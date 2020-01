Les acteurs meurent, Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera, dans un procès de Fearless of Truth. | Twitter

Les acteurs Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera, membres de la distribution du feuilleton télévisé Televisa, ‘Fearless of Truth’, est décédé dans la nuit du jeudi 16 janvier après être tombé d’un pont.

Les deux interprètes travaillaient à la répétition d’une scène du programme susmentionné à Mexico, où ils ont subi l’accident, comme la chaîne de télévision l’a annoncé dans un communiqué.

Televisa rapporte avec une profonde douleur que la nuit de ce jeudi 16 janvier, lors de la répétition d’une scène de la série “Fearless of the Truth”, les acteurs Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera ont perdu la vie, après être tombés d’un pont à l’emplacement.

Je regrette profondément la mort des acteurs Jorge Navarro Sanchez et Luis Gerardo Rivera survenue lors de la répétition d’une scène. À mes proches, à mes collègues, à la production de #sinmiedoalaverdad mes condoléances, ma solidarité et mon respect. Je les serre dans mes bras. pic.twitter.com/iYWqyTSVFZ

– epigmenio ibarra (@epigmenioibarra)

17 janvier 2020

Le Televisoa a exprimé dans cette déclaration ses condoléances aux proches du défunt et s’assure qu’il assiste déjà aux autorités de la capitale l’événement.

Deux acteurs de Televisa meurent en filmant des scènes de la série sans crainte de la vérité. Jorge Navarro Sánchez et Luis Gerardo Rivera Castañeda. Au cours d’une séquence, les deux artistes couraient sur un pont surélevé. Ils ont trébuché et sont tombés d’une hauteur de 5 mètres. pic.twitter.com/qBquT6Q0U1

– farandulaescandaloyfama (@ farandulaescan1)

17 janvier 2020

“La production en charge de Rubén Galindo, traite avec les autorités de Mexico cet accident malheureux, qui enluta à notre maison Televisa”, lit-on dans le document.

Nos prières vont aux proches de Jorge et Luis Gerardo, à qui nous exprimons notre plus profonde sympathie, a déclaré la télévision via le compte Twitter Televisa Prensa.

