film d’horreur The Lodge

Après avoir reçu des critiques élogieuses au Sundance Film Festival l’année dernière, le thriller d’horreur sombre de Neon Le chalet est enfin arrivé en salles ce week-end. ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec les co-scénaristes / réalisateurs Veronika Franz et Severin Fiala (Bonne nuit maman), ainsi que les jeunes stars de la distribution Jaeden Martell (Il) et Lia McHugh (Les éternels).

Avec le nominé aux Golden Globe, Riley Keough (L’expérience Girlfriend), Martell, McHugh, Alicia Silverstone, candidate aux Golden Globe (Femme américaine) et Richard Armitage (Gare de Berlin, Le Hobbit trilogie), Le chalet est un cauchemar effrayant qui commence par une famille fracturée alors que Richard (Armitage) dit à ses enfants, Aidan (Martell) et Mia (McHugh), de son intention d’épouser sa nouvelle petite amie, Grace (Keough).

Dans un effort pour se lier, la famille se retire dans sa cabane d’hiver isolée. Cependant, lorsque Richard est contraint de partir brusquement pour le travail, il laisse les enfants aux soins de Grace. Isolés et seuls, un blizzard les piège à l’intérieur de la loge et des événements terrifiants invoquent des spectres du passé sombre de Grace. Alors que les nerfs s’effilochent et que les tensions montent, Grace, Aidan et Mia doivent se battre pour la délivrance contre les forces invisibles du mal.

Le chalet est réalisé par Franz et Fiala, qui a co-écrit le scénario avec Sergio Casci et est maintenant en salles!

Franz et Fiala se sont retrouvés à l’honneur après leur thriller d’horreur Bonne nuit maman a explosé outre-mer de son pays d’origine, l’Autriche, en 2014, obtenant des critiques élogieuses de la part des critiques et du public partout dans le monde, ce dont ils étaient reconnaissants mais «n’avaient pas été préparés». Les deux ont pris le temps de s’adapter au «style américain de réalisation de films », choisir de lire chaque scénario a été envoyé et prendre des notes au fur et à mesure, y compris obtenir le script de cette année Le tournant, qu’ils ont rejeté avant de le lire, car “nous ne pouvons jamais faire cela parce que c’est l’un des plus grands chefs-d’œuvre”.

«Nous avons un autre film prêt pour le tourner comme après Bonne nuit maman», A révélé Fiala. “C’est une pièce d’époque appelée Le diable Une baignoire, une pièce d’époque en langue allemande. Mais nous avons eu beaucoup de mal à le financer, car il est très sombre et pas trop commercial. Donc, pour le dire, c’est un peu plus cher, donc nous ne pouvions pas le financer et nous avons seulement réussi à le financer maintenant et nous allons tourner cet été. Je pense que nous avons quelque chose d’autre prêt, donc je pense qu’à partir de maintenant, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps car il y a beaucoup plus de choses à réaliser à peu près prêtes. “

En parlant de leur style de tournage, les deux ont discuté de leur désir de toujours opter pour les peurs atmosphériques contre le gore, en comparant des films plus centrés sur le gore aux fast-food “fabriqués” tels que McDonald’s et en l’appelant une méthode plus conventionnelle pour raconter une histoire.

“Parfois, manger un hamburger est parfait, et parfois, vous cherchez quelque chose de différent”, a expliqué Fiala. «Je pense que notre film est quelque chose de différent de cette façon, car il n’est pas tellement fabriqué d’après une formule. Cela joue peut-être avec les attentes ou avec ce que vous attendez d’un film d’horreur. Mais nous sentons comment nous utilisons le silence et à quel point il est ouvert et combien le public doit s’introduire dans le film pour vivre quelque chose de cette façon. C’est vraiment différent de la façon dont Hollywood fait peur. “

“Nous aimons tout simplement le public des films d’horreur parce qu’ils sont également comparés au public de l’art et essai, par exemple, ils sont très, très ouverts à ce genre de forme”, a déclaré Franz. «Vous pouvez les confronter à des choses sombres. C’est suspense, pas toujours gore, mais au moins suspense ou menaçant en quelque sorte. Ils resteront et ils essaieront de comprendre et nous l’apprécions beaucoup. »

Martell et McHugh conviennent tous deux que le film est une expérience troublante, louant leurs réalisateurs et l’équipe pour le travail qu’ils ont fait pour créer une image plus grande qui ne manquera pas de terrifier le public.

“Je ne l’ai toujours pas vu avec un public, mais chaque fois que je regarde un film dans lequel je suis, je n’aime pas me regarder”, a déclaré Martell. «Je sais qu’en matière d’horreur, je n’ai pas peur parce que je sens que je devrais savoir ce qui va se passer, les points de l’intrigue, mais avec cela, cela a définitivement rejoint la partition et juste le ton du film et une partie de la grande image que vous ne voyez pas vraiment en tant qu’acteur, mais en tant que spectateur, ce serait effrayant. “

“En regardant le film, j’avais vraiment peur de le regarder”, a expliqué McHugh. «C’était à Sundance quand je l’ai vu pour la première fois avec un public et ma mère et tout le monde et j’avais vraiment peur de voir la réaction de tout le monde, mais à la fin, quand tout le monde était terrifié et criait et tout, ça m’a vraiment excité. J’ai vraiment adoré le film. Le voir se rassembler était incroyable. »

L’une des plus grandes influences de Fiala et Franz dans leur film est l’emblématique photo d’horreur de science-fiction John Carpenter La chose, dont ils ont également pu utiliser plusieurs clips dans leur film. Le duo a trouvé que la paranoïa des personnages de l’histoire de Carpenter était très similaire à ce que leurs personnages ont été forcés de traverser et ils voulaient capturer ce même ton.

“C’est un chef-d’œuvre incroyable, nous ne voulons pas encore nous comparer à cela”, a déclaré Fiala. «Je pense que c’est en quelque sorte lié, ce sont ces films sur la« fièvre de la cabine »dans le froid. On ne sait jamais qui est The Thing, qui est le monstre, qui est le méchant, ça pourrait être n’importe qui. N’importe qui pourrait éclater et devenir The Thing, et c’est une pensée que nous aimerions également appliquer à notre film d’une certaine manière. Tout le monde peut être un monstre, les monstres sont en chacun de nous, c’est juste une question de situation s’ils éclatent ou non. “

Avant d’obtenir le script, Martell surfait sur une vague de succès de New Line Cinema IL films, mais était prêt à laisser le genre derrière lui, incertain s’il se sentait à l’aise de continuer à y travailler, mais après avoir regardé le hit du duo en 2014, tout a changé pour lui.

“Je ne savais pas si je voulais faire une autre horreur après avoir lu le script, mais j’ai regardé Bonne nuit maman, et j’ai en quelque sorte réalisé que “Oh, ils font des films vraiment uniques et intéressants qui ne sont pas exactement de l’horreur, mais c’est plus un thriller psychologique”, a déclaré Martell. “Donc j’étais vraiment intéressé par eux et je voulais travailler avec eux, donc je savais que je devais en faire partie.”

McHugh attribue également le thriller psychologique comme la poussant à vouloir travailler avec le duo, tombant amoureux de “la façon dont ils ont tourné” et que cela “m’a vraiment donné confiance en tout”.